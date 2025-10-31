ARÉNA - PODCASTOK
Concept Burnout Syndrome. Business Woman feels uncomfortable working. Which is caused by stress, accumulated from unsuccessful work And less resting body. Consult a specialist psychiatrist
Nyitókép: Jirapong Manustrong/Getty Images

Bérszakadás – csúnyán lehagyták a visegrádi országok Szlovákiát

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Szlovákiában az elmúlt években jóval lassabban nőttek a nettó fizetések, mint a többi visegrádi országban – derült ki a legnagyobb szlovákiai cégeket tömörítő szervezet, a Klub 500 elemzéséből. A tanulmány a magánszektor dolgozóinak keresetét vizsgálta, és arra jutott, hogy Szlovákia mára a régió sereghajtója lett.

Tíz évvel ezelőtt még egészen más volt a helyzet. Akkoriban a szlovák nettó átlagbér a második legmagasabb volt a visegrádi országok között, csak Csehország előzte meg. A felmérés szerint ma viszont már mind Lengyelország, mind Magyarország előbbre tart e téren. Az elmúlt tíz évben a szlovák dolgozók nettó keresete mindössze 54 százalékkal nőtt. Ez jóval kevesebb, mint a szomszédos országokban:

Csehországban 77, Lengyelországban 108, Magyarországon pedig 112 százalékos növekedést mértek.

A különbség az abszolút számokban is látványos. Az idei évben a lengyelek átlagosan nettó 1387 eurót vihetnek haza havonta, a csehek 1357-et, a magyarok 1185-öt, míg a szlovák munkavállalók csupán 1069 eurót.

A Klub 500 elemzője, Diana Motúzová szerint a probléma nem abban rejlik, hogy a cégek ne emelnék a fizetéseket. A gond inkább az, hogy a munkát terhelő adók és járulékok Szlovákiában az egyik legmagasabbak a térségben. „A vállalatok ugyan növelik a bruttó béreket, de a nettó növekedés sokszor eltűnik az adók és járulékok között” – fogalmazott az elemző.

A különbség a szuperbruttó, vagyis a teljes munkáltatói bérköltség esetében is jól látszik. Egy szlovák dolgozó 1069 eurós nettó fizetése mögött 2076 eurós teljes bérköltség áll.

Ez azt jelenti, hogy a munkavállaló keresetének csaknem felét elvonja az állam: a szlovák dolgozók a teljes bérköltségük mindössze 51,5 százalékát kapják meg.

Diana Motúzová arra is felhívja a figyelmet, hogy a szlovák adórendszer a legkisebb keresetűeket sem kíméli. A fizetés adómentes része ugyanis az utóbbi években nagyon lassan nő, és már messze elmarad a minimálbér növekedésétől. „Ennek következtében ma már az alacsony jövedelműek is fizetnek jövedelemadót, ami tovább fékezi a nettó bérek emelkedését” – tette hozzá az elemző.

Jövőre a nem adóköteles rész havonta 497 euró lesz, miközben a minimálbér 915 euróra emelkedik. Az adómentes összeg ráadásul egy bizonyos jövedelmi szint felett csökken, és 44 ezer eurós éves fizetésnél már egyáltalán nem jár.

A szlovák fizetések az Európai Unióban is az alsó harmadban vannak. Az Eurostat adatai szerint Szlovákia a nettó éves keresetek alapján csak néhány országot előz meg: Bulgáriát, Romániát és Horvátországot. Összességében tehát Szlovákia ma már nemcsak a visegrádi régióban, hanem európai összehasonlításban is a legalacsonyabb nettó bérekkel rendelkező országok közé tartozik.

