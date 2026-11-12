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Kálnoki-Kiss Attila, a Belügyminisztérium sportért felelõs államtitkára (k) és Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke (j) valamint Petur András moderátor a Merre tovább, magyar sport? címmel rendezett konferencián a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen 2026. november 12-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Gyulay Zsolt változást sürget: a politikának ki kellene maradnia a sportból

Infostart / MTI

Az lenne az üdvözítő, ha a politikai változások nem befolyásolnák a sport világát, mert a hosszútávú kiszámíthatóság elengedhetetlen az eredményesség szempontjából – mondta Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke csütörtökön a Merre tovább, magyar sport? elnevezésű konferencián.

Az Utanpotlassport.hu-t működtető MediaBook Kiadó és a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem közreműködésével zajló konferencián a MOB első embere Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkárral beszélgetett az új sportállamtitkárság és a MOB viszonyáról és jövőbeni közös terveiről.

A két sportvezető a konferenciát megelőzően tárgyalt egymással, a pódiumbeszélgetésük során pedig mindketten hangsúlyozták a kommunikáció fontosságát. A MOB feladatai az elmúlt évtizedekben többször módosultak, 2012 és 2016 között komoly jogkörei voltak, míg azt követően számos jogosítványát az állami sportirányítás fokozatosan magához rendelte.

Ezzel kapcsolatban Kálnoki-Kiss Attila elárulta, hogy várhatóak bizonyos változások, konkrétumok viszont egyelőre még nincsenek.

„Az új kormány új feladatokat tűzött ki az államtitkárság elé. Hovatovább ez az egyik oka, hogy lesznek bizonyos változások, a másik pedig szakmai ok, mert én azt gondolom, hogy az olimpiai csapatnak a támogatása és az olimpiai szakmai döntések meghozatala az olimpiai bizottság feladata. A Testnevelési Egyetem a magyar sport egyik tudományos bázisa és háttere, ezért a tudományos résznek itt kell lennie, az OSEI, azaz a Sportkórház pedig a sportegészségügyi hátteret adta mindig is a magyar sportnak, ezért ez a rész hozzá tartozik” – hangsúlyozta a korábbi kiváló öttusázó, aki arról is beszélt, hogy meg kell találni azt is, miként tud megmaradni például az az elmúlt két évben végzett magas színvonalú munka és tudás, amit a Baji Balázs vezette LA 10, illetve a Héraklész programban végeztek és gyűjtöttek.

Gyulay Zsolt hangsúlyozta, nagyon jó, hogy leültek beszélgetni, mert a folyamatos kommunikáció rendkívül fontos, és mint mondta jó érzés, hogy az államtitkárság számít a MOB és a TE tapasztalataira. Majd megemlítette, hogy a politikai változások nagyban befolyásolják a magyar sport életét, s az lenne a legszerencsésebb, ha egy-egy kormányváltás nem lenne ilyen hatással rá.

„Alapvetően a politikai változások nagyban befolyásolják a magyar sportéletet. Az lenne az igazán üdvözítő a jövőben, ha a politikai változásokat ki lehetne küszöbölni a sport világában, mert a hosszútávú kiszámíthatóság az eredményesség szempontjából nélkülözhetetlen”

– mondta a MOB első embere, példaként említve, hogy ha olimpia rendezését vállalná az ország, akkor arra fel kellene építeni egy 4-500 fős csapatot, ehhez kiszámíthatóság és állandóság kell.

A MOB-elnök úgy látja, ha a jövőben kapnak új feladatokat, akkor azokat meg fogják oldani, viszont azt ő és Kálnoki-Kiss Attila is megjegyezte, hogy most, egy olimpiai ciklus közepén nem lenne szerencsés komoly átalakítás az eddigi felállásban.

„Ha az a kérdés, hogy mi az, amit csinálna szívesen a MOB, akkor válasz az, hogy amit eddig is csinált az elmúlt 130 évben. Azaz szakmailag felügyelni és ellenőrizni a sportágakat, de kifejezetten az olimpiai sportágakat – jegyezte meg az olimpiai bajnok korábbi kajakos. – Jelen pillanatban nem mi osztjuk a pénzt, nem mi ellenőrizzük a pénz útját és ez szerintem így is van jól, de a szakmai munka felügyelete az szakmai feladat.”

Gyulay Zsolt szerint az a jövőre nézve a legfontosabb feladat, hogy a MOB és a Testnevelési Egyetem eddig is jó kapcsolatának erősítése révén kialakítani egy olyan tudományos hátteret, amely korszerű és amelynek segítségével fokozni tudják a sportolók teljesítményét legális úton, mert ezen a területen egyértelműen lemaradásban van a magyar sport.

A budapesti olimpiai pályázatra is kitértek a felek, kiemelve, hogy egyelőre a MOB és a főváros dolgozik külön a projekten, elsőként pedig akkor lehet szükség az állam belépésére, ha márciusban a NOB a magyar pályázatot is felveszi a rövidített listájára és meg kell kezdeni a stratégiai párbeszédet a nemzetközi bizottsággal.

Most nem akarnak versenysportot érintő változtatást

Az olimpiai ciklus kellős közepén az állami sportirányítás nem akar olyan változtatást, amely a versenysportot érinti – mondta Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár csütörtökön a Merre tovább, magyar sport? elnevezésű konferencián.

Az Utanpotlassport.hu-t működtető MediaBook Kiadó és a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem közreműködésével zajló eseményen Kálnoki-Kiss Attila ismertette a sportirányítás új működési alapelveit, amelyek szerint átlátható, arányos, nyitott és mérhető lesz a működés.

„Hét stratégiai célt fogalmaztunk meg három megvalósítási időtávval, az említett négy működési alapelvvel és 31 szakmai iránnyal” – mondta előadásában az államtitkár, aki úgy fogalmazott, a tao-rendszer kivezetése alapvető cél, az eddigi kétcsatornás szisztéma helyett pedig ezentúl egycsatornás lesz a finanszírozás, azaz a sporttámogatások csak költségvetési támogatásokként jelennek majd meg,

tao nem lesz, illetve „nem vész el, csak átalakul”.

„A nemzeti versenysport-fejlesztési programban hat pontból álló kritériumrendszer alapján lesznek odaítélhetők a támogatások: ezek a pontok a létszám és területi lefedettség, az eredményesség, az utánpótlás-programok, a szabadidős programok, az intergráció, valamint az adott szövetség adminisztrációja” – részletezte Kálnoki-Kiss Attila.

Az államtitkár arról is beszélt, hogy 2011 óta több mint 1600 milliárd megítélt és lehívott támogatást kapott a hat látvány-csapatsportág a tao-rendszerben, amelynek „komoly haszna” volt a létesítmény-helyzetben.

„Az üzemeltetés, illetve a minőség megóvása ugyanakkor jelenleg is feladat” – emelte ki, hozzátéve, hogy az Állami Számvevőszék 2021 és 2024 között többször vizsgálta a tao-rendszert, amelynek újragondolását javasolta, mert „rengeteg hibát talált benne”. Az államtitkár azt is hangsúlyozta, hogy a tao-rendszer jogszabályi háttere „nagyon komplikált”, létrehozása óta 43 alkalommal módosították.

Kálnoki-Kiss Attila ismertette, hogy a tao-rendszer kivezetésének menetrendje szerint január 1-től átmeneti kezelői megállapodásokat kötnek a szövetségekkel, majd július 1-ig fel kell állnia a sportért felelős államtitkárságon és a Nemzeti Sport- és Módszertani Intézetben is olyan csapatoknak, amelyek alkalmasak a döntések meghozatalára, a szerződések megkötésére és a támogatások felhasználásának ellenőrzésére. Ezután a 2027/2028-as szezontól kezdve az új forráselosztási rendszer tud majd működni, a folyósítás a tervek szerint félévente két ütemben történik majd, az elszámolás és az ellenőrzés „mérföldköves” lesz, azaz nem feltétlenül év végén, hanem bizonyos előre meghatározott időpontokhoz kötve.

A sportért felelős államtitkár arról is beszámolt, hogy a magyar sport szponzorációs hátterét – minden sportágat érintve – is igyekeznek befolyásolni olyan módon, hogy mecenatúra – amatőr sport és sportszervezetek ellenszolgáltatás nélküli támogatása – esetén adóösztönzést terveznek, szponzorációnál – azaz reklámérték fejében kötött szerződéseknél – pedig az összegek adóalapban elismert költségként történő kezelésére tesznek javaslatot.

A közbeszerzéseknél egyszerűsített és sportcélú kivételszabályok elkészítésén dolgozik az államtitkárság, amely az akadémiai rendszert is átalakítja, ezeknek a szakmai irányítását a jövőben a sportági szövetségeknek adja.

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