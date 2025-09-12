ARÉNA
Infostart.hu
2025. szeptember 12. péntek
Nyitókép: Unsplash

Nagy dobás a YouTube-tól, erre sokan vártak már

Infostart

Jön a mesterségesintelligencia-alapú szinkron a videók mellé.

A YouTube bejelenette, hogy az elkövetkezendő hetekben szélesebb körben is elérhetővé teszi azt a két éve fejlesztett funkciót, amely a tartalomgyártók számára lehetővé teszi, hogy idegen nyelvekre is leszinkronizálják a videóikat. Ez némileg okafogyottá teszi a feliratokat, hiszen immár sokan akkor is a saját nyelvükön hallgathatják majd a videókban beszélő embereket, ha azok eredetileg nem az ő nyelvükön szólalnak meg – írja a 24.hu.

Az új eszköz használatát nem meglepő módon a mesterséges intelligencia teszi lehetővé, méghozzá a Google által fejleszett Gemini, ami a platform ígérete szerint nemcsak az alkotók hangját képes lemásolni, de az érzelmek és a hangvétel átvétele sem jelent akadály számára idegen nyelveken.

A YouTube szerint a korábban kísérleti fázisban létező funkciót nagy sikerrel használták azon kevesek (többek között MrBeast vagy Mark Rober), akiknek a rendelkezésére bocsátották. Jamie Oliver csatornájának nézettsége például megháromszorozódott annak köszönhetően, hogy a videók több nyelven is elérhetővé váltak.

A funkció a borítóképeket is érinti, ezekből is készíthetők eltérő nyelvű változatok, így a nézők már az ajánlóknál is „testre szabott” tartalommal találkozhatnak.

Az új fejlesztés kétségtelenül mérföldő a YouTube és a felhasználók életében, ugyanakkor arról egyelőre nem adott konkrét tájékoztatást a platform, hogy a mesterségesintelligencia-alapú szinkronizálás milyen nyelvek esetén lesz elérhető a szélesebb körű bevezetést követően – a bejelentésből annyi derül ki, hogy angolról képes portugálra, indiaira és koreaira szinkronizálni a rendszer – jegyzi meg a híroldal.

