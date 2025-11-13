Felsóhajthatnak a Windows 10-et használók

Október 14-én véget ért a Windows 10 támogatása, legalábbis a normál menetrend szerint. A Microsoft ugyanakkor még dobott egy végső mentőövet a felhasználóknak: az EU-ban ez ingyenes, a világ többi pontján azonban fizetni kell azért, hogy további egy évig még érkezzenek biztonsági frissítések a rendszerhez.

Ez akkor sem jár automatikusan, ha valaki jogosult az ingyenes frissítésekre – hogy miként tudja kérvényezni a további frissítéseket, arról bővebben itt olvashat. A folyamat egyszerű, de aki használt már Windowst, az tudja: ez az a rendszer, amelyen a legegyszerűbb dolgok is el tudnak romlani – jegyzi meg a hvg.hu, hozzátéve: így történt ez a Windows 10 kiterjesztett támogatási programja esetében is.

Sokan ugyanis egyszerűen nem tudtak regisztrálni a további frissítésekért, mert a rendszerben megbújó hiba nem engedte. A jó hír, hogy a Microsoft is értesült a problémáról, és most le is szállította hozzá a megoldást – szúrta ki a Bleeping Computer.

A probléma orvoslásához elég telepíteni a Gépház – Windows Update menüpontjában a biztonsági frissítésként megjelenő, KB5071959 nevű javítást. Ezután már csak újra kell indítani a számítógépet, és – az ígéret szerint – problémamentesen regisztrálhat a kiterjesztett biztonsági programba.