Két támadója miatt is aggódhat a Man. City

A bajnokságban hét fordulót követően hibátlan teljesítménnyel éllovas manchesteriek szakvezetője a keddi, AEK Athén elleni BL-mérkőzés előtt kijelentette: először attól tartottak, hogy Semenyo sérülése súlyosabb is lehet, a vizsgálatok azonban megnyugtatták őket.

„A helyzet nem annyira rossz, mint amire előzetesen számítottunk” – közölte Maresca, aki hozzátette, hogy Semenyo felépülése így is eltarthat akár nyolc hétig.

Semenyo a Premier League első hat fordulójában végig a pályán volt, az Ipswich elleni 3–2-es hazai győzelem alkalmával először volt csere a szezonban, a 77. percben lépett pályára. A szezonban két gólja és három gólpassza van.

A 26 éves ghánai szélső ugyanúgy sántikálva hagyta el a küzdőteret, mint a City első számú norvég gólfelelőse, Erling Haaland, ám utóbbi egészségi állapotáról Maresca úgy fogalmazott: a hétfői edzésen meglátják, mennyire terhelhető, és nem zárta ki annak a lehetőségét sem, hogy akár kedden is számíthat a játékára.

A BL-alapszakaszban két kör után a Manchester City és az AEK Athén egyaránt egy győzelemmel és egy vereséggel áll.