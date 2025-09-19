A kampányfinisben éleződik a cseh–szlovák ellentét: beavatkoztak a belügyekbe?

Juraj Blanár szlovák külügyminiszter szerint Vít Rakušan cseh belügyminiszter, aki kedden Pozsonyban részt vett az ellenzéki pártok által szervezett konszolidációellenes tüntetésen, beavatkozott Szlovákia belügyeibe, és az országot belerángatta a Csehországban éppen tetőző kampányba a képviselőházi választások előtt. Blanár megbízta Szlovákia csehországi nagykövetét, tolmácsolja a szlovák kormány tiltakozását a cseh félnek.

„Elutasítom a Szlovák Köztársaság belügyeibe való beavatkozást, aminek a Cseh Köztársaság miniszterelnök-helyettesének és belügyminiszterének, Vít Rakušannak a részvételét tartom a szeptember 16-án Pozsonyban tartott ellenzéki kormányellenes tüntetésen. Az ilyen cselekedet nem járul hozzá a konstruktív szlovák–cseh párbeszédhez, ellenkezőleg, a cseh parlamenti választási kampány részeként való visszaélésnek tartom” – írta Juraj Blanár.

A szlovák külügyminiszter úgy véli, hogy bár a cseh miniszterelnök-helyettes magánlátogatásnak nevezte útját,

egy másik országban való tartózkodására akkor is a nemzetközi jog szabályai vonatkoznak.

Hangsúlyozta, hogy a tüntetésen való részvétele kapcsán adott interjúban elhangzott kijelentései politikai szándékot tükröznek.

Vít Rakušan kedden az X közösségi oldalon közzétett egy fotót a pozsonyi Szabadság téren tartott tüntetésről, amelyen egy cseh és egy szlovák zászlóval, valamint a „Veletek vagyunk” feliratú transzparenssel látható. A tüntetés után közzétett egy összevágott videót is, amelyen emberekkel beszélgetett, és találkozott szlovák ellenzéki vezetőkkel. A videót azzal a megjegyzéssel egészítette ki, hogy van remény a csehek és a szlovákok számára egyaránt. Szerdán az X-en azt írta, Pozsonyban azt kérdezte az emberektől, mit kellene a cseh demokratikus pártoknak megmutatniuk a választóknak, hogy mozgósítsák őket, és Csehországot az európai úton tartsák.

Juraj Blanár szerint Rakušan politikai motivációját éppen az a kijelentés bizonyítja, hogy azért jött, hogy támogassa „Szlovákia proeurópai irányvonalát”. Ezt a témát a szlovákiai ellenzéki pártok szerinte régóta szándékosan használják ki a jelenlegi szlovák kormány ellen, amely elutasítja, hogy Vít Rakušan efféle cselekedetei révén a szlovák–cseh kapcsolatok politikai kampány tárgyává váljanak. A külügyminiszter leszögezte, Szlovákiának fontosak a jó kapcsolatok Csehországgal, és a Fico-kormány kész a jövőben is konstruktívan együttműködni a választások után alakuló cseh kormánnyal.

Michal Šimečka, az ellenzéki Progresszív Szlovákia elnöke üdvözölte, hogy Vít Rakušan kedden Szlovákiába látogatott. Šimečka nagyra értékeli, hogy részt vett az ellenzéki pártok által szervezett, a konszolidációs csomag ellen tiltakozó pozsonyi tüntetésen.

„Örülök, hogy a miniszter ismét ellátogatott Szlovákiába, amelyhez bensőséges kapcsolat fűzi.

Nem hagyjuk, hogy Robert Fico tönkretegye az országaink közötti jó kapcsolatot.

Nem emlékszem, hogy Juraj Blanár külügyminiszter ilyen ideges lett volna, amikor Andrej Babiš Robert Ficót támogatta, majd Peter Pellegrinit is, közvetlenül az elnökválasztási kampányban” – mondta Šimečka.