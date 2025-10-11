„Egy szörnyeteget engedtünk szabadjára” – nagy elhatározás Dániában

„Egy szörnyeteget engedtünk szabadjára” – így jellemezte a közösségi médiának a tizenévesekre gyakorolt hatását Mette Frederiksen. A dán miniszterelnök parlamenti beszédében azt mondta, hogy a mobiltelefon és a közösségi média „elrabolja gyerekeink gyermekkorát”. A dán kormány terve ezért az, hogy megtiltja a 15 évnél fiatalabbak számára a közösségi médiumokhoz való hozzáférést.

Dániában, az úgynevezett jóléti bizottság – tehát nem egy független tudományos csoport – kutatása szerint a fiatalok 94 százalékának volt már 13 éves kora előtt közösségi médiás profilja – pedig az ennél fiatalabbaknak jogilag nem lehetne. Egy további megállapítása az volt, hogy a 14 évesek átlag napi három órát töltenek a TikTokon és a YouTube-on.

Azt, hogy hogyan tartatnák be a tilalmat, a dán kormányfő egyelőre nem fejtette ki. Annyit viszont elmondott, hogy 13 éves kortól kezdve a szülők adhatnának engedélyt a gyerekeiknek közösségi fiók létrehozására. Mindez jelentősen felvizezheti az első ránézésre szigorúnak tűnő intézkedést.

Viszont, ahogy a hasonló, brit helyzetet említő Sky News lehozta, Dániában tavaly 50 ezer ember írt alá petíciót a TikTok, a Snapchat és az Instagram kiskorúak számára történő betiltásáról.

A dán kormány az idén azt is bejelentette, hogy kitiltja a diákok mobiljait az iskolákból – azaz, a 7 és 17 év közötti tanulókat törvény kötelezi majd arra, hogy otthon hagyják a telefont.

Nagy-Britanniában közben a jelenlegi szabályozás szerint bevételük 10 százalékára bírságolhatják a közösségimédia-platformokat, ha hagyják, hogy fiatal felhasználóik káros tartalmakat lássanak.

Emellett a brit kormány lebegteti a választ: eddig nem volt hajlandó deklarálni, hogy ellenezné a 16 évnél fiatalabbak számára előírt, totális közösségi média tilalmat.

Ausztráliában már december óta életben van ilyen tiltás – írja a Sky –, de csak most, menet közben alakítják ki a szabály betartatásának technikai feltételeit.

Franciaországban szeptemberben javasolta egy parlamenti bizottság, hogy tiltsák le a 15 évnél fiatalabbak számára a közösségi médiához való hozzáférést, sőt, úgynevezett „éjszakai, digitális kijárási tilalmat” is bevezetnének a 15-18 év közöttiek számára.