Nyitókép: Forrás: Pixabay

Ránk mosolyog az erdő Oregonban

Infostart

Az erdőgazdálkodás és a tájtervezés metszéspontján izgalmas, esztétikai szempontból is kiemelkedő projektek születhetnek. Ennek egyik látványos példája az amerikai Oregon államban, a 18-as főút mentén megfigyelhető, tudatosan telepített, 90 méter átmérőjű mosolygó arc (smiley), amelyet teljes egészében fák alkotnak.

Ez az óriási geometriai formáció nem a véletlen műve, hanem a Hampton Lumber erdészeti vállalat 2011-es, tudatos beavatkozásának eredménye. Az alkotás ötletgazdái, David Hampton és Dennis Creel célja az volt, hogy az újraerdősítési folyamatba a jókedv és a vizuális üzenet elemeit is beépítsék - írja a 24.hu egy videó alapján.

A művészi hatás évről évre a különböző lombhullató és örökzöld fenyőfajok kontrasztos élettani ciklusán alapul. A szemek és a mosolygó száj körvonalait örökzöld duglászfenyő (Pseudotsuga menziesii) fajtával jelölték ki. Ezek a fák egész évben megtartják mélyzöld színüket.

Az arc nagyobb, körülvevő területét vörösfenyő (Larix) fajokkal ültették be. A vörösfenyő – amely a tűlevelűek között kivételes – ősszel aranysárgára színeződik, majd lehullatja tűleveleit.

Ez a precízen telepített növényi mozaik garantálja, hogy minden ősszel, a vörösfenyő sárgulásakor, a zöld duglászfenyőből alkotott mosolygó arc kontrasztosan tűnjön elő a domboldalon. A telepítés a geometriai pontosság érdekében kötelek és háromszögelési pontok segítségével történt.

A projekt nem csupán esztétikai gesztus, hanem a fenntartható erdőgazdálkodás jelképe is. A mosolygó erdő várhatóan még 30–50 évig marad látható, mielőtt a fák elérik a kitermelési kort, így még évtizedekig a természetbe ültetett tudatosság lenyomata marad.

