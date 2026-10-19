ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.26
usd:
324.12
bux:
143839.26
2026. október 19. hétfő Nándor
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Antoine Semenyo, a Manchester City játékosa, miután megszerezte csapata második gólját az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság Manchester City-Wolverhampton Wanderers mérkõzésén Manchesterben 2026. január 24-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Két támadója miatt is aggódhat a Man. City

Infostart / MTI

A következő hetekben nem számíthat Antoine Semenyo játékára a Manchester City labdarúgócsapatának vezetőedzője, Enzo Maresca, de nem zárta ki a szombati bajnokin ugyancsak kisebb sérülést szenvedett Erling Haaland pályára lépését a keddi Bajnokok Ligája-meccsen.

A bajnokságban hét fordulót követően hibátlan teljesítménnyel éllovas manchesteriek szakvezetője a keddi, AEK Athén elleni BL-mérkőzés előtt kijelentette: először attól tartottak, hogy Semenyo sérülése súlyosabb is lehet, a vizsgálatok azonban megnyugtatták őket.

„A helyzet nem annyira rossz, mint amire előzetesen számítottunk” – közölte Maresca, aki hozzátette, hogy Semenyo felépülése így is eltarthat akár nyolc hétig.

Semenyo a Premier League első hat fordulójában végig a pályán volt, az Ipswich elleni 3–2-es hazai győzelem alkalmával először volt csere a szezonban, a 77. percben lépett pályára. A szezonban két gólja és három gólpassza van.

A 26 éves ghánai szélső ugyanúgy sántikálva hagyta el a küzdőteret, mint a City első számú norvég gólfelelőse, Erling Haaland, ám utóbbi egészségi állapotáról Maresca úgy fogalmazott: a hétfői edzésen meglátják, mennyire terhelhető, és nem zárta ki annak a lehetőségét sem, hogy akár kedden is számíthat a játékára.

A BL-alapszakaszban két kör után a Manchester City és az AEK Athén egyaránt egy győzelemmel és egy vereséggel áll.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Két támadója miatt is aggódhat a Man. City

labdarúgás

premier league

manchester city

sérülés

aek athén

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Adó- és járulékemelések, szja-kedvezmények korlátozása – a költségvetés „fájdalmas” része

Adó- és járulékemelések, szja-kedvezmények korlátozása – a költségvetés „fájdalmas” része
A vagyonadó bevezetése mellett több más helyről is tervez pénzt előteremteni a kormány Magyar Péter ismertetése szerint. A miniszterelnök a jövő évi büdzsé főbb irányait az Országgyűlésben felszólalva vázolta.
 

Karácsony Gergely is reagált Magyar Péter beszédére

Több éven át, fokozatosan vezetik be a nyugdíjas SZÉP-kártyát, jönnek az emelések

Szja-változások jönnek jövőre, lesz kedvezmény, de korlátozás is

Új programok jönnek az Otthon Start helyett, indul lakástakarék és energetikai támogatás is

Így reagált a parlamenti ellenzék a miniszterelnök költségvetési beszédére

„A kormány egy év alatt teljesíti 4 év vállalásainak nagy részét” – Magyar Péter maratoni beszéde a parlamentben

Eldőlt: kivezetik az árrésstopot

Üzenet Washingtonból: az EU a tűzzel játszik

Üzenet Washingtonból: az EU a tűzzel játszik

Az Egyesült Államok súlyos gazdasági következményekkel fenyegette meg az európai vállalatokat, ha az unió korlátozná az amerikai műholdas szolgáltatók, köztük Elon Musk Starlinkjének piacra jutását. Erről beszélt Washington párizsi nagykövete.
Kocsis Zoltán emlékkoncert november 6-án (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Kocsis Zoltán emlékkoncert november 6-án (x)

A Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar november 6-án Johannes Brahms két megrendítő művével emlékezik egykori főzeneigazgatójára, a tíz éve elhunyt Kocsis Zoltánra a Müpában. A Vashegyi György vezényletével megvalósuló, megbékélést és reményt sugárzó hangversenyen Pasztircsák Polina és Julian Orlishausen énekli a szólókat.
VIDEÓ
Lehet-e morális fenntartása a mesterséges intelligenciának? Keleti Arthur, Inforádió, Aréna
Félidős választások: most is Trumpról dönt Amerika? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Cserben hagyta a különalkuval Budapest a többi várost? Cser-Palkovics András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.20. kedd, 18:00
Szűcs Anita
a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Durvul a helyzet Franciaországban: jönnek a kijárási tilalmak

Durvul a helyzet Franciaországban: jönnek a kijárási tilalmak

Részleges és helyi kijárási tilalmakat vezetnek be hétfő este egyes francia városokban a hatóságok, amelyek a bírálatok kereszttüzébe kerültek, miután nem tudták megakadályozni a hétvége folyamán az erőszakos cselekményeket és a fosztogatásokat a megélhetési problémák elleni tömegtüntetések mentén.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Te tudod mit jelentenek a leggyakoribb magyar keresztnevek? Lássuk, képben vagy-e, melyik név mit jelent!

Kvíz: Te tudod mit jelentenek a leggyakoribb magyar keresztnevek? Lássuk, képben vagy-e, melyik név mit jelent!

A mai kvíz során próbára teheted a tudásod az aktuálisan legdivatosabb nevek jelentése kapcsán.

BBC
Business Sport Travel Science
French PM calls for partial curfews as he condemns 'thieves' and 'thugs' behind riots

French PM calls for partial curfews as he condemns 'thieves' and 'thugs' behind riots

Sébastien Lecornu says the move will protect people and shops. Earlier, industry leaders said more than 2,000 businesses were impacted by the weekend riots and looting.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 19. 17:36
Elhunyt Szolnoki Mária
2026. október 19. 15:50
Nem pár már a tenisz sztárpárja
×
×