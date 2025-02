Rekordot döntött az egyik, Nemzetközi Űrállomáson ragadt űrhajós

Suni Williams és Butch Wilmore nevét még 2024-ben ismerhette meg a világ. A NASA két űrhajósa azzal került be a hírekbe, hogy az eredetileg nyolcnaposra tervezett küldetésük a Nemzetközi Űrállomáson hosszabbra nyúlt, a Boeing Starliner űrhajója ugyanis meghibásodott, így a visszatérésük nem lett volna biztonságos. A két asztronauta azóta is, azaz nyolcadik hónapja az űrben van.

Az űrhajósok visszatérésével kapcsolatban még mindig nincs új információ, viszont a Gizmodo cikke szerint mással kapcsolatban bekerültek a hírekbe, ugyanis a NASA közölte: január 30-án Williams és Wilmore egy 5,5 órás űrsétán vettek részt, ami a Nemzetközi Űrállomás történetének 274. karbantartó űrsétája volt - írja a Portfolio.

Suni Williams ezzel már összesen 62 óra 6 percet töltött a világűrben az ISS-en kívül, ami új rekord a női űrhajósok között, de összességében is a negyedik leghosszabb szolgálati idő

Az előző rekorder egy másik NASA-űrhajós, Peggy Whitson volt, aki összesen 60 órát és 21 percet űrsétázott.

NASA astronaut Suni WIlliams just surpassed former astronaut Peggy Whitson's total spacewalking time of 60 hours and 21 minutes today. Suni is still outside in the vacuum of space removing radio communications hardware. Watch now on @NASA+... https://t.co/OD43nAlf5m pic.twitter.com/N5Mr0qQWJP