Petr Fiala sikeresnek értékeli kormányzása időszakát, de van, amit ma már másként csinálna

Petr Fiala a szerdai utolsó kormányülést követően kiemelte: az elmúlt években Csehország megszabadult az orosz energiaforrásoktól való függőségtől, és olyan energetikai változtatásokat hajtottak végre, amelyek hosszú távon is stabilabbá teszik az országot. Emellett a nyugdíjreformot nevezte meg fontos eredményként, és úgy véli, Csehország az Európai Unión belül is növelte presztízsét.

A miniszterelnök ugyanakkor a kormány kudarcai között említette az építési eljárások digitalizálásának elakadását. Mint mondta,

ez volt az egyik oka annak, hogy a Kalózpárt idővel kilépett a kormányból.

Arra a kérdésre, mit csinálna másként, Fiala azt felelte: több időt töltene a régiókban és az emberekkel, és kevesebbet a koalíciós egyeztetésekkel. Elismerte, hogy bizonyos intézkedéseket jobban is kommunikálhattak volna.

A leköszönő miniszterelnök bejelentette: hamarosan nyilvánosságra hozza jelentését az ország aktuális állapotáról. Közölte, hogy ezt hétfőn személyesen fogja átadni az új kormányfőnek, Andrej Babišnak. Az átadás szimbolikus lesz – ahogy fogalmazott –, ugyanígy történt akkor is, amikor a most leköszönő kabinet lépett hivatalba.

Saját jövőjével kapcsolatban Petr Fiala elmondta: országgyűlési képviselőként folytatja, és a politikai szerepvállalásra szeretné motiválni a fiatalokat. Hangsúlyozta:

nem kívánja ölbe tett kézzel nézni, hogy Csehországot populisták vagy szélsőségesek irányítsák, és mindent meg fog tenni azért, hogy ez a jövőben másként legyen.

Arra is kitért, hogy a választási kampány során sok támogatást érzett az emberektől, és erre szeretne építeni, konkrét terveit azonban egyelőre nem részletezte.

Pert Fiala munkáját megköszönte a leköszönő kormányfő első helyettese, a belügyi tárcát vezető Vít Rakušan is. Mint mondta: a miniszterelnök nehéz körülmények között vette át az ország irányítását, és nyugodt vezetése hozzájárult ahhoz, hogy a kabinet a politikai nyomások ellenére kitartson. Hozzátette: a kormány légköre végig barátságos és konstruktív volt, és a kabinet nem engedett a populizmusnak vagy a közvélemény-kutatásoknak, hanem értékalapon működött.