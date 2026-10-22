ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.75
usd:
327.59
bux:
141776.17
2026. október 22. csütörtök Előd
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A fehérvári Stopira (b) és a kecskeméti Tóth Barna a labdarúgó OTP Bank Liga 17. fordulójában játszott Kecskeméti TE - MOL Fehérvár FC mérkőzésen a kecskeméti Széktói Stadionban 2023. január 29-én.
Nyitókép: A fehérvári Stopira (b) és a kecskeméti Tóth Barna 2023. január 29-én. MTI/Ujvári Sándor

Kétszeres magyar bajnok is tagja a Fradi magyar ellenfele keretének

Infostart

A Ferencváros megnyerte az első két mérkőzését, így hat ponttal, százszázalékos teljesítménnyel áll az Európa-liga táblázatán. Összesen tíz csapat nyitott dupla sikerrel, így köztük a gólkülönbség rangsorol. A pozíció további erősítése a cél a zöld-fehérek számára a csütörtök este 18.45-kor kezdődő hazai találkozó előtt.

Az ellenfél, a Sport Clube União Torreense különleges ellenfél. Mint a legutóbbi Portugál Kupa győztese, félelmetesnek tűnhet, a döntőben egyébként az ország három óriásklubjának egyikét, a Sporting CP-t verte meg. A lisszaboni zöld-fehérek a Bajnokok Ligájában szerepelnek…

A portugál válogatott ellen még soha nem nyert a magyar, s a portugál klubok ellen is, finoman szólva kedvezőtlen a klubjaink mérlege, bár értelemszerűen ez leginkább a Benfica–Sporting—Porto trió elleni találkozókra igaz. A Ferencváros tavasszal, a Groupama Arénában 2–0-ra megverte a Sporting Bragát, aztán a visszavágón súlyos vereséget szenvedett.

Ám most nincs visszavágó, az SCU Torreense ellen csupán Budapesten kell játszani.

Az ellenfél a portugál második osztályban szerepel, ott is rosszul, mert csupán a 15. helyen áll,

a legutóbbi teljes idényt abban az osztályban a harmadik helyen fejezte be, látható a visszaesés. Talán a kettős terhelés, a hazai és nemzetközi mérkőzések együttes sora sok a csapatnak, vélhetnénk, de az is tény, alkalmanként a piros-kékek képesek bravúrra.

Tulajdonképpen mind a két eddigi Európa-liga-mérkőzésén jól szerepelt, ez azért figyelmeztető lehet a Ferencvárosnak. Az elsőn, idegenben, Norvégiában, 2–1-re megverte a Lilleströmöt, majd a másodikon, a leiriai „albérletben”, úgy kapott ki a Premier League-ben szereplő Sunderlandtől, hogy a 90. percben még döntetlenre állt a találkozó. E két eredmény alapján akár az is megfogalmazható: akárcsak a Ferencváros, az SCU Torreense is a nemzetközi kupamérkőzésein szerepelt eddig igazán jól az idényben, nem a bajnokságban.

Az előző idényhez képest változott a játékosállomány, klubtörténeti kuriózum, hogy a brazil Leo Azevedót 3 millió euróért sikerült eladni az Arab Emírségekbe, a Sarjahnak. Nem költött a klub erőre, a nemzetközi kupából származó bevételre alapozva, kizárólag lejárt szerződésű futballistákat igazolt.

A magyar olvasók, szurkolók számára egyetlen játékos ismert az SCU Torreense keretéből: a Zöld-foki szigetek válogatottjával a nyári világbajnokságon is szerepelt (bár ott pályára nem lépett) Stopira.

A magyar állampolgársággal is rendelkező hátvéd, igaz, csak csereként, néhány percet kapva, játszik a piros-kékek első két Európa-liga-mérkőzésén, ellenben több játéklehetőséget kap a bajnoki találkozókon. Egyébként a Sporting CP elleni májusi kupadöntő hosszabbításában ő szerezte a győztes gólt büntetőből, majd őt választották a mérkőzés emberének. Aztán csapatkapitányként ő vette át a serleget. Stopira 2012 és 2023 között 265 mérkőzésen játszott az NB I-ben, két bajnoki címet szerzett, egyszeres Magyar Kupa-győztes lett.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Kétszeres magyar bajnok is tagja a Fradi magyar ellenfele keretének

európa-liga

stopira

ferencvárosi torna club

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Szakértő: a 2027-es költségvetés jó lépés az eurózóna felé, de a forintárfolyam nélkül is tudni kell alkalmazkodni

Szakértő: a 2027-es költségvetés jó lépés az eurózóna felé, de a forintárfolyam nélkül is tudni kell alkalmazkodni
Üdvözli a jövő évi magyar költségvetés irányát Darvas Zsolt, a brüsszeli Bruegel Intézet vezető kutatója. Az egyik legtekintélyesebb európai gazdaságpolitikai intézet nemrég mutatta be az elemzését, amely arra keresi a választ: hogyan vezetheti be Magyarország az eurót?
 

Közölte a szeptemberi hiányadatot a Pénzügyminisztérium – itt vannak a részletek

Az elemzők szerint javulnak a munkaerőpiaci adatok

Magyar Péter mindenkit vár ma délután a fáklyás felvonulásra

Magyar Péter mindenkit vár ma délután a fáklyás felvonulásra

„Ma, a forradalom előestéjén várunk mindenkit 16:00 órától a Műegyetemnél a hagyományos fáklyás vonulásra, amellyel az 1956-os egyetemistákra emlékezünk” – közölte Magyar Péter miniszterelnök, aki 17.15 után beszédet is mond a Bem téren.
 

Így lesznek nyitva a boltok és a gyógyszertárak a hosszú hétvégén

Karácsony Gergely: a Városháza park a felszabadulásról fog szólni október 23-án

Budapestre jönnek a Gripenek

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)

A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat. Ezzel a pénzintézet bármikor és bárhol elérhetővé teszi az egyik leginkább népszerű öngondoskodási formát és annak előnyeit.
VIDEÓ
Hogyan lesz a nyers tejből kész termék? Inspiráló ipari projektek az Inforádióban - Kozma Barnabás
Lesz-e valaha új otthona a Nemzeti Galériának? Baán László, Inforádió, Aréna
Miért áll napok óta lángokban Franciaország? Szűcs Anita, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.22. csütörtök, 18:00
Romsics Ignác
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Területeket adna fel Ukrajna, újra előkerült a béketárgyalás lehetősége - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Területeket adna fel Ukrajna, újra előkerült a béketárgyalás lehetősége - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Vologyimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy Kijev hajlandó lenne a jelenlegi frontvonalak mentén befagyasztani a harcokat - bár erre Moszkva részéről kevés hajlandóság mutatkozik -. A szentpétervári, Ukrajna meghívása nélkül rendezett békecsúcs Kijev számára nem igazán hozott eredményt, de Moszkva szerint elképzelhető, hogy november közepén a háromoldalú találkozók is megindulhatnak. A frontvonalakon továbbra is csigalassúságú az orosz előretörés, Ukrajnának viszont egyre nagyobb gondot okoznak a sugárhajtású Gerány-4-es drónok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Közel 4000 Foxpost-automata érintett: nagy változás jön év vége felé a csomagküldésben - Erre készüljön, aki rendel

Közel 4000 Foxpost-automata érintett: nagy változás jön év vége felé a csomagküldésben - Erre készüljön, aki rendel

Újabb több ezer csomagautomata válik elérhetővé a DPD számára, miközben a Foxpost még veszteséges, de növekedésre számít.

BBC
Business Sport Travel Science
Minister says 32 UK government services unavailable due to global cyber-security issue

Minister says 32 UK government services unavailable due to global cyber-security issue

Downing Street says some "limited services may temporarily be offline" as security work takes place, adding: "This does not mean they were hacked."

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 22. 10:32
A Fradiért és a kézis lányokért is lehet szorítani – sport a tévében
2026. október 22. 08:38
Megbüntette az MLSZ az Újpestet és a Debrecen VSC-t
×
×