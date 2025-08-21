Durva, hogy mennyit kell dolgozni Szlovákiában egy lakásért

A 18 és 34 év közötti fiatalok 70,3 százaléka Szlovákiában még mindig a szüleivel él, vagy a szüleik fizetik a lakhatási költségeiket. Az ingatlanpiac változásait figyelő Portu ügynökség adatai szerint ennél csak Horvátországban rosszabb a helyzet, ahol a fiatalok 76,4 százaléka él így.

A Szlovákiával szomszédos Csehországban a 34 év alatti felnőttek 46 százaléka él együtt a szüleivel. A leggyorsabban Dániában és Finnországban önállósodnak a fiatalok.

Szlovákiában egyre kevésbé elérhető a saját lakóingatlan, Pozsonyban egy háromszobás lakás megvásárlásához 16 évnyi fizetés kell. A fővároson kívül valamivel kedvezőbb a helyzet, de egy új ingatlanra félretenni ott is hosszú évekbe telik. „A legnagyobb kihívás Pozsonyban és környékén megkeresni egy új lakás árát. A főváros ugyan a legmagasabb béreket kínálja, de itt messze a legdrágább a lakhatás is. Így

egy átlagos, 55 négyzetméteres lakásért Pozsony megyében 11,4 évet kell dolgozni. Egy 76 négyzetméteres, háromszobás lakásért pedig 15,8 évet”

– tájékoztatott Marek Malina, az ügynökség elemzője.

A legjobb helyzet ezzel szemben Nyitra megyében van, ahol egy kétszobás lakásra 7 évet, egy háromszobásra pedig 9,5 évet kell spórolni. Érdekesség a kiegyenlített helyzet Eperjes és Kassa megyében, ahol a különbség mindössze néhány hét. Ennek oka, hogy az Eperjesi régióban ugyan a legalacsonyabbak a fizetések, ezt a hátrányt azonban ellensúlyozzák az alacsonyabb ingatlanárak Kassához képest” – tette hozzá Malina. Megjegyezte, hogy új lakásra félretenni óriási kihívás, és a legtöbb esetben jelzáloghitel nélkül nem is lehetséges.

Banki elemzők szerint a legnépszerűbb hiteltermék jelenleg a hároméves fix kamatozású jelzáloghitel, de egyre többen érdeklődnek az egyéves fix hitelek iránt is. Bár a jelzáloghitelek kamata csökkent – jelenleg körülbelül 3,5%-os –, a lakásárak továbbra is emelkednek. A legdrágább lakások a pozsonyi kerületben találhatók, négyzetméterenként 3549 eurós áron, miközben a bruttó havi bér itt 1901 eurót tesz ki. A legolcsóbb lakások Nyitra megyében vannak, ahol az ár négyzetméterenként 1503 euró, a bruttó havi átlagbér pedig 1301 euró.

A lakásárak éves szinten átlagosan 12,2 százalékkal nőttek, de egyes megyékben ez a növekedés elérte a 18, százalékot is. Az árak már kétszer olyan magasak, mint 2010-ben voltak, és különösen a használt ingatlanok drágultak, több mint 115 százalékkal. Az árnövekedés minden régiót érint, és a tendencia a jövőben is folytatódhat.