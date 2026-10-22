Bemutatta legújabb holdautóit a NASA, ezekkel furikáznak majd az űrhajósok a leendő bázison

Három holdjárművet mutatott be a NASA, amelyek fontos szerepet fognak játszani a holdbázis előkészítésében és megépítésében – írja az amerikai űrügynökség közlése nyomán a 24.hu.

A járművek között van robotizált és manuálisan vezethető egyaránt. Feladatuk az asztronauták, valamint rakományok szállítása, a terep és az erőforrások feltérképezése, illetve tudományos kutatások elvégzése lesz majd.

A VIPER elnevezésű rover már 2027-ben elkezdhet tevékenykedni a Hold felszínén, hogy fagyott vizet keressen az égitest állandó árnyékban lévő krátereiben. A NASA közleménye szerint ezt a robotizált holdjárót egy Blue Moon Mark 1 leszállóegység juttatja majd a felszínre, a déli pólus közelében. Landolása után több mint 30 kilométert tesz meg, miközben fontos információkat gyűjt a holdi környezetről.

Két másik járművet is elküld a Holdra a szervezet: az Astrolab által fejlesztett CLV–1-et, valamint a Lunar Outpost űrvállalat Pegasus nevű eszközét. Ezek 2028-ig juthatnak el kísérő égitestünk déli pólusához, ott várják majd az Artemis–4 küldetéssel holdra szálló asztronautákat. Az ő érkezésük előtt távirányítással fogják vezérelni a járműveket, hogy ellenőrizzék működésüket és felderítsék környezetüket.

A holdautók egyetlen töltéssel akár 10 kilométert is képesek megtenni, miközben az utasok mellett 80 kilogrammnyi felszerelést és holdmintát is szállítanak.

A NASA korábbi közlése szerint három fázisban tervezik megépíteni a holdbázist:

Első fázis: különböző missziók alkalmával holdjárókat, valamint energiatermelésre, kommunikációra, navigációra és tudományos munkákra használható eszközöket juttatnak a Holdra.

Második fázis: félig lakható infrastruktúrát hoznak létre az égitest felszínén, amelybe egy zárt terű holdautó is beletartozik. Ennek köszönhetően az asztronauták már képesek lesznek érdemben a Holdon dolgozni.

Harmadik fázis: végül tartós holdbázist alakítanak ki, többfunkciós lakóhelyekkel, holdautókkal.

A NASA az első holdbázist megalapozó küldetéseket már idén év végén útnak szeretnék indítani a Holdra. A projekthez szorosan kapcsolódik az Artemis-program, amelynek fő célja, hogy a szervezet ismét embereket juttasson az égitestre.

Az ezt megalapozó Artemis–3-küldetést a NASA 2027-re tervezi, az első emberes holdra szállást teljesítő Artemis–4 pedig 2028-ban startolhat el. Sajtóértesülések szerint utóbbi időpont meglehetősen optimista, ugyanis könnyen lehet, hogy nem készülnek el időben a NASA holdra szálláshoz szükséges űrruhái. Az Artemis–5-tel kezdődően rendszeresen szeretnének űrhajósokat juttatni az égitestre, legalább félévente egyszer.