Abstract Technology Binary Code Dark Red Background. Cyber Attack, Ransomware, Malware, Scareware Concept
Nyitókép: WhataWin/Getty Images

Etikus hacker: minden korlátozás kijátszható, a teljes tilalom helyett más kell

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Egyre több az online bűncselekmény, és ma már a gyerekeket zaklatók is az interneten vadásznak az áldozataikra. Ráadásul a közösségi média után megjelent a mesterséges intelligencia is, ezért a kiberbiztonság minden korábbinál nagyobb kihívást jelent. Legutóbb Görögországban hoztak olyan döntést, hogy a fiatalok számára megtiltják a social media használatát, de Magyarországon is készül egy digitális gyermekvédelmi törvény. Az InfoRádiónak nyilatkozó etikus hacker szerint nem a tiltás a megoldás, hanem a felvilágosítás, a megelőzés és az együttműködés.

Exponenciálisan növekszik az online bűncselekmények száma, de azért az is igaz, hogy a bevezetett védelmi eljárások időtállók tudnak lenni, legalábbis abban az esetben, ha ez egy technikai védelem – mondta az InfoRádióban Csermák Szabolcs kiberbiztonsági szakértő, etikus hacker. Hozzátette ugyanakkor, hogy a modern világunkban egyre inkább az ember a sérülékeny pont egy-egy rendszeren belül, könnyű rászedni, hiszen emberek vagyunk és szeretünk megbízni másokban, szeretünk segíteni másoknak, illetve ránk is lehet ijeszteni, és ez a mesterséges intelligencia megjelenésével csak fokozódni fog.

Nagyon egyszerűen lehet most már készíteni olyan, mesterséges intelligencia által vezérelt robotokat, chatpartnereket, e-mail-író eszközöket, amelyek ezeket az emberi tulajdonságainkat kihasználva célirányosan, akármilyen nyelven, kifogástalan nyelvtannal tudnak megírni egy üzenetet vagy egy e-mailt annak érdekében, hogy az áldozatot rászedjék. Ezért mielőbb fel kellene ébreszteni az emberekben azt a tudatosságot, ami ahhoz szükséges, hogy

józan ésszel gondolkozva ki tudják szűrni a gyanús tevékenységeket, vagy akár egy visszakérdezéssel ki tudják ugrasztani a nyulat a bokorból

– fogalmazott a szakértő.

Felmerül a kérdés, hogy kinek kell annyira értenie az informatikához, az internethez és a technológiához, hogy azt a tudást át tudja adni a gyerekeknek, hiszen a szülők és a tanárok sem ebben szocializálódtak, sokuknak idegen ez a világ.

„Ez nem a mi őserdőnk” – utalt az idősebbekre Csermák Szabolcs, viszont a fiatalok már ebbe kerülnek bele, ezért abban bízik, hogy esetleg bennük már ki tud alakulni egy nagyobb tudatosság.

És hogy mi lenne a jó megoldás? Például a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által létrehozott Safer Internetnek van arra lehetősége, hogy iskolákban informatikai, kiberbiztonsági felvilágosítást tartson a gyerekek számára. Velük talán az az ellenállás sincs meg, hogy a szülőknek, hozzájuk közel álló felnőtteknek úgysem hiszik el, amit mondanak. Ugyanakkor az is látható az etikus hacker szerint, hogy a diákoknak a kiberbiztonságról előadást, beszélgetést tartó szakembernek nagyon naprakésznek kell lennie, mert olyan gyorsan változik minden ebben a világban.

Vannak olyan országok, ahol drasztikus intézkedéseket hoztak a fiatalok védelmében. Például Ausztráliában betiltottak a fiatalok számára számos platformot, legutóbb pedig Görögországban született egy olyan döntés, hogy október végétől a 16 évesnél fiatalabbak egyáltalán nem használhatnak semmilyen közösségi médiát, és ezt ráadásul nem valamiféle könnyen kikerülhető önbevallásos életkorhatárhoz kötötték, hanem egy alkalmazással egész egyszerűen letiltják az okoseszközökön ezeket a platformokat. Csermák Szabolcs kiemelte:

minden ilyen korlátozás kijátszható.

„Nagyon sokat láttam saját környezetben is olyat, hogy amikor a gyerek megkapja az első telefonját, akkor már úgy állítja be a szülő, mint hogyha gyerek idősebb lenne, hogy ne akadályozza bizonyos dolgokban (például a közösségi oldalak használatában – a szerk.). Ez viszont kontraproduktív lehet, hiszen Magyarországon is láttunk sajnos olyan eseteket, amikor szexuális ragadozók, akik kiskorú áldozatokat szedtek, azzal védekeztek a bíróságon, hogy azt gondolták, az áldozat már elmúlt 13 éves, hiszen a Facebook szabályzata szerint például csak 13 éves kor felett lehet regisztrálni. A jogban pedig éppen van egy ilyen vízválasztó, 12 éves kor körül, ahol a büntetési tételek mértéke drasztikusan változhat. Ezért félek attól, hogy aki kijátssza az ilyen szabályozásokat, az még nagyobb veszélybe fogja sodorni ezzel önmagát, vagy akár a gyermekét" – mondta a kiberbiztonsági szakértő.

A gyermekek digitális térben való védelmével kapcsolatban kiemelte: onnan kellene elindulni, hogy beszélget-e a szülő a veszélyekről a gyermekkel, illetve föltesz-e a telefonra olyan védelmet, ami ténylegesen tudja szabályozni azt, hogy milyen tartalmakhoz férhet hozzá a gyermek. Ráadásul az ilyen védő eszközöket tudni kell jól beállítani, ami viszont nem triviális.

„Ezzel együtt a szülő és a gyermek közötti bizalom lenne a legfontosabb, azért, hogy ha a gyermek azt érzékeli, hogy valami nem stimmel, esetleg olyan chatbe keveredik bele, olyan oldalra kerül, ahol valami gyanús neki, esetleg a chaten elkezdik zsarolni vagy bántani, akkor tudjon szólni a szülőnek, és ne szégyellje előttük a helyzetet, amibe került, mert általában ebből szokott lenni a még durvább helyzet” – emelte ki Csermák Szabolcs.

Mindezzel együtt nagyon fontos, hogy ne öntsük ki a fürdővízzel együtt a gyermeket, ne katasztrofizáljuk saját magunk és a gyerek számára sem azt, ami az interneten van, hiszen az informatikai lehetőségek nagyon hasznosak is tudnak lenni. A szakértő szerint az internet is olyan, mint a kés: lehet vele vajas kenyeret is készíteni vele, de embert is ölni. Ugyanígy, amikor például a Google kereső megjelent, volt, aki a tanuláshoz, szakmai fejlődéshez keresett magának anyagokat, mások meg macskás videókat próbáltak keresni.

Vagyis lesznek olyan emberek most is, akik a mesterséges intelligenciát úgy tudják használni, hogy azzal a saját malmukra hajtsák a vizet – tanulásra, hatékonyságnövelésre, és minden olyanra, amire jó –, és

lesznek olyan emberek, akik pedig chatpartnert vagy barátot, vagy akár egy pszichológust látnak a mesterséges intelligenciában, ami viszont rossz irányba visz el.

Vagyis ez a társadalmi olló jobban nagyobbra fog nyílni – összegzett az etikus hacker.

A gyerekeknek nagyon fontos lenne még az, hogy amikor elérik azt a kort, hogy használhassák az internetet, kapjanak egy oktatást ne csak arról, hogy hogyan működik egy kereső, hanem arról is, hogy miként lehet használni a mesterséges intelligenciát. Például hogy vissza kell ellenőrizni az általa kiadott eredményt. Viszont a szülők között is sokan vannak, akik nem tudják, mi fán terem a mesterséges intelligencia vagy hogy hogyan lehet jól használni, ezért számukra is fontos lenne, hogy megnézzenek erről szóló előadásokat vagy utánaolvassanak ennek a dolognak.

