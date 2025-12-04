ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: unsplash.com

Ennek nem fognak örülni a Netflix-felhasználók

Infostart

A legújabb változással eltűnik a funkció, amivel át lehetett hidalni a régebbi tévék okozta problémát, amik már nem képesek futtatni a szolgáltató alkalmazását.

A Netflix frissített támogatási oldalán közzétették, hogy mostantól nem lehet mobilról tükrözni a tartalmakat a tévére – írja az Android Authority cikke nyomán a 24.hu.

A szolgáltató nem indokolta meg a lépését, nem derült ki, mi áll a döntés hátterében. Az viszont biztos, hogy a mobilos Netflixhez kiadott frissítések után már nem jelenik meg a felhasználóknál a „Tükrözés” opció.

Vagyis innentől kezdve a tévén netflixezéshez a felhasználóknak távirányítót kell használniuk, vagyis csak úgy lehet tartalmat fogyasztani, ha az alkalmazás közvetlenül a készülékre van telepítve.

Egyedül a Chromecast-eszközök vagy a Google Casttel kompatibilis tévék jelenthetnek kivételt.

Nem ez a Netflix első ilyen lépése, 2019-ben az AirPlay-támogatást számolták fel, így az Apple-eszközökről már eddig sem lehetett tévére tükrözni a szolgáltató tartalmait – emlékeztet a lap.

Tehát a változás azok számára jelent kellemetlenséget, akiknek a tévéje már nem tudja futtatni a Netflix alkalmazását, és úgy hidalták át a problémát, hogy a telefonjukról tükrözték a tartalmakat. Eztán a felhasználók csak olyan új eszközzel tudnak majd tartalmat nézni, amely még képes az app futtatására.

Kezdőlap    Tech    Ennek nem fognak örülni a Netflix-felhasználók

