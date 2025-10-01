ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.98
usd:
330.92
bux:
98959.19
2025. október 1. szerda Malvin
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Zárai Nemzetközi Víz Alatti Régészeti Központ

Különleges hajóroncsot fedeztek fel Horvátország partjainál – képek

Infostart

A maradványokról 3D-s modelleket készítenek majd, így azt is rekonstruálhatják, hogyan néz ki a hajó új korában.

Az I–II. század környékén közlekedő, 12,5 méter hosszú hajó roncsait találták meg Horvátország partjainál – írja a Heritage Daily beszámolója alapján a 24.hu.

A Zárai Nemzetközi Víz Alatti Régészeti Központ honlapján közölte: a nagyon jó állapotban lévő maradványokat teljesen megtisztították a búvárrégészek, akik a hajótest több, vízszint fölé eső részét is szinte kivételes állapotban fedezték fel, ami az intézmény közlése szerint nagyon ritka az ókori roncsok esetében.

Fotó: R. Scholz/Zárai Nemzetközi Víz Alatti Régészeti Központ
Fotó: R. Scholz/Zárai Nemzetközi Víz Alatti Régészeti Központ

A maradványokról 3D-s modelleket készítenek majd, amelyeknek a segítségével azt is rekonstruálhatják, hogyan néz ki a hajó új korában. Szakértők szerint a hajóval nehéz rakományokat is szállítottak, akár nagy távolságokon keresztül is. Az ókorban a kis szigetek közötti rakományszállításban fontos szerepet kaptak az ilyen típusú járművek.

Kezdőlap    Tudomány    Különleges hajóroncsot fedeztek fel Horvátország partjainál – képek

horvátország

régészet

hajóroncs

rakomány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.01. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Leállt az amerikai kormányzat - Bizonytalanság a tőzsdéken

Leállt az amerikai kormányzat - Bizonytalanság a tőzsdéken

Emelkedéssel zártak tegnap az amerikai tőzsdék annak ellenére, hogy szinte biztos volt, hogy leáll az amerikai kormányzat. Ez végül helyi idő szerint éjfélkor meg is történt, miután kifutott a kormányzati szerzek finanszírozási kerete, de azért nagy aggodalomra nincs ok befektetői szempontból, hiszen korábban ezeket a leállásokat nagyjából két héten belül orvosolták, a tőzsde hozama pedig alapvetően pozitív volt a leállások alatt. Ennek ellenére Ázsiában vegyes elmozdulásokat mutattak a helyi részvényindexek, Európában viszont emelkednek a piacok.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Győrben rendezi üzleti csúcstalálkozóját a Portfolio: mutatjuk az előadók névsorát

Győrben rendezi üzleti csúcstalálkozóját a Portfolio: mutatjuk az előadók névsorát

Október 14-én Győr ad otthont a Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórumának.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Thousands of federal workers face unpaid leave as US government shutdown hits key services

Thousands of federal workers face unpaid leave as US government shutdown hits key services

US President Donald Trump has also threatened to permanently fire federal staff deemed "non-essential".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 1. 13:06
Pokoli, ami svájci Alpokban zajlik, és ez ellen nincs mit tenni
2025. október 1. 06:49
Jelentős változás a Spotyify-nál
×
×
×
×