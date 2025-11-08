ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.42
usd:
332.42
bux:
107306.66
2025. november 8. szombat Zsombor
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Újszülött baba és a szülői kéz.
Nyitókép: Getty Images/Avalon_Studio

Forradalmi fejlesztés adhat reményt a koraszülött babáknak

Infostart

Az eszköz a méhben lévő körülményeket igyekszik szimulálni, ezzel segítve a koraszülött babák fejlődését.

Országtól függően eltérő, hogy a magzat hányadik hetes korától beszélhetünk vetélésről, és mikortól koraszülésről. A határt Magyarországon a 24. hét környékén húzták meg, tehát minél közelebb van ehhez a baba érkezése, annál rosszabbak a kilátásai, és nagy a valószínűsége annak, hogy egészségügyi problémák alakulnak majd ki. Egy új fejlesztés azonban nagyobb esélyt adhat a koraszülött babáknak a túlélésre – írja a The Guardian alapján a 24.hu.

A holland Aqua Womb nevű startupcég ugyanis kifejlesztett egy olyan mesterséges méhet, amely a méhben lévő körülményeket igyekszik szimulálni, ezzel segítve a koraszülött babák fejlődését. A rendszer egy olyan üvegtartályt használ, amelyben a mesterséges magzatfolyadék közel testhőmérsékletű. Egy speciális szilikonréteg a méh rugalmasságát hivatott szimulálni, így az visszanyomja a baba rúgásait, ezáltal segítve az izmok erősödését.

A rendszer lehetővé tenné, hogy a császármetszéssel születő korababák rögtön ebbe a közegbe kerüljenek, egy mesterséges méhlepényre csatlakozva. Ez utánozná a biológiai méhlepény cserefunkcióit: nemcsak, hogy kiszűri a baba véréből a szén-dioxidot, hanem tápanyagokat és oxigént juttat a szervezetébe – olvasható.

A koraszülött csecsemőkön leggyakrabban jelenleg mechanikus lélegeztetőgépekkel igyekeznek segíteni, ám ezek használatának is komoly kockázatai vannak. Az új eszköz azonban lehetővé teheti a koraszülöttek számára, hogy mesterséges környezetben tovább növekedjenek, amíg a tüdejük elég érett nem lesz ahhoz, hogy önmaga birkózzon meg a külvilággal és az ott rejtőző szennyeződésekkel.

Azt egyelőre nem tudni, mikor válhat elérhetővé az Aqua Womb készüléke. Egy ilyen érzékeny területen ugyanis a szabályozó hatóságoknak is alaposan át kell nézniük a konstrukciót, mielőtt engedélyeznék azt. A kutatók egyelőre nem tudták megmondani, mikor kezdődhetnek meg vele az első klinikai vizsgálatok.

Kezdőlap    Tech    Forradalmi fejlesztés adhat reményt a koraszülött babáknak

méh

születés

koraszülött

koraszülés

mesterséges

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a tárgyalásokról Donald Trumppal: a rezsicsökkentést sikerült megvédeni Washingtonban

Orbán Viktor a tárgyalásokról Donald Trumppal: a rezsicsökkentést sikerült megvédeni Washingtonban

Nem lesz szankció a Barátság- és Török Áramlat-vezetékekre – mondta Orbán Viktor miniszterelnök, amikor Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel Washingtonban sajtótájékoztatón ismertette a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott tárgyalások eredményeit. Ha ez a megállapodás nem született volna meg, akkor decemberben a rezsi minden háztartásban két-háromszorosa lenne a mainak. Ettől sikerült Magyarországot megvédeni. A budapesti találkozó napirenden van, és ahogy a feltételek előállnak, akkor ez a találkozó létre is jön. Azt senki sem tudja megmondani, ez mikor lesz – mondta Orbán Viktor.
 

Donald Trump: Magyarországot jól vezetik, szeretnénk majd ott megtartani a béketalálkozót

Orbán Viktornak volt még egy fontos találkozója, amiről szinte semmit sem árult el

Elemző: időnként nagyon eltérő volt a magyar-amerikai diplomáciai és gazdasági kapcsolatok minősége

Tárgyalásokat folytatott a 4iG elnöke Washingtonban

Tárgyalásokat folytatott a 4iG elnöke Washingtonban

Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos delegációjának tagjaként Jászai Gellért, a 4iG többségi tulajdonosa és elnöke, a Magyarország üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövet több fontos megbeszélést folytatott Washingtonban a magyar–amerikai stratégiai együttműködés megerősítése érdekében.
VIDEÓ
Biztosítás: a vagyonunkra miért vigyázunk, és az életünkre miért nem? Holló Bence, Inforádió, Aréna
Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.10. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Drágul a tojás – Kiderült, mennyire éri meg a 30 darabos kiszerelés

Drágul a tojás – Kiderült, mennyire éri meg a 30 darabos kiszerelés

Ahogy közeledik a karácsonyi időszak, egyre nagyobb a kereslet a tojás iránt, ami fokozatos áremelkedést hoz a boltokban. A piacon most egyértelműen a vásárlók igénye hajtja az árakat, és a szakértők szerint ez a nyomás a következő hónapokban sem enyhül majd. Az adatok alapján továbbra is megéri a nagyobb kiszerelést választani, hiszen darabra vetítve olcsóbban juthatunk hozzá ehhez az alapélelmiszerhez.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő főnyeremény: egyetlen játékos vitte az európai szuperlottó 20,9 milliárd forintos jackpotját

Elképesztő főnyeremény: egyetlen játékos vitte az európai szuperlottó 20,9 milliárd forintos jackpotját

Ezen a játékhéten egy szerencsés játékos megütötte az Eurojackpot főnyereményét, több mint 54 millió eurót, azaz mai forintárfolyamon közel 21 milliárd forintot kasszírozott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump gives Hungary one-year exemption from Russian energy sanctions

Trump gives Hungary one-year exemption from Russian energy sanctions

The opt-out comes despite the US increasing pressure on allies to sever economic ties with Russia.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 8. 08:00
Titkos gyilkosok a természetben – itt a lista a legveszélyesebbekről
2025. november 8. 06:20
Ha ilyen e-maileket látunk, azonnal törüljük – még a kukából is
×
×
×
×