Olyan megoldás jön a Wordbe és az Excelbe, ami eddig még nem volt

Különleges funkció jön a Microsoft Office programjaiba: a Copilot Chat révén a felhasználók már a Word, Excel, PowerPoint, Outlook és OneNote appokon belül is beszélgethetnek a mesterséges intelligenciával – írja a Bleeping Computer cikke nyomán a hvg.hu.

A kiegészítés az internetről származó adatokkal fog működni, ami azért fontos, mert a Microsoft 365 Copilot az előfizető szervezetek adataihoz is hozzáfér, így azokat is fel tudja dolgozni. A Word és a többi program esetében azonban nem lesz így.

A vállalat szerint az AI asszisztens tartalomérzékeny lesz, azaz felfogja majd, hogy a felhasználó min dolgozik éppen, és a válaszait is ahhoz igazítja majd. A Copilot Chat az oldalsávból hívható elő, így könnyebben hozzáférhető, mint más chatbotok, melyekhez el kell hagyni az irodai programokat, és az egyes szöveges elemeket ki kell másolni, majd beilleszteni.

Először a Microsoft 365 előfizetői számára jelenik majd meg az újdonság, további költségektől mentesen. Az, hogy a mindenki számára hozzáférhető Office-programokban mikor jelenhez meg a Copilot, egyelőre nem ismert.