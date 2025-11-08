Forradalmi fejlesztés adhat reményt a koraszülött babáknak

Országtól függően eltérő, hogy a magzat hányadik hetes korától beszélhetünk vetélésről, és mikortól koraszülésről. A határt Magyarországon a 24. hét környékén húzták meg, tehát minél közelebb van ehhez a baba érkezése, annál rosszabbak a kilátásai, és nagy a valószínűsége annak, hogy egészségügyi problémák alakulnak majd ki. Egy új fejlesztés azonban nagyobb esélyt adhat a koraszülött babáknak a túlélésre – írja a The Guardian alapján a 24.hu.

A holland Aqua Womb nevű startupcég ugyanis kifejlesztett egy olyan mesterséges méhet, amely a méhben lévő körülményeket igyekszik szimulálni, ezzel segítve a koraszülött babák fejlődését. A rendszer egy olyan üvegtartályt használ, amelyben a mesterséges magzatfolyadék közel testhőmérsékletű. Egy speciális szilikonréteg a méh rugalmasságát hivatott szimulálni, így az visszanyomja a baba rúgásait, ezáltal segítve az izmok erősödését.

A rendszer lehetővé tenné, hogy a császármetszéssel születő korababák rögtön ebbe a közegbe kerüljenek, egy mesterséges méhlepényre csatlakozva. Ez utánozná a biológiai méhlepény cserefunkcióit: nemcsak, hogy kiszűri a baba véréből a szén-dioxidot, hanem tápanyagokat és oxigént juttat a szervezetébe – olvasható.

A koraszülött csecsemőkön leggyakrabban jelenleg mechanikus lélegeztetőgépekkel igyekeznek segíteni, ám ezek használatának is komoly kockázatai vannak. Az új eszköz azonban lehetővé teheti a koraszülöttek számára, hogy mesterséges környezetben tovább növekedjenek, amíg a tüdejük elég érett nem lesz ahhoz, hogy önmaga birkózzon meg a külvilággal és az ott rejtőző szennyeződésekkel.

Azt egyelőre nem tudni, mikor válhat elérhetővé az Aqua Womb készüléke. Egy ilyen érzékeny területen ugyanis a szabályozó hatóságoknak is alaposan át kell nézniük a konstrukciót, mielőtt engedélyeznék azt. A kutatók egyelőre nem tudták megmondani, mikor kezdődhetnek meg vele az első klinikai vizsgálatok.