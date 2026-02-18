Olyan nagy a baj, hogy soron kívüli vészfrissítésre van szükség

A szerencsésebbek számára már elérhető az év első vészfrissítése a Chrome böngészőben, mégpedig egy olyan hibával kapcsolatban, amit már a támadók is kihasználtak. A sebezhetőség lehetővé teszi a támadók számára, hogy elérjék a böngésző összeomlását, renderelési problémákat okozzanak, valamint adatkorrupció is lehetséges – írja a hvg.hu a Bleeping Computer cikke alapján.

A Google egyelőre csak egy ideiglenes javítást adhatott ki, ugyanis még további problémákat is helyre kell állítani. Ugyanakkor nem akartak várni a következő főverzióig, hanem soron kívül, azonnal elérhetővé tették a frissítést. Ez a lépés arra utal, hogy valóban nagy veszélynek vannak kitéve az érintettek.

A már javított verziók az alábbiak:

Windows, macOS: 145.0.7632.75/76

Linux: 144.0.7559.75

Némi aggodalomra adhat okot, hogy a frissítést csak fokozatosan teszi elérhetővé a Google, ami azt jelenti, hogy sokan csak napok, esetleg hetek múlva tudnak majd frissíteni.

A fenyegetéssel szemben érdemes minél előbb frissíteni a Chrome böngészőt. Ez sok esetben automatikusan megtörténik, de csak a program újraindítása után. Ha tudni szeretné, szükséges-e már az újraindítás, keresse fel a frissítőoldalt a Beállítások – A Chrome névjegye pont alatt, vagy be kell írni a címsorba ezt: chrome://settings/help.