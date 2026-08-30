ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.26
usd:
315.36
bux:
150666.43
2026. augusztus 30. vasárnap Rózsa
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Régészek által feltárt maradványok a földben, egy lelőhelyen.
Nyitókép: Unsplash

Megtalálhatták az elveszett várost a régészek

Infostart

A régészek biztosak abban, hogy sikerült azonosítaniuk a bibliai Betszaida városát.

A Genezáreti-tó partján fekvő el-Araj lelőhelyen végzett tizedik ásatási szezon után derült mindez ki – számolt be róla az index.hu.

A feltárt gazdag római kori leletkincs – köztük az Kr. u. 1. századból származó jeruzsálemi lámpák, érmék és épületmaradványok – megerősíti, hogy valóban Jézus csodáinak és három apostol otthonának helyszínét tárták fel.

Ez a 10. ásatási szezon jelentősen bővítette a régészek ismereteit a római kori Betszaida-Juliasról, amely az 1. és a 3. század között létezett – de a hatalmas területen szétszórva más ókori korszakokból származó leleteket is találtak. Találtak továbbá „római kori falakat, egy bazaltból készült mozsarat, érméket és egy lenyűgöző, félig dórikus oszlopfőt, amely valószínűleg egy középületet díszített” – valamint arra utaló nyomokat is, hogy a föld alatt egy korábbi hellenisztikus település rejtőzött.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudomány    Megtalálhatták az elveszett várost a régészek

jeruzsálem

régész

csoda

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A hulladék geopolitikája – már a kidobott akkumulátorért is verseny indul

A hulladék geopolitikája – már a kidobott akkumulátorért is verseny indul
Egy elhasznált akkumulátor első pillantásra hulladék. Valójában azonban lítiumot, nikkelt, kobaltot és más értékes anyagokat tartalmazó potenciális nyersanyagforrás. Washington most ezt a másodlagos nyersanyagforrást is nemzetbiztonsági logikába emeli, miközben Európában néhány éven belül már magáért a feldolgozható hulladékért is kiéleződhet a verseny.
VIDEÓ
Az iskolával együtt jönnek a vírusok? Rusvai Miklós, Inforádió, Aréna
Mohács 500 - Mi is veszett Mohácsnál? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Egymást tanítjuk Milák Kristóffal. Szabó Álmos, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.31. hétfő, 18:00
Bauer Bence
a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ki kormányozza a dollárt? Most van a döntési helyzet

Ki kormányozza a dollárt? Most van a döntési helyzet

Nagyon ritka dolog történik az USA-ban. Az amerikai jegybank és a pénzügyminisztérium harcba szállt egymással. A tét, hogy ki uralja a hozamgörbét. A dollár döntési helyzetben van és a csata kimenetele határozza meg a zöldhasú sorsát. A következő hónapok egyik legfontosabb piaci kérdése az lehet, hogy melyik intézmény akarata érvényesül és mit árul el erről a dollár, az arany és a kötvénypiac mozgása.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rengeteg középkorú magyar legyint ezekre a hétköznapi tünetre: halálos betegség állhat a háttérben, jobb inkább orvoshoz menni

Rengeteg középkorú magyar legyint ezekre a hétköznapi tünetre: halálos betegség állhat a háttérben, jobb inkább orvoshoz menni

Világszerte emelkedik a daganatos megbetegedések száma, ráadásul egyre több esetet diagnosztizálnak az 50 év alatti korosztályban is.

BBC
Business Sport Travel Science
Head teacher evacuated 900 children minutes before school washed away by Nepal floods

Head teacher evacuated 900 children minutes before school washed away by Nepal floods

Rajendra Dawadi was warned about incoming flood waters and says "if we had made the decision 10 minutes later, all of us ... would not be able to speak to you today."

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 29. 07:20
Csótány-kiborgokat fejlesztettek ki, amikkel könnyebben elérhetők a romok alatt rekedt emberek
2026. augusztus 28. 04:20
Nagy dobásra készül az Apple, érdemes beírni a naptárba
×
×