Ritkán előforduló égi csodát láthatunk

A vasárnapi teljes holdfogyatkozás után újabb égi jelenséget csodálhatunk meg, ugyanis pénteken este tíz órától szombat hajnali egy óráig az év egyik legszebb kistávcsöves csillagászati jelenségét észlelhetjük – közölte honlapján a Svábhegyi Csillagvizsgáló.

A 67 százalékos fázisú, fogyó Hold elfedi majd a Fiastyúk csillaghalmaz kéken ragyogó csillagait, miközben a Hold áthalad a csillaghalmaz közepén. Érdemes lesz az eget kémlelni péntek éjszaka, mivel ritkán láthatjuk a Holdat a csillaghalmaz kellős közepén átvonulni. 2029-ig ugyan még több fedést is megfigyelhetünk majd, de ezután hasonlóra csak 2042-ben nyílik újra lehetőségünk.

Az érdeklődőknek az északkeleti égbolt felé kell tekintenünk, ahol a páros pénteken 22 órakor, a fedés kezdetén még csak 8 fokkal lesz a horizont fölött.

Mivel a jelenség kezdetekor a Hold még alacsonyan van, kitakarásmentes keleti horizontban kell reménykednünk. A fényes Hold ragyogása miatt a jelenség csak kézi binokulárral vagy állványos távcsővel figyelhető meg. Kézi távcsővel a jelenség kezdetén egy látómezőben láthatjuk a Holdat, valamint a teljes Fiastyúkot, annak legfényesebb csillagaival.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló tájékoztatása szerint 23 óra körül a Hold a csillaghalmaz közepén trónol majd, és körbeveszik a halmaz csillagai. Az ekkorra 17 fok magasra emelkedő páros már könnyebben megfigyelhető lesz az égen. Éjfélre a Hold a Fiastyúk bal szélére vándorol, majd 0:40 körül az egész halmaz előbukkan a Hold takarásából.

Egy kisebb, állványos csillagászati távcsővel és 50-100-szoros nagyítással jól észlelhetőek lesznek a csillagfedések.

Az első jelenség 22:02-kor következik be, amikor a 3,7 magnitúdós Electra (17 Tau) nevű csillag eltűnik a Hold világos pereme mögé. A fedés égi kísérőnk középső részén lesz látható, és 50 perc múlva az átellenes, sötét oldalon, szintén középtájban fog előbukkanni a csillag. A második csillagfedésre nem kell sokat várnunk, mivel 22:14-kor az 5,4 magnitúdós Celaeno (16 Tau) a Hold északi részén belép hűséges égi kísérőnk mögé. A 16 Tau 22:48-kor lesz ismét látható, amikor a Hold északi részén előbukkan.

A következő jelenség egy izgalmas és ritka kettős csillagfedés lesz. 22:36-kor a 3,9 magnitúdós Maia (20 Tau) a Hold északi részén, majd 1 perc múlva égi kísérőnk déli részén a 4,1 magnitúdós Merope (23 Tau) tűnik el a Hold mögött. A kilépésük viszont nem egyszerre fog megtörténni, a 20 Tau 23:13-kor a Hold északi, a 23 Tau 23:03-kor déli részén fog feltűnni újra az égbolton. A legfényesebb csillagfedésre 22:59-kor kerül sor, amikor a 2,9 magnitúdós Alcyone belép a fényes holdkorong mögé égi kísérőnk déli részén, és 23:39-kor szintén a déli részen előbukkan.

23:20-kor egy szépséges égi kompozíciót észlelhetünk távcsövünkkel. Ekkor a terminátor – a Hold megvilágított és árnyékos oldalát elválasztó vonal – alatt észlelhetünk egy hatos csillagláncot. Csillagászati segédeszközünkben jól látszik majd, ahogyan a terminátor meghosszabbítása mentén felsorakozik a hatos csillaglánc.