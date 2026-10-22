Kétszeres magyar bajnok is tagja a Fradi magyar ellenfele keretének

Az ellenfél, a Sport Clube União Torreense különleges ellenfél. Mint a legutóbbi Portugál Kupa győztese, félelmetesnek tűnhet, a döntőben egyébként az ország három óriásklubjának egyikét, a Sporting CP-t verte meg. A lisszaboni zöld-fehérek a Bajnokok Ligájában szerepelnek…

A portugál válogatott ellen még soha nem nyert a magyar, s a portugál klubok ellen is, finoman szólva kedvezőtlen a klubjaink mérlege, bár értelemszerűen ez leginkább a Benfica–Sporting—Porto trió elleni találkozókra igaz. A Ferencváros tavasszal, a Groupama Arénában 2–0-ra megverte a Sporting Bragát, aztán a visszavágón súlyos vereséget szenvedett.

Ám most nincs visszavágó, az SCU Torreense ellen csupán Budapesten kell játszani.

Az ellenfél a portugál második osztályban szerepel, ott is rosszul, mert csupán a 15. helyen áll,

a legutóbbi teljes idényt abban az osztályban a harmadik helyen fejezte be, látható a visszaesés. Talán a kettős terhelés, a hazai és nemzetközi mérkőzések együttes sora sok a csapatnak, vélhetnénk, de az is tény, alkalmanként a piros-kékek képesek bravúrra.

Tulajdonképpen mind a két eddigi Európa-liga-mérkőzésén jól szerepelt, ez azért figyelmeztető lehet a Ferencvárosnak. Az elsőn, idegenben, Norvégiában, 2–1-re megverte a Lilleströmöt, majd a másodikon, a leiriai „albérletben”, úgy kapott ki a Premier League-ben szereplő Sunderlandtől, hogy a 90. percben még döntetlenre állt a találkozó. E két eredmény alapján akár az is megfogalmazható: akárcsak a Ferencváros, az SCU Torreense is a nemzetközi kupamérkőzésein szerepelt eddig igazán jól az idényben, nem a bajnokságban.

Az előző idényhez képest változott a játékosállomány, klubtörténeti kuriózum, hogy a brazil Leo Azevedót 3 millió euróért sikerült eladni az Arab Emírségekbe, a Sarjahnak. Nem költött a klub erőre, a nemzetközi kupából származó bevételre alapozva, kizárólag lejárt szerződésű futballistákat igazolt.

A magyar olvasók, szurkolók számára egyetlen játékos ismert az SCU Torreense keretéből: a Zöld-foki szigetek válogatottjával a nyári világbajnokságon is szerepelt (bár ott pályára nem lépett) Stopira.

A magyar állampolgársággal is rendelkező hátvéd, igaz, csak csereként, néhány percet kapva, játszik a piros-kékek első két Európa-liga-mérkőzésén, ellenben több játéklehetőséget kap a bajnoki találkozókon. Egyébként a Sporting CP elleni májusi kupadöntő hosszabbításában ő szerezte a győztes gólt büntetőből, majd őt választották a mérkőzés emberének. Aztán csapatkapitányként ő vette át a serleget. Stopira 2012 és 2023 között 265 mérkőzésen játszott az NB I-ben, két bajnoki címet szerzett, egyszeres Magyar Kupa-győztes lett.