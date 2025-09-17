Demonstrációk után – Általános sztrájkra buzdít az ellenzék Szlovákiában

A pozsonyi Szabadság téren tartott tüntetésre folyamatosan érkeztek a résztvevők, a környéket a rendőrség lezárta a forgalom elől. A demonstrációt az ellenzéki Progresszív Szlovákia hirdette meg, majd ehhez csatlakozott a Szabadság és Szolidaritás, a Kereszténydemokrata Mozgalom és a Demokraták párt. A szervezők szerint az országos akcióval azt akarták jelezni: a társadalom széles rétegei elutasítják a kormány által erőltetett megszorításokat, melyeket a munkavállalók és az egyéni vállalkozók éreznek majd meg leginkább.

A színpadon sorra váltották egymást az ellenzéki vezetők. Elsőként a rendszerváltás ismert alakja,

a kereszténydemokrata František Mikloško bírálta Robert Fico kabinetjét, különösen azt, hogy a kormány megszüntette a bársonyos forradalom évfordulójának, november 17-ének munkaszüneti státuszát.

Jaroslav Naď, a Demokraták elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy Szlovákiában az emberek több mint egynegyede nem tud megélni a fizetéséből, míg a szomszédos Csehországban ez az arány jóval alacsonyabb. Azt kérte a szakszervezetektől, hogy csatlakozzanak a tiltakozó mozgalomhoz.

Branislav Gröhling, az SaS vezetője szerint a Fico-kormány maffiózók módjára bánik az állampolgárokkal, kifosztja a háztartásokat, miközben semmit nem tesz a régóta ígért autópályák befejezéséért. Élesen bírálta Ladislav Kamenický pénzügyminisztert is, aki arra buzdította az embereket, hogy spórolás céljából főzzenek otthon lekvárt és süssenek kekszet. Gröhling egyenesen általános sztrájkra szólította fel az országot november 17-ére.

A legnagyobb tapsot a Progresszív Szlovákia elnöke, Michal Šimečka kapta, aki arról beszélt, hogy a megszorítások leginkább az alkalmazottakat és a vállalkozókat sújtják, miközben a kormánytagok fényűző luxusban élnek.

Szerinte Robert Fico nem vállal felelősséget, és eddig még nem szólalt meg a konszolidációs intézkedésekről. Šimečka hangsúlyozta: az ellenzéki pártok együttműködése példa nélküli egységet mutat, amely alternatívát kínál a jelenlegi kabinet helyett. A politikus nyitottságát fejezte ki a szakszervezetek irányába is, hozzátéve: a Progresszív Szlovákia, az SaS, a KDH és a Demokraták készek közösen kormányozni a jövőben.

Szerdán a rendőrszakszervezet is tiltakozott. A parlament épülete elé összehívott megmozduláson igazságos béremelésért tüntettek a rendőrök, felszólították a kormányt, hogy tartsa tiszteletben a korábbi tárgyalásokon született megállapodásokat. „Nem lehet halogatni a rendőrök bérének emelését, hiszen már három éve nem volt valorizáció, holott a belügyminisztérium vezetése is rendre beismeri, hogy a helyzet tarthatatlan” – közölte a szakszervezet.