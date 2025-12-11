ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.82
usd:
327.42
bux:
0
2025. december 11. csütörtök Árpád
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Petr Fiala cseh miniszterelnök, a Polgári Demokratikus Párt és az Együtt (Spolu) koalíció vezetője a koalíció prágai eredményváróján az európai parlamenti választások estéjén, 2024. június 9-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

Petr Fiala sikeresnek értékeli kormányzása időszakát, de van, amit ma már másként csinálna

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Csehországban a leköszönő kormány utolsó ülése után tartott sajtótájékoztatót Petr Fiala ügyvezető miniszterelnök. A SPOLU koalíció – vagyis az ODS, a TOP 09 és a KDU-ČSL –, valamint a STAN mozgalom által vezetett kabinet most zárja le működését. Fiala szerint kormányzása sikeres volt, és ezt az idő is egyre inkább igazolni fogja.

Petr Fiala a szerdai utolsó kormányülést követően kiemelte: az elmúlt években Csehország megszabadult az orosz energiaforrásoktól való függőségtől, és olyan energetikai változtatásokat hajtottak végre, amelyek hosszú távon is stabilabbá teszik az országot. Emellett a nyugdíjreformot nevezte meg fontos eredményként, és úgy véli, Csehország az Európai Unión belül is növelte presztízsét.

A miniszterelnök ugyanakkor a kormány kudarcai között említette az építési eljárások digitalizálásának elakadását. Mint mondta,

ez volt az egyik oka annak, hogy a Kalózpárt idővel kilépett a kormányból.

Arra a kérdésre, mit csinálna másként, Fiala azt felelte: több időt töltene a régiókban és az emberekkel, és kevesebbet a koalíciós egyeztetésekkel. Elismerte, hogy bizonyos intézkedéseket jobban is kommunikálhattak volna.

A leköszönő miniszterelnök bejelentette: hamarosan nyilvánosságra hozza jelentését az ország aktuális állapotáról. Közölte, hogy ezt hétfőn személyesen fogja átadni az új kormányfőnek, Andrej Babišnak. Az átadás szimbolikus lesz – ahogy fogalmazott –, ugyanígy történt akkor is, amikor a most leköszönő kabinet lépett hivatalba.

Saját jövőjével kapcsolatban Petr Fiala elmondta: országgyűlési képviselőként folytatja, és a politikai szerepvállalásra szeretné motiválni a fiatalokat. Hangsúlyozta:

nem kívánja ölbe tett kézzel nézni, hogy Csehországot populisták vagy szélsőségesek irányítsák, és mindent meg fog tenni azért, hogy ez a jövőben másként legyen.

Arra is kitért, hogy a választási kampány során sok támogatást érzett az emberektől, és erre szeretne építeni, konkrét terveit azonban egyelőre nem részletezte.

Pert Fiala munkáját megköszönte a leköszönő kormányfő első helyettese, a belügyi tárcát vezető Vít Rakušan is. Mint mondta: a miniszterelnök nehéz körülmények között vette át az ország irányítását, és nyugodt vezetése hozzájárult ahhoz, hogy a kabinet a politikai nyomások ellenére kitartson. Hozzátette: a kormány légköre végig barátságos és konstruktív volt, és a kabinet nem engedett a populizmusnak vagy a közvélemény-kutatásoknak, hanem értékalapon működött.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Petr Fiala sikeresnek értékeli kormányzása időszakát, de van, amit ma már másként csinálna

csehország

miniszterelnök

értékelés

kormányváltás

petr fiala

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Leszámolhatnak a nyolcórás munkaidővel Németországban

Leszámolhatnak a nyolcórás munkaidővel Németországban

Nem kizárt, hogy a németek jövőre búcsút inthetnek a hagyományos nyolcórás munkanapnak. A kormányon lévő CDU/CSU és SPD koalíciója legalábbis ezt tervezi, és rugalmas munkaidőt biztosító törvényjavaslatot készít elő.
VIDEÓ
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
Szifilisz, AIDS, hepatitisz, Covid: vigyázat, fertőzésveszély! Szlávik János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.11. csütörtök, 18:00
Lantos Csaba
energiaügyi miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megjött a nagy döntés - így reagál a forint

Megjött a nagy döntés - így reagál a forint

Enyhe csapkodással kezdődött a nap a devizapiacokon, azaz látszik, hogy még keresi az irányt a forint a tegnapi Fed-kamatdöntés után. Tegnap este az amerikai Fed a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az irányadó rátát, eközben pedig felfelé módosította a növekedési és lefelé az inflációs kilátásait. A döntés után a japán jen erősödése miatt gyengülni kezdett a dollár, amelynek árfolyama így most a múlt heti csúcs közelében van a forinttal szemben. Az euró jegyzése szintén mérséklődött tegnap este és úgy tűnik, hogy ismét az erősödés útjára lépett a magyar deviza.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vége a klasszikus nyolcórás munkanapnak? Forradalmi változás készül, ami teljesen átírhatja a mindennapokat

Vége a klasszikus nyolcórás munkanapnak? Forradalmi változás készül, ami teljesen átírhatja a mindennapokat

Németországban a kormánykoalíció törvényjavaslatot készít elő, amely megszüntetné a hagyományos nyolcórás munkanapot,

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US seizes oil tanker off the coast of Venezuela, Trump says

US seizes oil tanker off the coast of Venezuela, Trump says

Venezuela condemns the operation as an act of "international piracy", vowing never to be an "oil colony".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 10. 20:06
Videojátékokkal készítik fel a migránsokat az ICE-razziákra
2025. december 9. 16:33
Különleges helyzet állt elő Csehországban, két miniszterelnök van
×
×
×
×