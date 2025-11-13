Andrej Babis: az összeférhetetlenségi ügyemet megoldom, amikor eljön az ideje

Andrej Babis szerint Petr Pavel köztársasági elnök azt kérte tőle, hogy gazdasági és politikai szerepe összeférhetetlenségének megoldását ne csak neki, hanem a nyilvánosságnak is magyarázza el.

„Korábban megígértem, hogy ezt megteszem, és természetesen be is tartom az ígéretemet. Most úgy tűnik, az elnök úr azt szeretné, hogy a megoldást inkább a közvélemény előtt részletezzem” – fogalmazott Babis, hozzátéve, hogy konkrétumokról egyelőre nem kíván beszélni.

Az ANO vezetője hangsúlyozta: a megoldás a cseh bíróságok és az Európai Bizottság véleményével lesz összhangban. Ironikusan megjegyezte: „bizonyos médiumok még a halálom után is azt fogják írni, hogy összeférhetetlenségben vagyok”.

Az államfő hivatala nem adott ki részletes tájékoztatást a találkozóról, Petr Pavel azonban korábban arra figyelmeztetett: fontos lenne, hogy a lehetséges jövőbeni miniszterelnök átláthatóan tisztázza helyzetét. Ha az Európai Bizottság úgy ítélné meg, hogy Andrej Babis nem oldotta meg kielégítően az ügyet,

az Csehország számára uniós források korlátozásával is járhat.

Babis elmondta, hogy a kormánytagjelöltek névsorát akkor nyújtja be az államfőnek, amikor a koalíciós tárgyalások befejeződnek. Az ANO jelenleg a Szabadság és Közvetlen Demokrácia mozgalommal, valamint az Autósok pártjával egyeztet egy lehetséges kormánykoalícióról, amelynek a tervek szerint 108 mandátuma lenne a 200 tagú alsóházban.

A szerdai találkozón szó esett a készülő kormányprogramról is. Petr Pavel kifogásolta, hogy abból hiányoznak a biztonsági és külpolitikai vonatkozások, ezért azt kérte, ezeket is vegyék bele a programba. Babis szerint az ANO-nak ezzel nincs problémája, de – mint mondta – erről a koalíciós partnerekkel is egyeztetni kell.

A politikus hozzátette: az államfővel abban is megegyeztek, hogy új kommunikációs formát alakítanak ki, hogy elkerüljék a félreértéseket. Ezentúl közvetlenül fog írni Pavelnak. Újabb találkozót egyelőre nem egyeztettek.

Andrej Babis korábbi kormányfői megbízatása idején, 2017 és 2021 között, cégeit – köztük a több tízezer embert foglalkoztató Agrofert holdingot – speciális vagyonalapokba helyezte, hogy megfeleljen az összeférhetetlenségi törvény követelményeinek. A közelmúltban azonban bejelentette, hogy a vagyonalapok megszűntek, és újra egyedüli tulajdonosa az Agrofertnek. Az ANO elnöke leszögezte: semmiféle konfliktusa nincs az államfővel, ahogy azt egyes cseh médiumok állítják.