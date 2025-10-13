ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.87
usd:
338.77
bux:
102607.22
2025. október 13. hétfő Ede, Kálmán
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Scruton Akadémia

Scruton Akadémia - Közel a jelentkezési határidő a "sztármentorokhoz"

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

A tavalyi év sikere után idén is meghirdetik a Roger Scruton Közéleti Akadémiát. Az ingyenes exkluzív képzésre e hét végig jelentkezhetek az érdeklődő fiatalok.

Idén ősszel ismét elindul a Roger Scruton Közéleti Akadémia.

Genda Noémi, a Scruton Hub vezetője az InfoRádióban elmondta, 18 és 35 év közötti, a közélet iránt nyitott, társadalmilag aktív fiatalokat várnak.

Öt mentorhoz lehet jelentkezni:

  • Ferencz Marcell Kossuth-díjas építész, nála kreatív fiatalok illusztrálhatnak
  • Stumpf István alkotmányjogász, politológus (esszéírás)
  • Karády Anna írónő (novelláskötet készítése)
  • Megadja Gábor
  • Bőhm Zsombor és Kecskés Csoma (start-up világ).

A képzés hat hónapig tart, ez alatt minden hónapban találkozni fognak a fiatalok a mentorukkal, így szakmailag és egyénileg is fejlődhetnek mellettük, és a cél, hogy - mint Genda Noémi fogalmazott - "valós megoldások szülessenek az általunk megjelölt projekttémákban".

Kettő képzési hétvégét is szerveznek a tanulóknak, egyet november elején és egyet majd márciusban, amely során a projektmenedzsmenttől elkezdve az időgazdálkodáson és a gazdasági alapismereteken keresztül sokrétű tudást szerezhetnek majd, és mellette, mivel csapatban fognak dolgozni, ezért a társas készségeik is fejlődhetnek a képzésre jelentkezőknek.

A jelentkezéshez mindössze egy önéletrajzra és egy motivációs levélre van szükség, a győztes pályázókat pedig egy személyes beszélgetés során választják ki.

A kiválasztott diákoknak ingyenes a részvétel, ezt a Hungarian Scruton Hub finanszírozza, ahogy a mentorálást és a hétvégi képzéseket is.

Október 19-éig lehet jelentkezni ITT. Bővebb infó ITT.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudomány    Scruton Akadémia - Közel a jelentkezési határidő a "sztármentorokhoz"

képzés

roger scruton

közéleti akadémia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Otthon Start a bankokban: óriási a roham, akár öt nap alatt is döntenek a hitelről

Otthon Start a bankokban: óriási a roham, akár öt nap alatt is döntenek a hitelről

Szeptember elején indult az Otthon Start kedvezményes lakáshitel, amely az első napokban több ezer igényt vonzott az OTP-nél és az MBH Banknál – derült ki az InfoRádió Aréna című műsorában. Ginzer Ildikó, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese és Florova Anna, az OTP Bank lakossági hitelezési területének vezetője elmondta: főként harmincas, első lakásukat vásárló ügyfelek érdeklődnek, többségük használt ingatlant vesz. A bankok gyors bírálattal és támogatások kombinálásával kínálnak versenyképes megoldásokat.
Vérfagyasztó pillanatok a frontális ütközés előtt: mindkét vonatvezető kiugorhatott

Vérfagyasztó pillanatok a frontális ütközés előtt: mindkét vonatvezető kiugorhatott

Összeütközött két személyszállító gyorsvonat hétfőn Szlovákiában, a Rozsnyóhoz közeli Szádalmás (Jablonov nad Turnou) közelében, néhány kilométerre a magyar határtól; a szerencsétlenségnek 91 sérültje van, közülük 7 állapota válságos.
 

Rengeteg a sérült: durva számok a határ menti vasúti szerencsétlenségről, megszólalt az egészségügyi miniszter

Brutális felvételek a magyar határ közelében frontálisan ütköző vonatokról

VIDEÓ
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.13. hétfő, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Figyelmeztetés érkezett: komoly esés előtt állhat az amerikai tőzsde

Figyelmeztetés érkezett: komoly esés előtt állhat az amerikai tőzsde

A Morgan Stanley vezető stratégája szerint az amerikai-kínai kereskedelmi feszültségek akár 11 százalékos esést is okozhatnak az S&P 500 indexben, ha a november 1-i határidőig nem születik megoldás - tudósított a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szép csendben tombol a világban a legújabb pandémia: valamiért nem verik nagy dobra, de egyre többen kongatják a vészharangot

Szép csendben tombol a világban a legújabb pandémia: valamiért nem verik nagy dobra, de egyre többen kongatják a vészharangot

A WHO új jelentése szerint 2023-ban a világszerte előforduló bakteriális fertőzések hatoda ellenállt az antibiotikumos kezeléseknek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Joy in Israel as hostages return but families say Hamas not honouring deal to return the dead

Joy in Israel as hostages return but families say Hamas not honouring deal to return the dead

Hamas says it will return the bodies of four hostages today, but has told mediators it does not know the location of some of the other 24.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 13. 17:22
Vírusfigyelő - A Covid az idősekre támad, minden más a gyerekekre, íme a számok
2025. október 13. 09:54
A tűzgömb maradványait keresik Nógrádban
×
×
×
×