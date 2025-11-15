ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.43
usd:
330.82
bux:
107297.46
2025. november 15. szombat Albert, Lipót
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Meteorraj száguld az éjszakai égbolton.
Nyitókép: Getty Images / Nazarii Neshcherenskyi

Felragyog az ég: elképesztő égi jelenségre készülhetünk

Infostart / MTI

Hétfőről keddre virradó éjszaka tetőzik a Leonidák meteorraj, amikor óránként akár 15 hullócsillag is feltűnhet az égbolton - közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló.

A Leonidák meteorjai másodpercenként több mint 70 kilométeres sebességgel lépnek be a Föld légkörébe, ezzel ők a leggyorsabbak valamennyi meteorraj közül. A Svábhegyi Csillagvizsgáló azt közölte, hogy a radiánspont, vagyis a meteorok látszólagos kiindulási pontja 22 óra után kel fel kelet felől, az intenzívebb meteorhullás pedig a hajnali égen várható. Megfigyelésükhöz nincs szükség távcsőre, szabad szemmel is jól láthatóak lesznek a hullócsillagok, ugyanakkor az észleléshez érdemes fényszennyezéstől mentes, sötét égboltot keresni.

A meteorraj az 55P/Tempel-Tuttle nevű periodikus üstökös törmelékéből származik. Ez a kométa 33 év alatt kerüli meg a Napot. Az üstökös retrográd, azaz a bolygók keringési irányával ellentétes pályán mozog. Emiatt a Leonidák meteoroidjai szemből találkoznak a Földdel, és így alakul ki az elképesztő, akár 71 kilométer per szekundumos belépési sebességük.

Ez az oka annak, hogy a Leonidák fényesek és gyorsak, sok közülük rövid, villanásszerű felragyogással tűnik el a légkörben.

Ez a meteorraj az Oroszlán (Leo) csillagkép irányából látszik érkezni, innen származik a neve is. Bár az óránkénti 10-15 hullócsillagos aktivitás nem a legmagasabb az év során, a raj gyorsasága és fényessége miatt az egyik leglátványosabb meteorraj. A közlemény szerint a Leonidák között ritkábban ugyan, de előfordulnak úgynevezett tűzgömbök (bolidák) is. Ezek a nagyobb méretű, kavicsszerű meteoroidok hosszabb pályán haladnak, mielőtt a légkörben darabokra robbannának.

A Leonidáknak különleges történelmi múltja is van: bizonyos években, amikor a Föld a közelébe érő üstökös sűrű porfelhőjén halad át, a Leonidák meteor kitörést produkálhatnak, amikor óránként több száz, akár több ezer hullócsillag is megfigyelhető. Ilyen látványos kitörésekre legutóbb 1966-ban, 1999-ben és 2001-ben került sor.

Kezdőlap    Tudomány    Felragyog az ég: elképesztő égi jelenségre készülhetünk

meteorraj

hullócsillag

leonidák

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor országjárása első állomásán, Győrben: „veszély van!”
Cikkünk frissül

Orbán Viktor országjárása első állomásán, Győrben: „veszély van!”
Győrben kezdte országjárását a kormányfő, a nagyobbik kormánypárt elnöke. Olyan érzései vannak, mint amiket a történetírók leírtak az első világháború előtti időszakról. Ukrajna ügyében reagált arra a vádra, mely szerint a magyar narratíva gyakran egybeesik az orosszal. A háború fenyegetettség mentén szerinte össze kell szednie magát. A háború elején az oroszok szerinte azt ajánlották, hogy két megyét adjanak át az ukránok, és ne lépjenek be a NATO-ba. Erre az ukránok angolszász nyomásra nemet mondtak, ezek után az orosz igény négy megyére vonatkozik már, erre viszont most már a nyugat nem talál eszközt. Az Írország elleni vasárnapi vb-selejtezőn kiderül, "milyen férfiak vagyunk".
 

Plakátkampány indult Magyar Péter és a Tisza Párt ellen, méghozzá Győrben

Felmérték az Orbán Viktor és Magyar Péter iránti bizalmat

Itt a Mesterterv legújabb adása: Orbán Viktor akcióban, megtorpant a Tisza

Megvan, mikor mutatják be a Tisza jelölt-jelöltjeit

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Bulituristák vagy tudatos utazók: miért vonzó Magyarország? Csendes Olivér, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.17. hétfő, 18:00
Nemes Imre
országos főállatorvos, a Nébih elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az oroszok keleten nyomulnak előre, elfoglaltak egy újabb települést - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Az oroszok keleten nyomulnak előre, elfoglaltak egy újabb települést - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Érkeznek az új típusú siklóbombák a frontra: Oroszország  idén 500 új, nagyobb hatótávolságú változatot gyárthat ukrán értesülések szerint. Miközben Európa hatalmai a hibrid fenyegetésekre készülnek, Keleten az oroszok megindultak: pénteken nemcsak Pokrovszk és Kupjanszk került veszélybe, hanem pár lépésre kerültek a támadók az észak-donyecki Limanhoz és a Zaporizzsjában található Huljajpoléhez. Az orosz hadsereg tegnap bejelentette Oresztopil és Rih elfoglalását, szombaton egy újabb települést vettek ellenőrzésük alá, a Zaporizzsja régióban fekvő Jablukove falut. Mindeközben az orosz-ukrán határon Észak-Korea katonái dolgoznak Kurszk régió aknamentesítésén. Cikkünk percről percre frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyetlen generáción belül eltűnhet ez az európai nyelv, megdöbbentő, mi áll a háttérben

Egyetlen generáción belül eltűnhet ez az európai nyelv, megdöbbentő, mi áll a háttérben

A korábbi miniszterelnöke szerint ennek több oka is van.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he will take legal action against BBC over Panorama edit

Trump says he will take legal action against BBC over Panorama edit

The US president confirmed he intends to sue the broadcaster for at least $1bn over the Panorama edit of a 2021 speech.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 15. 09:45
Prosztatahónap – Orosz Dániel szakorvos: aki elmúlt 45, induljon szűrésre, a fiatalabbak rákja sokkal agresszívabb
2025. november 15. 06:48
Mégsem olyan káros elalvás előtt telefonozni?
×
×
×
×