Üvegpalackba zárt, papírra vetett üzenet hever egy napsütötte tengerpartonGetty Images/SEAN GLADWELL
Nyitókép: Getty Images/SEAN GLADWELL

Teljes döbbenet: százéves üzenetet vetett partra a tenger

Infostart / MTI

Az első világháború francia frontjára készülő két ausztrál katona palackpostáját találták meg a közelmúltban a nyugat-ausztráliai Esperance közelében – számolt be róla kedden a Brown család, amely a Wharton Beach partmenti sekély vizében fedezte fel a csaknem százéves üzenetet.

A Brown család szokásához híven kvaddal járta a tengerpartot október elején, hogy megtisztítsa a szeméttől, amikor a sekély vízben meglátták a Schweppes-üveget.

A palackban a 27 éves Malcolm Neville és a 37 éves William Harley közlegény 1916.augusztus 15-én kelt, ceruzával írott levelei voltak.

A közkatonák a HMAT A70 Ballarat csapatszállító hajóval indultak útnak Európa felé a dél-ausztráliai Adelaide-ből augusztus 12-én, hogy a nyugati fronton csatlakozzanak a 48. ausztrál gyalogos zászlóaljhoz.

Neville egy évvel később életét vesztette egy támadásban. Harley kétszer megsebesült, de túlélte a háborút és 1934-ben hunyt el Adelaide-ban. Daganatos betegségben szenvedett, családja szerint a németek gáztámadása miatt, amelynek idején egy lövészárokban volt.

Neville a levélben azt kérte a megtalálótól, hogy juttassa el sorait édesanyjának, Robertina Neville-nek Wilkawattba. Harley, akinek édesanyja 1916-ra már nem volt az élők sorában, azt írta, nem bánja, ha a megtaláló megtartja a levelét. Hozzátette, azt kívánja,

„a megtaláló legyen olyan jól, mint jelenleg mi vagyunk”.

Neville a levélben arról számolt be édesanyjának, hogy igazán jól van, és „eddig az étel is egész jó volt egy alkalmat kivéve, amikor a tengerbe temettük”. A hajó „hullámzott és ringatózott, de mi boldogok vagyunk, mint Larry” – írta Neville, a boldogságot kifejező, mára már kiveszett ausztrál szófordulatra utalva.

„Valahol a tengeren” vannak – írta Neville, Harley azonban arról számolt be, hogy „valahol a Bightban”, az Ausztrál-öbölre célozva, Adelaide és Esperance között.

A palack nem tehetett meg nagy utat, Brownék feltevése szerint az elmúlt száz év legnagyobb részét a part homokdűnéibe temetve töltötte. Erre utal az is, hogy ha hosszú ideig utazott volna a tengeren, a nap miatt szétmállott volna a papír. Ezért inkább arra gondolnak – mondták –, hogy az utóbbi hónapokban tapasztalt erős hullámzás miatt felerősödött a Wharton Beach eróziója, és valószínűleg így szabadulhatott ki az üveg.

A papír átnedvesedett ugyan, de az írás olvasható maradt, így sikerült értesíteni mindkét katona családját.

Harley unokája, Ann Turner elmondta, hogy családja „teljesen ledöbbent”. „Nem tudjuk elhinni. Olyan, mint egy csoda, úgy érezzük, mintha nagyapánk üzent volna a sírból” – idézte fel az ausztrál műsorszolgáltató adásában.

Neville unokaöccsének fia, Herbie Neville közlése szerint a „hihetetlen” felfedezés összehozta a családot. „Úgy hangzik, mintha örült volna, hogy a háborúba indul. Nagyon szomorú, ami történt. Szomorú, hogy életét vesztette” – mondta, hangsúlyozva, hogy mennyire büszke rá.

