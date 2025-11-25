A Facebookot vették célba a netes csalók – mutatjuk, hogyan, és mire kell vigyázni

Az elmúlt napokban kezdett el igazán felpörögni egy újabb átverés a Facebookon, amelynek célja, hogy a támadók ellopják a felhasználók fiókját. A trükk korábbról már ismerős lehet: egy ellopott felhasználói fiók nevét és profilképét megváltoztatják, majd arról olyan üzenetet küldenek a támadók, amely alapján úgy tűnik, a Facebook rendszere akar kapcsolatba lépni az érintettel.

A hétvégén többen is arról számoltak be, hogy különböző forrásokból

kaptak olyan üzenetet, amely úgy néz ki, mintha a Facebook-ot üzemeltető Meta küldte volna.

Ebben arra figyelmeztetnek, hogy a fiókot megpróbálták ellopni és kérik, a tulajdonos igazolja magát. Azonban több gyanút keltő elem is van az üzenetben, például az, hogy

helytelen angolsággal „supporst-ceenteer”-ként írják alá, a személyazonosságot igazoló oldal neve pedig: „Supposrt Busines Cennter”. Ha valaki erre a linkre kattint, akkor a tolvajok máris ellopják a fiókját.

Az így eltulajdonított fióknál az egyik első lépés, hogy a felhasználó nevét azonnal megváltoztatják, majd saját szolgálatukba állítják azt a hackerek. A céljuk, hogy azon keresztül még több emberhez eljuttassák a kamu figyelmeztetést. Ehhez a fiók nevét és profilképét is megváltoztatják.

Az üzenetben az is gyanús lehet, hogy szövegezése alapján azt valószínűleg egy bot írta. Ugyanakkor hivatkozás érkezik a Messengeren keresztül, aminek láthatóan semmi köze a Facebookhoz. Ellenben az ellopott fiók chatelőzményeit nem törlik a támadók, így ha korábban beszélt az adott illetővel valaki, azonnal egyértelművé válik, hogy az üzenet kamu.