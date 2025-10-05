ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Viharban hajózni – Fa Nándor, Hernádi Zsolt és Csányi Attila is előad az MCC vezetőképző konferenciáján

Infostart / InfoRádió - Domanits András

Október 21-én nemzetközi vendégekkel és magyar csúcsmenedzserekkel vezetői konferenciát szervez a Mathias Corvinus Collegium.

Az MCC Vezetőképző Akadémia egy fiataloknak, pályakezdőknek szóló intenzív egyéves képzési program, ahol a fiatal tehetségeknek a vezetés alapjait tanítják, megalapozhatják a jövőjüket ilyen területen, és amellett, hogy ez az oktatási, képzési tevékenység folyik, magáról a vezetésről, a leadership témaköréről intenzív diskurzus is zajlik az MCC falain belül. Ennek keretében szervez a Vezetőképző Akadémia bizonyos időközönként vezetéssel foglalkozó konferenciákat is – tudta meg az InfoRádió Túri Pétertől, az MCC főigazgató-helyettesétől.

„Idén október 21-én lesz ez a konferencia, ahol a vezetés aktuális témáit igyekszünk körüljárni. Ezúttal a Sailing in Storm, a viharban vitorlázás a konferencia üzenete, hiszen a vezetés a mai világ kihívásai mellett jelentősen változik, és a panelbeszélgetések során az a célunk, hogy ezt a változást, az erre való reakciókat körüljárjuk, és inspiráló szakemberek mutassák meg nekünk, hogy ebben a helyzetben szerintük mi a megfelelő megoldás” – mondta Túri Péter.

Szerinte a legfontosabb: észlelni a változások intenzitását, sebességét, és noha évezredek óta kutatják a vezetés lényegét, a változások horderejének ma már más a minősége. „Akár a járványra, akár a gazdasági élet volatilitására gondolunk, ez jelentősen felgyorsult, és azok a paradigmák, amiket korábban a vezetésről gondoltunk, nem biztos, hogy ebben a fokozódott tempóban is megállják a helyüket” – mutatott rá.

A jó vezetőnek „intuitívan úttörő technikákat is jól kell tudni alkalmazni”, és így sem válnak instabillá gyorsan változó közegben; ez a képesség értékelődik fel, „ha a legfontosabb paramétereket bármilyen vezető–beosztotti relációban, munkatársi közösségekben képes egyensúlyban tartani”.

Külön kiemelt terület lesz a konferencián a generációk összehasonlítása, a generációk szintén felgyorsult változása.

„A mai munkaerőpiacon megjelenő fiatal generációk digitális felkészültsége egészen más, mint akár a húsz évvel ezelőtti munkaerőpiacon megjelentekeknek, nem beszélve azokról, akik még ennél is régebben léptek a munkaerőpiacra. A digitalizáció szintje, fokozatai, meg egyáltalán az, hogy mennyire hatja át a napi munkát vagy a napi létezést, ez nagyon különböző dinamizmust mutatott ebben az időszakban. Nyilvánvalóan egy olyan munkahelyen, ahol két-három ilyen generáció is egy közösséget alkot és együtt dolgozik, ott nagyon fontos kérdés lesz, hogy a vezető mennyire tudja integrálni ezeket a generációs sajátosságokat, és hogyan tud olyan közös nevezőt kialakítani, közös értékrendet megszilárdítani, ami azokat az embereket is képes egy irányba mozgatni, akik gyerekkoruk, tanulmányaik, korábbi munkatapasztalataik tekintetében egész más utat jártak be” – fejtegette Túri Péter.

A konferencián külföldi és magyar előadók is lesznek, köztük

  • Mark Hater, a Cambridge-i Egyetem Stratégiai és Teljesítményközpontjának a vezetője, MCC-s nemzetközi vendégprofesszor
  • Csepregi Gábor, az MCC oktatója, a Vezetőképző Akadémia mentora.

Ami pedig a konkrét témákat illeti, az egyik a mesterséges intelligencia és a munkaerőpiac kapcsolatát feszegeti, ezen nemzetközi professzorok és vállalati szakemberek is részt vesznek.

Lesz egy panel, amelyik a fent említett generációs témával foglalkozik, előadói:

  • Csányi Attila, a Bonafarm Zrt. vezérigazgatója
  • Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója
  • Setényi János, a Tanuláskutató Intézet vezetője

A panelbeszélgetések vállalati résztvevői:

  • Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója
  • Ser Sándor, a Market Építő Zrt. vezérigazgatója
  • Fa Nándor cégvezető, „valós” vitorlázó

A konferenciára mindenkit várnak, akit érdekel a vezetés, aki szívesen gyűjt inspirációkat ezektől a szakemberektől ebben a témakörben.

Részletek és regisztrációs link itt megtekinthető.

KAPCSOLÓDÓ HANG

