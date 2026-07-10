A NASA tüzet gyújtana a Holdon – szigorúan tudományos céllal

Azt tervezi a NASA, hogy ellenőrzött körülmények között tüzet gyújt a Holdon. Ha a kísérlet megvalósul, ez lesz az első alkalom, hogy az emberiség egy másik égitesten szándékosan hoz létre tüzet – írja az Independent cikke nyomán az Origo.

A Flammability of Materials on the Moon (FM2) nevű projekt célja annak vizsgálata, hogyan viselkedik a tűz a Hold alacsony gravitációs környezetében. Az eredmények fontos szerepet játszhatnak a jövőbeli Artemis-program és a Mars-expedíciók biztonságának növelésében.

Az űrügynökség hangsúlyozta, hogy a tűz lehet az egyik legnagyobb veszélyforrás az űrmissziók során, ezért kiemelten fontos megérteni, hogyan égnek a különböző anyagok a Holdon. Arra is felhívták a figyelmet,

egyes anyagok, amelyek a Földön nem számítanak különösebben gyúlékonynak, a Holdon már alacsonyabb oxigénszint mellett is meggyulladhatnak, ezért nem lehet egyszerűen a földi tapasztalatokra hagyatkozni.

A projekt vezetője, Emily Johnson bizonyos égő anyagokból izzó darabkák válhatnak le, és mikrogravitációban, vagy a Hold gyenge gravitációjában ezek a parázsló részecskék lebeghetnek, és újabb tüzeket okozhatnak.

A lángok meglehetősen másként viselkednek a Földön kívül: míg idelent felfelé nyúlnak, addig mikrogravitációban inkább gömb alakúak. A Hold gravitációja a földi érték körülbelül egyhatoda, ezért ott a lángok átmenetet képeznek a földi és a súlytalanságban megfigyelhető forma között.

A NASA ugyanakkor nem egy hatalmas máglyát készül meggyújtani.

A Hold felszínére egy teljesen zárt, henger alakú égési kamrát küldenek, amelyben pamutból, üvegszálból és akrilból készült mintákat vizsgálnak. Ezt oxigénszenzorokkal, sugárzásmérő műszerekkel és kamerákkal szereli fel, és így figyelik majd a szakemberek, hogy milyen gyorsan terjed a tűz, és hogyan változik a láng viselkedése a holdi környezetben.

A szervezet korábban már végzett hasonló tűzkísérleteket mikrogravitációban, például a Nemzetközi Űrállomáson, de a kutatók szerint a holdi környezetet csak a helyszínen lehet megfelelően modellezni. Az új vizsgálatok eredményei később hozzájárulhatnak az űrhajókban használt anyagokra vonatkozó biztonsági előírások módosításához. Jelenleg azt tervezik, hogy a kísérletet még idén év elején elindítják.