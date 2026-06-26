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szivárványos pride zászló
Nyitókép: Pixabay

Hiába tiltakozott az egyiptomi és az iráni küldöttség, lesznek szivárványos zászlók

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Irán szövetségi kapitánya, Amir Galenoej azt mondja, nem foglalkozik olyan dolgokkal, miközben csapata felkészül az Egyiptom elleni, seattle-i Pride-mérkőzésre.

A helyi szervezők Pride-mérkőzésnek minősítették a mérkőzést, mivel az ottani idő szerint a Pride Weekend előtti péntekre esik. (Magyar idő szerint a kezdési időpont szombat hajnal, 5.00 óra.)

A szervezők drag előadásokat és Pride-néző partikat terveznek szerte a városban, miközben szivárványos zászlók – az LMBTQ+ büszkeség, a sokszínűség és a társadalmi befogadás szimbóluma – lobognak majd a stadionban. Irán és Egyiptom – ahol a homoszexualitás illegális – hivatalosan panaszt tett a FIFA-nál, de a rendezvényt megtartják.

Mindkét csapat azt mondja, hogy kizárólag a futballra koncentrál, és mindkét szövetségi kapitány a mérkőzés előtti sajtótájékoztatóján kerülte a meleg büszkeséggel kapcsolatos kérdéseket.

„Azért vagyunk itt, hogy futballozzunk, nem más miatt – mondta Galenoej. – Ami a vallásunkban tiltott és nem létező dolgokat illeti, azokról nem akarunk beszélni. Csak a mérkőzésről, a futballról és a játék szépségéről.”

„Miközben Egyiptom és Irán megpróbál továbbjutni a csoportból, ez a mérkőzés többről szól, mint ami a pályán történik. Betekintést nyújt abba is, mi történik, amikor egy világbajnokság egyik mérkőzésének egy olyan város ad otthont, amely egy bizonyos értékrendet ünnepel, miközben két résztvevő csapat egészen eltérő értékrenddel érkezik” – írta a BBC.

A FIFA szerint a szivárványos zászlók engedélyezettek lesznek a stadionban – de a világszövetség leszögezte, hogy ez nem egy „FIFA Pride mérkőzés”, hanem egyszerűen egy újabb világbajnoki mérkőzés, amelynek idején egy városban Pride hétvégét tartanak.

„A 2026-os FIFA-világbajnokság egy befogadó esemény, amely minden hátterű embert szívesen lát. Minden szexuális irányultságú és nemi identitású szurkoló szívesen látott a mérkőzéseken és rendezvényeken” – áll a világszövetség közleményében.

„Az emberi jogok általános kinyilatkoztatásai, beleértve a szivárványos zászlókat és más, szexuális irányultságot és nemi identitást képviselő zászlókat, megengedettek a 2026-os FIFA-világbajnokságon a stadionokra vonatkozó magatartási kódex értelmében, és a stadionokban is kihelyezhetők, feltéve, hogy a kódexszel összhangban használják őket.” – olvasható.

A seattle-i rendezőbizottság hangsúlyozza, hogy a Pride-mérkőzés időzítése nem provokatív. A Pride hétvégét már a vb-sorsolás előtt eltervezték, akkor még nem tudták, hogy ekkor Egyiptom és Irán játszik majd ott. Hozzátették, hogy a kellemetlenségekre a kíváncsiság a válasz, nem pedig a visszavonulás.

„Izgatottak vagyunk – üzente Hedda McLendon, a seattle-i városi vb-szervezőbizottság tagja a BBC-n keresztül a város „Pride-mérkőzés napja” elnevezésű sajtótájékoztatója után. „Lehet, hogy nem így szeretnétek élni, vagy nem úgy mennek a dolgok az országotokban, de ez valami olyasmi, ami egyedivé tesz minket, és azt akarjuk, hogy megtapasztaljátok, és kíváncsiak legyetek.”

„A mérkőzés Seattle-ről szól, nem pedig Egyiptomról vagy Iránról” – mondja a 165-szörös walesi válogatott Jess Fishlock, aki a Seattle Reign FC-ben játszik, és a rendezőbizottság tagja. – „Függetlenül attól, hogy kik játszanak, ugyanazok lennénk. Ez Seattle identitásának és kultúrájának fontos része.”

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Hiába tiltakozott az egyiptomi és az iráni küldöttség, lesznek szivárványos zászlók

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