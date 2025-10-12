ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 12. vasárnap Miksa
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Nyitókép: Unsplash

Tény: ömlik a pornó a TikTokon a vétlen gyerekekre is

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Egyre több országban tiltják meg a fiataloknak a közösségi oldalak használatát vagy terveznek hasonló intézkedést. Most egy új kutatás igazolta, hogy a TikTok előszeretettel ajánl pornográf tartalmakat a gyerekeknek.

A Tiktok keresőalgoritmusa néhány kattintás után pornográf tartalmakhoz vezeti el a 13 éves felhasználókat – derült ki a Global Witness elnevezésű nemzetközi civil szervezet friss vizsgálatából. A jelentés szerint ez még akkor is megtörténik, ha a fiatalok korlátozott üzemmódban használják az alkalmazást, és soha nem kerestek rá szexuális tartalomra.

A kutatók hét új TikTok-fiókot hoztak létre, mindegyiket 13 évesként regisztrálva, teljesen új telefonokon és előzmények nélkül.

Az algoritmus már az első keresések során szexuális tartalmú javaslatokat kínált fel, néhány lépés után már kemény pornográf videók jelentek meg,

sőt a szervezet szerint egyes tartalmaknál akár gyermekek szexuális kizsákmányolására utaló elemek is jelen lehettek.

A klinikai szakpszichológus és a pszichoanalitikus is figyelmeztet

Hal Melinda klinikai szakpszichológus, a Mathias Corvinus Collegium Tanuláskutató Intézetének kutatásvezetője az InfoRádióban elmondta, ha valaki kap egy okoseszközt, néhány napon, héten belül megérkezik az első pornográf, erőszakos tartalom.

„Persze azért lehet a szülői felügyeleti funkciókat és applikációkat jól használni, de nagyon kevés szülő az, aki ennyire tudatos ezeknek az applikációknak a használatában, amelyeket a gyerek nem tud kijátszani, úgyhogy azért ez sem feltétlenül életbiztosítás” – hangsúlyozta.

A TikTok Tari Annamária pszichoanalitikus szerint is az egyik legveszélyesebb platform a gyerekek számára, erről az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt korábban.

„A Tiktok az egyik legveszélyesebbnek tartott közösségimédia-felület a challenge-ek és a személyre szabott tanuló algoritmusok miatt, így azt mondhatnám, hogy 10 és 12 éves kor között minél kevesebb közösségi média és lehetőleg nem túl sok játék az elfogadható, maximum háromnegyed óra” – szögezte le.

Vírusként terjed a tiltás

A politikai döntéshozók egyre több államban fogadják el, hogy a közösségi oldalak nagyon károsak a fiatalok számára:

  • Görögországban október végétől a 16 évnél fiatalabbak nem használhatják ezeket a platformokat.
  • Korábban Ausztráliában hoztak hasonló döntést.
  • Most Dánia készül arra, hogy a 15 év alattiak számára megtiltja a közösségi média használatát.
