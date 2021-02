A klímaváltozásra felkészültebb országok jobban kezelik a világjárványt is

Mind a klímaváltozással kapcsolatos óvintézkedésekbe, mind pedig az egészségügy fejlesztésébe többet kellene fektetniük az országoknak, így a jövő hasonló katasztrófahelyzeteire jobban fel lehet készülni – állapította meg a King's College London kutatása, melyben 110 országból érkező adatokat vizsgáltak. A Euronews cikke szerint a kutatók úgy találták, hasznosnak bizonyul, ha a klímaváltozást is úgy kezelnék az államok, mint egy pandémiát.

Hogy mi az összefüggés a két látszólag teljesen eltérő jelenség közt, arra a következőképp világítanak rá a kutatók. A kollektivista társadalmak, amelyek a csoportérdekeket az egyéni érdekek elé helyezik, látják a fényt a járvány jelentette alagút végén. Ezek a társadalmak valószínűbb, hogy felkészültek a klímaváltozás jelentett vészhelyzetre, mivel jobban bíznak a társadalom egészének érdekében tett erőfeszítésekben, mint más országok lakói.

A kutatók a társadalmi, gazdasági és egészségügyi intézkedéseket tekintették át az egyes koronavírus sújtotta országok esetében, és arra jutottak, hogy az USA-ban és Nyugat-Európában a társadalmi összetartás hiánya magasabb halálozási arányokhoz vezethetett. Bár még messze a járvány vége, valószínűsítik, hogy

az individualista társadalmak magasabb halálozási arányt

fognak tapasztalni a pandémiában. Ezek a társadalmak kevésbé vannak felkészülve a klímaváltozás okozta vészhelyzetekre, és a távolságtartás és egyéb óvintézkedések is kevésbé voltak fontosak számukra.

A klímaváltozás és a jövő pandémiái közt egyébként direkt kapcsolat is létezik: bár ma még ismeretlen a koronavírus eredete, melyet jelenleg is tanulmányoznak a WHO szakemberei Kínában, a BMJ kutatása nem zárja ki azt, hogy a felmelegedés segíti a vírusok terjedését.

"A klímaváltozás hatására emberek és vadállatok közelebb kerülnek egymáshoz, ami kikövezi az állatokra ártalmatlan, de az emberekre potenciálisan veszélyes vírusok terjedésének útját"

– magyarázza Gulcin Ozkan, a King's College London kutatásának egyik vezetője.

"Emellett széles körben ismert mind a szélsőséges meleg, mind a hideg időjárás szerepe a halálozás növekedésében, valamint a melegebb éghajlatnak a betegségek terjedésében. Itt az ideje, hogy több ország vegye komolyan az éghajlati veszélyhelyzetet. A kormányoknak olyan infrastruktúrába kell beruházniuk, amelyek megakadályozhatják a további haláleseteket" – foglalta össze. A vírusok és a felmelegedés

A koronavírus azonban rámutat arra, mekkora hatása lehet egy új járványnak.

A klímaváltozás számos módon tud hatást gyakorolni a betegségek terjedésére.

A felmelegedés, a szárazságok és az árvizek, a városiasodás és a migráció mind rizikót jelentenek.

A tiszta vízhez való hozzájutás a higiénia egyik kulcsfontosságú eleme mindezeken túl.

