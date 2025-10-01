Különleges hajóroncsot fedeztek fel Horvátország partjainál – képek

Az I–II. század környékén közlekedő, 12,5 méter hosszú hajó roncsait találták meg Horvátország partjainál – írja a Heritage Daily beszámolója alapján a 24.hu.

A Zárai Nemzetközi Víz Alatti Régészeti Központ honlapján közölte: a nagyon jó állapotban lévő maradványokat teljesen megtisztították a búvárrégészek, akik a hajótest több, vízszint fölé eső részét is szinte kivételes állapotban fedezték fel, ami az intézmény közlése szerint nagyon ritka az ókori roncsok esetében.

Fotó: R. Scholz/Zárai Nemzetközi Víz Alatti Régészeti Központ

A maradványokról 3D-s modelleket készítenek majd, amelyeknek a segítségével azt is rekonstruálhatják, hogyan néz ki a hajó új korában. Szakértők szerint a hajóval nehéz rakományokat is szállítottak, akár nagy távolságokon keresztül is. Az ókorban a kis szigetek közötti rakományszállításban fontos szerepet kaptak az ilyen típusú járművek.