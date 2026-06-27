ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.83
usd:
310.78
bux:
139790.13
2026. június 27. szombat László
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Utazunk! – Oltások megvannak?

Infostart / InfoRádió

Nyaralás előtt érdemes utazás-egészségügy tanácsadást kérni, például a célországban kötelező, illetve ajánlott védőoltásokról – hívja fel a figyelmet az országos tisztifőorvos. Oroszi Beatrix az InfoRádióban elmondta: a szükséges vakcinákat nemcsak az úticél, de az utazó egészségi állapota és oltottsága, valamint az utazás körülményei határozzák meg.

Minden utazás előtt meg kell vizsgálni, hogy hová megyünk, milyen körülmények között utazunk, és milyen az utazó egészségi állapota, illetve az oltottsága, ettől függ, hogy milyen védőoltásokat érdemes kérni.

Mint Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos az InfoRádióban elmondta, Európában általában nem egy-egy speciális utazási oltás a kérdés, hanem az, hogy a kötelező és az ajánlott védőoltásaink rendben vannak-e. Ilyen például

  • a kanyaró,
  • a tetanusz, esetleg
  • a szamárköhögés,
  • az influenza vagy
  • a Covid-19

elleni védőoltás.

A Covid-19 általában, mint hangsúlyozta, már augusztusban elkezd terjedni, a legtöbb ember pedig már nem kér, illetve kap védőoltást, viszont azt tudni kell, hogy az augusztusi nyaralásokat már meg tudja keseríteni, ha nem védekezünk ellene.

„Lehet, hogy védőoltásra már nem lesz lehetőség, de én mindenkinek azt javaslom, hogy augusztusban vigye magával a jól bevált maszkot, és zsúfolt terekben, például repülőn, vonaton, hajón vegye fel, ha nem akarja azt, hogy a nyaralását egy csúnya Covid és az ezzel kapcsolatos láz és rosszullét befolyásolja” – figyelmeztetett.

Távolabbi úti célok esetében felmerül még

  • a hepatitis A,
  • a hastífusz,
  • a hepatitis B, esetleg
  • a veszettség elleni védőoltás, ha állattal való kontaktus szóba kerül,
  • meningococcus,
  • gyermekbénulás vagy
  • sárgaláz

elleni oltás.

A sárgaláz különleges, mert egyes országok belépési feltételként is kérhetik az oltási igazolást, de sárgaláz elleni védőoltást csak bizonyos helyeken lehet kérni, ahol igazolást is adnak róla.

A legfontosabb, hogy

ne az internetes listák alapján döntsenek az utazók egy-egy védőoltásról,

hanem kérjenek utazás-egészségügyi tanácsadást.

Na de hol?

Az első lépés lehet a háziorvos, különösen a korábbi védőoltások ellenőrzésére és az alapbetegségek áttekintésére. Ha speciális utazási oltásokról van szó, akkor viszont érdemes a nemzetközi oltóközponthoz vagy utazás-egészségügyi rendeléshez fordulni, ezeknek a rendeléseknek az az előnye, hogy nemcsak védőoltást adnak be, hanem személyre szabott tanácsot is kaphatunk, az útvonal, az utazás hossza, a szállás típusa, tervezett programok, szabadtéri programok, kirándulások, túra, esetleg hegymászás, az életkor, esetleg várandósság, krónikus betegség vagy immunhiány alapján.

Hogy mennyi idővel az utazás előtt kell egy ilyen oltást beadatni, arról Oroszi Beatrix elmondta, ideális esetben legalább 4-6 héttel az indulás előtt, ennek két oka van:

  1. a védettség kialakulásához ennyi idő kell,
  2. vannak olyan oltások, amelyek több adagból állnak vagy emlékeztető oltásra is szükség lehet.

Ha valaki későn kap észbe, akkor sem szabad legyinteni, sok oltásnál már egy adag is adhat részleges, tehát elég jó védelmet, az oltási sorozatot el lehet kezdeni az utazás előtt, és hazaérkezés után be lehet fejezni, hogy hosszú távú védettség is kialakuljon.

A tanácsadás egyébként sokkal többről szól, mint csupán a védőoltásokról, mert szó van

  • élelmiszer- és vízbiztonságról,
  • szúnyogcsípés elleni védekezésről,
  • gyógyszerekről,
  • napvédelemről és
  • arról is, hogy mit tegyünk akkor, hogyha a betegség tüneteit észleljük külföldön.

Vasárnap volt a védőoltások világnapja, e mentén az oltásszkeptikus divathullámról is kifejezetten beszélni kell. Az országos tisztifőorvosnak ezzel kapcsolatban is üzenete van.

„Értem a kérdéseket és az aggodalmakat, de a döntést érdemes a bizonyítékokra alapozni.

A védőoltások megítélése ugyanis nem hit kérdése.

Ezek a modern orvoslás legtöbbet vizsgált, leghatékonyabb megelőzést szolgáló eszközei közé tartoznak. Ma Magyarországon mindannyian úgy növünk föl, hogy a gyermekkori védőoltásokat megkapjuk, és ezek egész életünkön át védenek bennünket a betegségektől. Szerencsére a magyar társadalom alapvetően védőoltáspárti; egy nemrég végzett kutatásunk megerősítette, hogy a többség nemcsak, hogy elfogadja a védőoltásokat, a kötelező védőoltási rendszert is elfogadja, sőt jónak találja. Tehát valóban egy kicsi, ámde igen hangos réteg az, akik a védőoltások ellen érvelnek” – rögzítette.ú

Szerinte azért tűnhet úgy egyébként, hogy nincs szükség védőoltásokra, mert éppen a védőoltások miatt nem látni nap mint nap számos súlyos betegséget, például

  • torokgyíkot,
  • gyermekbénulást,
  • a kanyaró súlyos szövődményeit vagy
  • veleszületett rubeolát.

„Ez az oltások sikere, de egyben a veszélye is. Ha a bizalomcsökkenés, az átoltottság visszaesik, akkor ezek a betegségek ismét visszatérhetnek. Jó példa erre a kanyaró. Rendkívül fertőző betegség, sok súlyos szövődménnyel jár, sőt akár halálozást is okozhat. Európában az elmúlt években ismét nagy járványokat látunk, akár a szomszédunkban is, például Romániában, de még Ausztriában is; aki oltatlan, nemcsak saját egészségét kockáztatja, hanem azokat is, akik nem olthatók, a csecsemőket, egyes daganatos vagy immunhiányos betegeket, várandósokat. A védőoltást egyszerre egyéni védelem és közösségi felelősség is” – hangsúlyozta.

A védőoltások márpedig akkor is védenek bennünket, ha a környező országokban járványok dúlnak.

A cikk Varga Mónika interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudomány    Utazunk! – Oltások megvannak?

utazás

oltás

oroszi beatrix

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Budakalász 40 fok felett, Budapesten is megdőlt a rekord

Budakalász 40 fok felett, Budapesten is megdőlt a rekord

32 éve Örkényben mérték az eddigi csúcsot, de ez most simán megdőlt, ahogy vasárnap, hétfőn és kedden is nagy valószínűséggel meg fog.
 

Ennyi mindent jelent a mostani harmadfokú hőségriasztás – részletek

Hőség – A védekezés irányítójaként posztolt Magyar Péter

Egészségügyi miniszter: aki most szabadtéri rendezvényre megy, jól gondolja meg, mit csinál

Ellepik a vizes zacskók a tömegrendezvényeket

A templom hűvöse – Megtette kánikulai javaslatát Székely János MKPK-elnök

Mutatunk pár házi praktikát, amivel klíma nélkül is átvészelhető a forróság

38 fok fölött az Alpokban is

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Támad a hőkupola: most megdől az abszolút melegrekord is? Gaál Áron, Inforádió, Aréna
Félidei állás: nyerésre áll a foci a vb-n? Mészöly Géza és Újvári Gábor, Inforádió, Aréna
Alkotmányos válság: volt vagy lesz? Novák Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.29. hétfő, 18:00
Kovács Károly
a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Magyarország csatlakozott az uniós energiatárolási megállapodáshoz

Magyarország csatlakozott az uniós energiatárolási megállapodáshoz

Magyarország csatlakozott ahhoz a háromoldalú európai megállapodáshoz, amelynek célja az energiatárolási kapacitások gyors bővítése az Európai Unióban. Kapitány István energiaügyi miniszter Facebook-bejegyzésében közölte, hogy a 22 tagállam részvételével létrejött kezdeményezés keretében Magyarország 2028-ig 700 megawatt új energiatárolói kapacitás kiépítését vállalta.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Te is óriási Bud Spencer és Terence Hill rajongó vagy? Ehhez a kvízhez nem elég, ha jó vagy Miss Mázlinál!

Kvíz: Te is óriási Bud Spencer és Terence Hill rajongó vagy? Ehhez a kvízhez nem elég, ha jó vagy Miss Mázlinál!

2016-ban, azaz 10 éve éppen június 27-én hunyt el a legendás pofonosztó, Bud Spencer.

BBC
Business Sport Travel Science
Venezuelan family digs through rubble after hearing 'groan' from relative trapped by quake

Venezuelan family digs through rubble after hearing 'groan' from relative trapped by quake

At least 920 people have been killed in the quakes. The UN's aid chief says today is "crucial" for teams searching through the rubble.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 27. 15:36
Budakalász 40 fok felett, Budapesten is megdőlt a rekord
2026. június 27. 09:41
Túl a bizonyítványosztáson – Egyre többet tud a tudomány a gyermek lelkéről
×
×