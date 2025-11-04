ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Újabb Google-szolgáltatásokat áraszthatnak el reklámokkal

Infostart

Az új funkciók révén a hirdetések terén is még hasznosabb lehet a felhasználók számára a Google, például az MI-módban, amelynél már kísérleteznek a hirdetések megjelenítésével.

A Google azt tervezi, hogy az eddig még érintetlen szolgáltatásaiban is helyet biztosít majd reklámoknak, hirdetéseknek – írja a Bleeping Computer beszámolója alapján a hvg.hu.

A vállalatnak jelenleg két MI-szolgáltatása van a Google keresőn belül: az MI-alapú áttekintés, valamint az MI-mód. Előbbi a találati oldal tetején megjelenő rövid, szöveges összefoglaló, utóbbi pedig egy olyan funkció, ami leginkább a ChatGPT-hez hasonlít. Ez egy személyre szabott élményt kínál, és a jövőben ebbe fogja beépíteni a Google a Gmailt és a Drive-ot is.

Robby Stein, a Google keresés-termékért felelős alelnöke arról beszélt egy podcastadásban, hogy a cég hirdetési üzletága (Ads) az MI által jelentett új helyzetben jelentősen fejlődni fog. Egy példát is felhozott: ha képet készítünk cipőnkről, utána megkérdezhetjük az eszköztől, hogy mutasson hasonló típusúakat, vagy néhány mondatban érdeklődhetünk egy étteremről, megemlítve akár az allergiákat is.

Az új funkciók révén a szakember szerint a hirdetések terén is még hasznosabb lehet a felhasználók számára a Google, például az MI-módban, amelynél már kísérleteznek a hirdetések megjelenítésével. A portál szerint a Google azt tervezi, hogy az MI-módot személyes kérdésekhez használja, és ezek alapján mutatna személyre szabott hirdetéseket.

Az még nem ismert, hogyan néznek majd ki az új hirdetések, de vélhetően meglesz a helyük az említett szolgáltatásokban.

Újabb Google-szolgáltatásokat áraszthatnak el reklámokkal

google

szolgáltatás

hirdetés

reklám

mesterséges intelligencia

