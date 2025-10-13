Scruton Akadémia - Közel a jelentkezési határidő a "sztármentorokhoz"

Idén ősszel ismét elindul a Roger Scruton Közéleti Akadémia.

Genda Noémi, a Scruton Hub vezetője az InfoRádióban elmondta, 18 és 35 év közötti, a közélet iránt nyitott, társadalmilag aktív fiatalokat várnak.

Öt mentorhoz lehet jelentkezni:

Ferencz Marcell Kossuth-díjas építész, nála kreatív fiatalok illusztrálhatnak

Stumpf István alkotmányjogász, politológus (esszéírás)

Karády Anna írónő (novelláskötet készítése)

Megadja Gábor

Bőhm Zsombor és Kecskés Csoma (start-up világ).

A képzés hat hónapig tart, ez alatt minden hónapban találkozni fognak a fiatalok a mentorukkal, így szakmailag és egyénileg is fejlődhetnek mellettük, és a cél, hogy - mint Genda Noémi fogalmazott - "valós megoldások szülessenek az általunk megjelölt projekttémákban".

Kettő képzési hétvégét is szerveznek a tanulóknak, egyet november elején és egyet majd márciusban, amely során a projektmenedzsmenttől elkezdve az időgazdálkodáson és a gazdasági alapismereteken keresztül sokrétű tudást szerezhetnek majd, és mellette, mivel csapatban fognak dolgozni, ezért a társas készségeik is fejlődhetnek a képzésre jelentkezőknek.

A jelentkezéshez mindössze egy önéletrajzra és egy motivációs levélre van szükség, a győztes pályázókat pedig egy személyes beszélgetés során választják ki.

A kiválasztott diákoknak ingyenes a részvétel, ezt a Hungarian Scruton Hub finanszírozza, ahogy a mentorálást és a hétvégi képzéseket is.

Október 19-éig lehet jelentkezni ITT. Bővebb infó ITT.