ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.67
usd:
336.11
bux:
107319.91
2025. november 3. hétfő Győző
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Google Térkép alkalmazása navigációs eszközként használva egy autóban.
Nyitókép: Pexels

Ezzel az újítással gyakorlatilag kiürül a Google Térkép

Infostart

Még tesztelési szakaszban van az új lehetőség, ami tényleg csak az abszolút minimális mennyiségű információt mutatja a felhasználóknak.

Az utóbbi években számos alkalmazás és webes szolgáltatás kapott energiatakarékos módod, vagyis a képernyőn nem fehér, hanem fekete alapon jelennek meg az információk. Ez főként akkumulátoros eszközökön hasznos.

Az Android Authority szaklap most a Google Térkép forráskódjában talált olyasmit, ami azt mutatja, hogy a vállalat még tovább viszi az energiatakarékosság gondolatát: egy, az eddig létező sötét módnál is sokkal minimalistább kinézetre vált az alkalmazás, amin az alap vonalakon kívül a felhasználó nem lát mást, csak a pozíciót jelző nyilat, a várható érkezési időt és a még hátralévő távolságot. Vagyis sem utcanevek, sem más egyéb kiegészítő nem fog megjelenni a térképen – írja a hvg.hu.

Az energiatakarékos mód támogatni fogja a gyalogos, az autós és a kerékpáros térképhasználatot, azt azonban nem tudni, hogy a tömegközlekedés esetén is ez lesz-e a helyzet.

Egyelőre nincs arra vonatkozó információ, hogy az energiatakarékos megoldás mikor élesedhet. Jelenleg tesztelheti a Google az újdonságot, ám a beta verzióba való bekerülés már jelzi a vállalat kiadási szándékát.

Kezdőlap    Tech    Ezzel az újítással gyakorlatilag kiürül a Google Térkép

google

navigáció

térkép

átalakítás

alkalmazás

felhasználó

energiatakarékos

funkció

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Mellrák: az onkológus szerint már szinte nincs olyan család, amely ne lenne érintett

Mellrák: az onkológus szerint már szinte nincs olyan család, amely ne lenne érintett
A korán felfedezett kis emlődaganatok nemcsak kezelhetők, de gyógyíthatók – ez a legfőbb üzenete a Semmelweis Egyetem egészségnapjának, november 8-án az Árkád Bevásárlóközpontban. Az egész napos programon lesznek előadások, a standoknál a szakembereket lehet kérdezni, de tartanak radiológiai minibemutatót, szűrési tanácsadást és kialakítanak egy emlő-önvizsgálat sarkot is. Szentmártoni Gyöngyvér klinikai onkológus, a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, onkológiai profilvezetője beszélt a részletekről az InfoRádióban.
Végzetes présbe került a hazai konyha egyik fő alapanyaga

Végzetes présbe került a hazai konyha egyik fő alapanyaga

Két egyetem közös kutatása szerint előfordulhat, hogy egy-két évtized múlva Magyarországon sehol sem lesz természetes körülmények között termeszthető burgonya, vagy csak kis területek maradnak alkalmasak a termesztésre. Szabó Péter éghajlatkutatót, az Eötvös Loránd Tudományegyetem meteorológiai tanszékének doktoranduszát kérdeztük.
VIDEÓ
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.03. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pusztító csapást mértek az oroszok, sorsdöntő ütközet zajlik - Háborús híreink vasárnap

Pusztító csapást mértek az oroszok, sorsdöntő ütközet zajlik - Háborús híreink vasárnap

Vasárnap reggelre ismét több csapást hajtottak végre az oroszok Ukrajna ellen. Ezek következtében mintegy 60 ezer ember maradt áram nélkül Zaporizzsjában. Eközben az ukránok különleges műveleti egységeket küldtek a kelet-ukrajnai Pokrovszkba, miután az orosz hadsereg jelentős hadműveletet indított a stratégiai jelentőségű város elfoglalására. A hétvége legnagyobb híre mindenképpen az, hogy a  Pentagon zöld utat adott annak, hogy Tomahawk manőverező robotrepülőgépeket adjanak át Ukrajnának, melyek akár mélyen Oroszországban is lecsaphatnak, eközben pedig az is kideült, hogy Magyarország nem kapott felmentést az orosz energiahordozókat érintő szankciók alól. Cikkünk folyamatosan frissül.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rossz hír ez rengeteg magyar dolgozónak: 10 év múlva ezek a munkapozíciók nem fognak létezni

Rossz hír ez rengeteg magyar dolgozónak: 10 év múlva ezek a munkapozíciók nem fognak létezni

Dr. Tóth Ágnessel, a Prohuman vezérigazgatójával beszélgettünk többek közt a 2025-ös munakerőpiaci kihívásokról és trendekről.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Heroic' train worker saved many lives in stabbing attack, police say

'Heroic' train worker saved many lives in stabbing attack, police say

The LNER staff member is in a life-threatening condition after trying to stop the attacker.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 3. 04:47
Figyelem, változik a buszok közlekedése egy fontos főútvonalon
2025. november 3. 04:34
Bizonytalan időre bezárt a népszerű gyógyfürdő
×
×
×
×