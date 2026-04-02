ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.8
usd:
334.19
bux:
0
2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Victor Glover, Reid Wiseman, Christina Hammock Koch amerikai és Jeremy Hansen kanadai űrhajós (b-j) a NASA Artemis-2 nevű Hold-programjának részeként épülő Orion űrhajó előtt, a Neil Armstrong Operations épületben, a Cape Canaveral-i Kennedy Űrközpontban 2023. augusztus 8-án. A négy asztronauta az Orion űrhajóval a tervek szerint négy tíznapos űrutazást tesz majd a Hold körül.
Nyitókép: Cristobal Herrera Ulashkevich

Amiről senki sem beszél: hogyan végzi majd ügyes-bajos dolgait az Artemis-2 legénysége?

Infostart
Itt, a Földön magától értetődő, hogyan engedelmeskedünk a természet hívásának, azonban a Holdat megkerülő űrhajósoknak érdemi gravitáció nélkül kell ezeket a problémákat megoldaniuk.

Az Artemis-2 program űrhajósai megérkeztek a houstoni Johnson Űrközpont karanténjából a floridai Kennedy Űrközpontba, és magyar idő szerint leghamarabb április 2-án 0 óra 15 perckor indulnak útnak a NASA Space Launch System (SLS) rakétájával a Holdat megkerülő útra – írja a Space.com cikke nyomán az Origo.

Ez lesz az Artemis-program első, személyzettel végrehajtott repülése, amelynek hosszabb távú célja az ember tartós jelenlétének kiépítése a Holdon, egyben az első alkalom az 1972-es Apollo-17 küldetés óta, hogy űrhajósok a kísérő égitestünk felé indulnak.

Bár az űrutazók most is egy kompakt űrhajón lesznek összezárva, a szükségleteket már privát módon végezhetik.

Az emberes űrrepülések kapcsán általában a technológiai áttörések, a biztonság vagy a küldetés céljai kerülnek a figyelem középpontjába, viszont a hosszú utazás során olyan hétköznapi kérdések, mint például a higiénia, ugyanúgy meghatározzák a legénység komfortérzetét és teljesítményét. Az űrutazás során a mikrogravitáció teljesen új kihívásokat jelent az emberi szervezet számára, ráadásul egy többnapos küldetésnél az alapvető higiénia nemcsak kényelmi, hanem egészségügyi kérdés is.

Az 1970-es években, az Apollo-program idején az űrhajósok még rendkívül kezdetleges megoldásokat használtak: vizeletgyűjtő műanyag zacskókat, ráadásul egymás jelenlétében.

A NASA Artemis II küldetése már egy fejlett higiéniai egységgel felszerelt kapszulát használ. A rendszer alapja a Nemzetközi Űrállomáson is alkalmazott Universal Waste Management System (UWMS). A berendezés egy zárt, ajtóval ellátott kis helyiségben kapott helyet, amely nagyjából egy repülőgépes mosdó méretének felel meg. A mikrogravitáció miatt azonban a használata eltér a földitől: az űrhajósok szó szerint „belelebegnek” a kabinba. A rendszer légáramlással működik, nem gravitációval. A vizelet egy csövön keresztül távozik, míg a szilárd hulladékot egy tartály gyűjti össze, amelyet a küldetés során többször cserélni kell.

A különbség nemcsak technológiai, hanem emberi szempontból is jelentős: az Artemis II űrhajósai már egy ajtóval zárható, részben privát teret használhatnak. A rendszer emellett higiénikusabb is:

minden űrhajós saját eszközt kap a használathoz, ami csökkenti a fertőzésveszélyt.

A NASA a rendszer meghibásodására is felkészült: ha a rendszer nem működik megfelelően, az űrhajósok visszatérhetnek az Apollo-korszakból ismert vészmegoldásokhoz, például vizeletgyűjtő zsákokhoz. Az Artemis-2 küldetés így nemcsak a Holdhoz való visszatérés miatt jelent mérföldkövet, hanem azért is, mert az űrben töltött mindennapok feltételeit is új szintre emeli.

A Kanadai Űrügynökség (CSA) egy videót is közzétett, amiben Jeremy Hansen űrhajós pontosan bemutatja, mi hogyan van elhelyezve az űrhajón, és hogyan működik:

Kezdőlap    Tudomány    Amiről senki sem beszél: hogyan végzi majd ügyes-bajos dolgait az Artemis-2 legénysége?

egyesült államok

szükséghelyzet

nasa

holdmisszió

súlytalanság

mérnök

megoldás

wc

artemis-2

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben". A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

VIDEÓ
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.07. kedd, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 5. 14:48
Robotikus eszközök segítik a gyerekeket a Pető András Karon a Semmelweis Egyetemen
2026. április 5. 10:06
Magyar űrorvos az ISS-en történt titokzatos egészségügyi vészhelyzetről
×
×