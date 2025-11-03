Ezzel az újítással gyakorlatilag kiürül a Google Térkép

Az utóbbi években számos alkalmazás és webes szolgáltatás kapott energiatakarékos módod, vagyis a képernyőn nem fehér, hanem fekete alapon jelennek meg az információk. Ez főként akkumulátoros eszközökön hasznos.

Az Android Authority szaklap most a Google Térkép forráskódjában talált olyasmit, ami azt mutatja, hogy a vállalat még tovább viszi az energiatakarékosság gondolatát: egy, az eddig létező sötét módnál is sokkal minimalistább kinézetre vált az alkalmazás, amin az alap vonalakon kívül a felhasználó nem lát mást, csak a pozíciót jelző nyilat, a várható érkezési időt és a még hátralévő távolságot. Vagyis sem utcanevek, sem más egyéb kiegészítő nem fog megjelenni a térképen – írja a hvg.hu.

Az energiatakarékos mód támogatni fogja a gyalogos, az autós és a kerékpáros térképhasználatot, azt azonban nem tudni, hogy a tömegközlekedés esetén is ez lesz-e a helyzet.

Egyelőre nincs arra vonatkozó információ, hogy az energiatakarékos megoldás mikor élesedhet. Jelenleg tesztelheti a Google az újdonságot, ám a beta verzióba való bekerülés már jelzi a vállalat kiadási szándékát.