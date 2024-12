Kaja Kallas "nem eszik oroszokat reggelire", de az EU külügyi főnökeként nem lesz puha

Kaja Kallas, a 47-éves volt észt miniszterelnök december 1-jén lépett hivatalba az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjeként. Az európai politikusok körében őt tartják Oroszország egyik legkeményebb bírálójának.

Kallas ugyan egy tál müzlit és áfonyát kiposztolva igyekezte elutasítani az „oroszevős” vádakat, de mégis tény, hogy Észtország kormányfőjeként – különösen az ukrajnai háború miatt – inkább a Moszkva elleni védekezésről és nem a diplomáciai próbálkozásokról szólt a retorikája.

Kallas élen járt az Oroszország elleni szankciók és az Ukrajnának nyújtandó segély szorgalmazásában. A hazájában élő, és a szovjet időkben oda települt/telepített idősebb oroszokat nemzetbiztonsági kockázatnak nevezte, lépéseket tett a szovjet katonai emlékművek elszállításáért, és lelkesen üdvözölte Macron francia elnök felvetését arról, hogy egyes NATO-tagállamok csapatokat küldhetnének Ukrajnába.

Kormányzása idején, 2022 nyarán Észtország leállította a vízumkiadást az orosz állampolgároknak, és Kallas azt sürgette, hogy az EU-ban ne adjanak ki nekik schengeni vízumot.

– írta a Twitteren.

A háborús mozgósítás elől menekülő orosz fiataloknak pedig azt üzente, hogy ne az országában húzódjanak meg, hanem otthon harcoljanak a rendszer ellen.

A Moszkvával szembeni kemény álláspontját még a háború előtti élmények és emlékek határozták meg. Mint a balti régió más országaiban élőknek, neki sincsenek jó emlékei a szovjet időszakról.

Édesanyja, Kristi gyerekkorát Szibériában töltötte, ahová a szüleit 1949-ben deportálták. Kaja Kallas többször említette, hogy anyjának a család eme nehéz időszakáról szóló történetein nőtt fel. Említette, hogy nagyszülei generációjának a II. világháború előtti, független Észtországban „mindene megvolt”, de a Szovjetunió 1940-es megérkezésével mindent elvesztettek.

Édesapja, Siim Kallas, viszont a Kommunista Párt tagja volt, de később megalapította az Észt Reformpártot és része volt a függetlenség kivívásában. Ezt követően a külügyi és a pénzügyi tárcát vezette, majd miniszterelnök is volt. Mindezt a liberálisabbnak számító Gazeta.ru orosz híroldal említette meg a Kaja Kallasról készült portréjában.

Európai médiumok korábban azt találgatták, hogy heves oroszellenessége miatt elkaszálhatják Kallas jelölését az uniós posztra (korábban a NATO-főtitkári pozíció kapcsán is felmerült a neve). Végül azonban ez nem történt meg.

Diplomaták például az Euronewsnak elmondták, hogy a Moszkvával szembeni kemény álláspontja „nem volt akadály”, és az sem volt gond, hogy az Európai Parlament liberális frakciója – amelynek tagja – meggyengült az nyári EP-választásokon. A cikk szerint az uniós karrier ugyanakkor jó menekülési útvonal volt az otthon – többek között férje orosz üzleti kapcsolatai miatt – kirobbant botrány és népszerűségvesztés nyomán.

Június 28-án az uniós csúcstalálkozón hivatalosan is elfogadták jelöltségét. Július 15-én lemondott Észtország miniszterelnöki tisztségéről.

December 1-jén Kaja Kallas hivatalosan is átvette az európai diplomácia vezetését, a katalán Josep Borrellt váltva a poszton. Egyik első lépésével azonban több kormányt magára haragított – állította a Politico. Menesztette ugyanis az uniós külügyi szolgálat éléről annak veterán vezetőjét, az olasz Stefano Sanninót.

– utalt egy uniós diplomata az új uniós bizottság hivatalba lépésére.

Sanninót a Politico „operát kedvelő, közismert, befolyásos volt olasz nagykövetnek” nevezte. Kallast pedig „az új EU-vezetés egyik legprominensebb személyiségének, aki nem fél attól, hogy követ dobjon az állóvízbe”.

Kallas számára további kihívás lesz, hogy ugyan maga is uniós biztos, de közben a külügyi szolgálat Brüsszelben dolgozó 2500 dolgozójának és a külföldi kirendeltségeken szolgáló további 2800 alkalmazottnak a főnöke.

Akkor került a posztra, amikor Európai Bizottság drasztikusan meg akarja nyirbálni a létszámot, miközben a szolgálat az idén már túlköltekezett.

Minderre az új külpolitikai főnök azt mondta, hogy a létszámleépítés „nem tudja kinek a terve, de nem az övé”, és hogy „amikor miniszterelnök voltam, korábbi miniszterelnökök után hátrahagyott káoszt kellett felszámolnom”. Mindez arra utal, hogy nem foglalkoztatja túlságosan, ha bírálókat szerez.

Kaja Kallas 2018 óta él házasságban Arvo Hallik észt bankárral – ez már a második házassaga –, és van egy még korábbi kapcsolatból született fia.

Tavaly nyáron botrány robbant ki a jelenlegi férje üzleti ténykedése miatt. Az ERR állami portál vizsgálata szerint Arvo Hallik holdingtársasága, a Novaria Consult leányvállalatokon keresztül részesedést birtokolt a Stark Logistics AS és a Stark Warehousing OÜ cégekben, amelyek logisztikával és szállítással foglalkoztak, többek között Oroszországban. A Stark Logistics már jó ideje az Orosz Föderáció fuvarozási piacának kiemelkedő szereplője, 2023-as forgalma csaknem teljes egészében ehhez a területhez kapcsolódott.

Estonian Prime Minister Kaja Kallas faces resignation over her husband's ties to Russia



It turned out that her husband Arvo Hallik continued to do business in Russia. The Estonian opposition is demanding the resignation of the Prime Minister.



Kallas herself says she is not… pic.twitter.com/y1MaI9tGuZ