ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.67
usd:
337.86
bux:
101990.76
2025. október 11. szombat Brigitta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Cute schoolgirl with a backpack doing science project about wind energy. Young generations learning about sustainable energy, lifestyle, and the protection of planet Earth.
Nyitókép: Halfpoint Images/Getty Images

„Egy szörnyeteget engedtünk szabadjára” – nagy elhatározás Dániában

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

A dán kormány le akarja tiltani a közösségi médiáról a 15 évnél fiatalabbakat. Korábban már közölték, hogy kitiltják az iskolákból és a napközikből a tanulók mobiljait.

„Egy szörnyeteget engedtünk szabadjára” – így jellemezte a közösségi médiának a tizenévesekre gyakorolt hatását Mette Frederiksen. A dán miniszterelnök parlamenti beszédében azt mondta, hogy a mobiltelefon és a közösségi média „elrabolja gyerekeink gyermekkorát”. A dán kormány terve ezért az, hogy megtiltja a 15 évnél fiatalabbak számára a közösségi médiumokhoz való hozzáférést.

Dániában, az úgynevezett jóléti bizottság – tehát nem egy független tudományos csoport – kutatása szerint a fiatalok 94 százalékának volt már 13 éves kora előtt közösségi médiás profilja – pedig az ennél fiatalabbaknak jogilag nem lehetne. Egy további megállapítása az volt, hogy a 14 évesek átlag napi három órát töltenek a TikTokon és a YouTube-on.

Azt, hogy hogyan tartatnák be a tilalmat, a dán kormányfő egyelőre nem fejtette ki. Annyit viszont elmondott, hogy 13 éves kortól kezdve a szülők adhatnának engedélyt a gyerekeiknek közösségi fiók létrehozására. Mindez jelentősen felvizezheti az első ránézésre szigorúnak tűnő intézkedést.

Viszont, ahogy a hasonló, brit helyzetet említő Sky News lehozta, Dániában tavaly 50 ezer ember írt alá petíciót a TikTok, a Snapchat és az Instagram kiskorúak számára történő betiltásáról.

A dán kormány az idén azt is bejelentette, hogy kitiltja a diákok mobiljait az iskolákból – azaz, a 7 és 17 év közötti tanulókat törvény kötelezi majd arra, hogy otthon hagyják a telefont.

Nagy-Britanniában közben a jelenlegi szabályozás szerint bevételük 10 százalékára bírságolhatják a közösségimédia-platformokat, ha hagyják, hogy fiatal felhasználóik káros tartalmakat lássanak.

Emellett a brit kormány lebegteti a választ: eddig nem volt hajlandó deklarálni, hogy ellenezné a 16 évnél fiatalabbak számára előírt, totális közösségi média tilalmat.

Ausztráliában már december óta életben van ilyen tiltás – írja a Sky –, de csak most, menet közben alakítják ki a szabály betartatásának technikai feltételeit.

Franciaországban szeptemberben javasolta egy parlamenti bizottság, hogy tiltsák le a 15 évnél fiatalabbak számára a közösségi médiához való hozzáférést, sőt, úgynevezett „éjszakai, digitális kijárási tilalmat” is bevezetnének a 15-18 év közöttiek számára.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    „Egy szörnyeteget engedtünk szabadjára” – nagy elhatározás Dániában

gyerek

mobil

gyermek

dánia

közösségi média

tilalom

digitális

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: drasztikusan megugrik az extrém hőségnapok száma a világvárosokban

Szakértő: drasztikusan megugrik az extrém hőségnapok száma a világvárosokban
Negyedével nőtt az extrém hőségnapok száma a világvárosokban az elmúlt 30 évben – derült ki Nemzetközi Környezetvédelmi és Fejlesztési Intézet legfrissebb jelentéséből. Szabó Péter, az ELTE meteorológiai tanszékének doktorandusza az InfoRádióban azt mondta, hogy kibocsátáscsökkentés nélkül az elmúlt évtizedek tendenciája folytatódhat, és a forró napok száma a sokszorosára emelkedhet.
VIDEÓ
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ez így nem mehet tovább: új növekedési motor kell Magyarországnak

Ez így nem mehet tovább: új növekedési motor kell Magyarországnak

Mostanra a magyar foglalkoztatás szinte minden területen elérte a nyugat-európai átlagot, ami azt jelenti, hogy nincsenek további jelentős munkaerőtartalékok – mutat rá friss elemzésében az ING Bank. A szakértők szerint néhány százezer dolgozót még be lehetne vonzani, hosszabb távon azonban az egész közép-kelet-európai régiónak új növekedési modellt kellene találnia, mert az eddigi gyakorlat nem folytatódhat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Állad leesik: ennyibe kerül egy vasárnapi brunch Magyarország legjobb helyein

Állad leesik: ennyibe kerül egy vasárnapi brunch Magyarország legjobb helyein

A brunch ma már nem pusztán étkezés, hanem városi rituálé, gasztronómiai élmény és közösségi program

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hamas gathering hostages 'now', says Trump, as Palestinians return to rubble in northern Gaza

Hamas gathering hostages 'now', says Trump, as Palestinians return to rubble in northern Gaza

As part of the first phase of the Gaza deal Trump brokered, Hamas has until 12:00 local time (09:00 GMT) on Monday to release all Israeli hostages.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 10. 17:32
Kongatják a vészharangot – újabb gigantikus áramszünet fenyeget
2025. október 10. 16:57
Későn jött a „Tomahawk rakétáért Nobelt” alku, de Amerika pártfogoltja az új békedíjas
×
×
×
×