2025. december 9. kedd
Csehország és az Európai Unió zászlói lobognak egy régi épületen.
Nyitókép: Getty Images/sharrocks

Egyre csak húzódik a cseh kormányalakítás

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A Prágai Várban folytatódtak az informális egyeztetések Petr Pavel államfő és az alakuló cseh kormány miniszterjelöltjei között.

Az Autósok párt jelöltjei közül egyedül Filip Turek, a környezetvédelmi miniszteri poszt várományosa nem tudott részt venni: akut porckorongsérv miatt kórházban ápolják. A párt frakcióvezetője, Boris Šťastný szerint Filip Turek állapota hirtelen megromlott, jelenleg infúziós kezelés alatt áll, és erős fájdalomcsillapítókat kap. Emiatt ágyhoz van kötve, dolgozni sem tud.

Filip Turek mindeközben a kórházi ágyból videóüzenetet tett közzé, amelyben azt mondta: bízik abban, hogy az államfő még lehetőséget ad neki az ellene felmerült médiabotrányok tisztázására. Petr Pavel ugyanis korábban alkalmatlannak nevezte őt a miniszteri posztra rasszista és homofób bejegyzései miatt. Turek szerint ezek az ügyek nem jogi természetűek, és szeretné elmagyarázni, hogyan keletkeztek, hogyan zárultak le, és mi a valóságalapjuk.

A videóban azt is közölte: néhány napja gyakorlatilag járásképtelenné vált, és nem kizárt, hogy műtétre lesz szüksége.

Hozzátette: reméli, egészségügyi állapota nem késlelteti a kormány megalakulását. Szeretné, ha lehetősége lenne személyesen bemutatni az államfőnek azt a környezetvédelmi koncepciót is, amelyet ő „Green Deal minisztériumnak” nevez. Mint mondta: eredetileg külügyminiszternek készült, de pártja engedményt tett az elnöknek, amikor más tárcát ajánlott számára.

A Prágai Várban eközben érkeztek a többi jelöltek. Oto Klempíř, a kultuszminiszteri poszt várományosa méltóságteljesnek nevezte a megbeszélést. Egyeztettek a kulturális területek közös pontjairól, a közszolgálati média jövőjéről és finanszírozásáról is. Kiemelte: az államfővel egyetértenek abban, hogy a közmédia függetlenségét meg kell őrizni, válsághelyzetekben ugyanis a csehek leginkább ezekben a médiumokban bíznak. A finanszírozás módjáról azonban még várhatók viták, mert

az Autósok párt az üzembentartási díjak megtartását támogatja, koalíciós partnereik viszont nem.

A sport-, prevenciós és egészségügyi tárca jelöltje, Boris Šťastný barátságosnak írta le a tárgyalást. Szóba került a sportfinanszírozás, a fiatalok mentális egészsége, valamint a túlsúly és az elhízás problémája is.

Ami a kormányalakítást illeti: Petr Pavel kedden délelőtt nevezi ki Andrej Babišt, az ANO mozgalom vezetőjét miniszterelnökké. Az új kabinet teljes kinevezésének időpontja azonban továbbra sem ismert. Az egyik lehetőség, hogy megvárják Filip Turek felépülését és személyes találkozását az államfővel, de a kormány akár nélküle is megalakulhat, a környezetvédelmi tárcát pedig átmenetileg más miniszter vezetné. Az államfő múlt héten úgy fogalmazott: szerinte Filip Tureknek eleve nem kellene miniszternek lennie, így kérdéses, kap-e még egyáltalán esélyt.

csehország

prága

kormányalakítás

