Hogyan lehet pénzt mosni angol fociklub vásárlásával?

Az hogy az angol futball a gazdagok és az oligarchiák egyik kedvenc játékszere, senkinek nem titok. Az viszont, hogy a klubvásárlást kétes eredetű jövedelmek legalizálására is lehet használni, talán már kevésbé ismert. A katari székhelyű, és angolul is sugárzó al-Dzsazíra azt állítja, hogy az utóbbi tevékenység bizonyítékaira bukkant nyomozásában, és az eredményeket most az Emberek, akik a futballt árusítják című műsorában ismertette.

A médium oknyomozó részlegének munkatársai egy fiktív és gazdag kínai bűnöző ügynökeinek adták ki magukat. Kapcsolatba léptek a „varázslóval”, másnéven Christopher Samuelson alapkezelővel és ügynökkel, akit egyesek úgy emlegetnek, hogy még „egy elefántot is el tud tüntetni”. Samuelson segített nekik abban, hogy szinte teljesen végig futtassák a Derby County, Anglia legrégebbi futballklubjának megvásárlását.

Ezt annak tudatában tette, hogy nyíltan megmondták neki:

a fiktív kínai vevőt távollétében hét év börtönre ítélték kenőpénzek és pénzmosás miatt,

és hogy az illető, Mr X. Makaón keresztül csempészett ki pénzt Kínából. Ezt a pénzt szeretné most tisztára mosni egy focicsapat megvásárlásával – mondták a befolyásos üzletkötőnek.

Samuelsont mindez nem zavarta, pedig az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokság (EFL) szabályai szerint 12 hónapnál hosszabb, büntetését le nem töltött személy nem vehet klubot. Felvetette, hogy Mr X. két kisebb befektető mögé „bújhat el”, úgyhogy az „álvevők” egy offshore cégen keresztül „kezelnék” Mr X. részvényeit.

„Nyomást tudok gyakorolni a futball-ligára. Megoldjuk”

– mondta Samuelson, aki a Derby Countyhoz is bejutatta a tényfeltáró riportereket.

Mint azt az al-Dzsazíra megjegyezte, Samuelsonnak már megvan a kellő gyakorlata: cégei Boris Berezovszkij és „Badri” Patarkasvili oligarchák többszáz millió dollárját mozgatták ki a volt Szovjetunió területéről. 2016-ban az Everton futballklub megvételét szervezte meg, de ez dugába dőlt, amikor valakik kiszivárogtatták a vevő, Boris Zingarevics nevét. 2012-ben és '16-ban viszont sikeresen vett részt a Reading és az Aston Villa eladásában. Az új tulajdonosok ezek után a tönk szélére juttatták a klubokat.

Samuelson elmondta a magukat álcázó riportereknek, hogy bevet gyakorlata volt újságírók és a futball-liga telefonjainak lehallgatása. Majd hozzátette:

azt is el tudja intézni, hogy az elítélt vásárló – megint csak a szabályok kijátszásával – ciprusi, tehát uniós útlevélhez jusson.

Samuelson jogászai közben azt állították: soha nem mondták meg ügyfelüknek, hogy egy elítélt bűnöző pénzmosási ügyletében segédkezett volna.

Maga az al-Dzsazíra nyomozás közben hasonló „receptet” követett, mint a BBC és más nyugati médiumok, magukat álcázó riportereinek leleplező műsorai.

Nyitókép: Pexels