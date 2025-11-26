ARÉNA - PODCASTOK
Szarvasmarha Ficsor Árpád mezőgazdasági vállalkozó dunaharaszti tehenészetében, ahol Nagy István agrárminiszter az őstermelőket érintő változásokról tartott tájékoztatót 2021. január 7-én. Kedvező adózási feltételeket és csökkenő adminisztrációs terheket biztosít a kormány az új családi gazdaságokról szóló törvényben a gazdálkodóknak.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Igenis van értelme a „zebratehénnek”!

Infostart

A második világháborúban a britek önelsötétítéssel védekeztek, ez viszont olyan bajokat okozott, amire megint csak ki kellett találni valamit.

A II. világháború alatt elterjedt, hogy csíkosra festették a teheneket; a brit helyzet és a sötétség indukálta ezt az innovációt, sok balesetet elkerültek ezzel.

Mint a Vezess.hu cikkéből kiderül, a háborúban Angliában nemcsak a német bombázók árnyéka sötétítette el az országot, hanem saját védekezési stratégiájuk is; a Luftwaffe pilótáinak megtévesztésére az egész országot sötétségbe borították, kialudtak a városi lámpák, a falusi utcák fényei, és még a vidéki porták lámpásai is. A teljes elsötétítés mindennapossá vált, ez viszont új veszélyforrásként jelentkezett. A láthatatlan utak miatt meredeken megugrott a közúti balesetek száma, rengetegen meg is haltak pusztán emiatt.

Nem csupán emberek vesztek oda, állatok – tehenek – is beleolvadtak a tájba, így vesztek oda az utakon. Erre válaszul találták ki: zebrásítsák a teheneket, fessenek rájuk fehér csíkokat! Így már a sötétben is messzebbről látszódtak, ki lehetett őket kerülni.

A csíkos tehenek látványa idővel a brit lelemény és életösztön egyik különös szimbólumává vált.

