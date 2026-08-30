Megtalálhatták az elveszett várost a régészek

A Genezáreti-tó partján fekvő el-Araj lelőhelyen végzett tizedik ásatási szezon után derült mindez ki – számolt be róla az index.hu.

A feltárt gazdag római kori leletkincs – köztük az Kr. u. 1. századból származó jeruzsálemi lámpák, érmék és épületmaradványok – megerősíti, hogy valóban Jézus csodáinak és három apostol otthonának helyszínét tárták fel.

Ez a 10. ásatási szezon jelentősen bővítette a régészek ismereteit a római kori Betszaida-Juliasról, amely az 1. és a 3. század között létezett – de a hatalmas területen szétszórva más ókori korszakokból származó leleteket is találtak. Találtak továbbá „római kori falakat, egy bazaltból készült mozsarat, érméket és egy lenyűgöző, félig dórikus oszlopfőt, amely valószínűleg egy középületet díszített” – valamint arra utaló nyomokat is, hogy a föld alatt egy korábbi hellenisztikus település rejtőzött.