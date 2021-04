A 75 százalékos átoltottság lehet vízválasztó

Minnesota amerikai állam példján keresztül mutatja be a program, mi a tömeges immunizáció eredménye: az oltási program segít abban, hogy az esetek ne terheljék túl az intenzív osztályokat, az immunizációnak köszönhetően nagyon sok megbetegedést és halálozást sikerült elkerülni, derül ki az esettanulmányból, melyet a MedicalXpress mutat be. A Mayo Clinic kutatói szerint ha nem léteznének oltások, akkor tavasszal a járvány csúcsán 800 ember feküdt volna intenzív osztályokon Minnesota-szerte. A modellezés során figyelembe vették az országban megjelent új variánsok nyújtotta veszélyfaktort is.

A program által modellezett betegszámnak nagyjából a felét kezelték az állam intenzív terápiás osztályain tavaly decemberben, a mostani amerikai hullám csúcsán.

"Nehéz megfejteni, hogy a mostani, emelkedett terjedési arány mekkora részben köszönhető az új változatoknak, és mekkora részben a társadalmi viselkedés változásának" - vélekednek a szerzők, de

"az okoktól függetlenül a védőoltások hiánya valószínűleg az eddigi messze legnagyobb hullámot eredményezte volna".

Ha az állam április elejére elérte volna a lakosság 75 százalékának beoltását, a tanulmány becslése szerint a 100 ezer lakosra jutó megbetegedések heti átlaga, a kórházba kerülő betegek száma és az intenzív osztályokon fekvő betegek száma július elejére jelentősen csökkenhetne.

"A modell szerint az ilyen mértékű átoltottság teljesen elnyomná a növekedést, és nagyon alacsony szintre szorítaná vissza a megbetegedéseket és a kórházi kezeléseket" - mondják a szerzők.

A világjárvány tavalyi kezdetekor a Mayo Clinic adattudósai számítógépes modellt dolgoztak ki annak felmérésére, mikor és hol alakulnak ki járványgócok. A modell pontosan jósolta meg a koronavírusos megbetegedések és kórházi kezelések időzítését, valamint nagyságrendjét, ami lehetővé tette a Mayo Clinic számára, hogy felkészüljön a betegek ellátására és a dolgozók védelmére.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás