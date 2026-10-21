BL élőben: a Bayern–Arsenal a sláger, a Real Madrid Willi Orbánékat fogadja

COMO–MANCHESTER UNITED 4–1: Bár az utolsó percekben szépítettek a Vörös Ördögök, így is súlyos vereséget szenvedtek, tovább tart a válságuk.

LILLE OSC–GALATASARAY 2–4: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést, amelyen nagy meglepetésre nyert a négy gólt is szerző török csapat.

BAYERN MÜNCHEN–ARSENAL: Különböző okok miatt négy kulcsjátékos nélkül kezdenek a bajorok, Kimmich, Olise, Musiala és Luis Diaz sem játszik.

REAL MADRID–RB LEIPZIG: Willi Orbán szerepel a lipcsei kezdőtizenegyben. A Madridnál Diomande, Cucurella, Tchouameni és Alexander-Arnold csak a kispadra került.

SPORTING CP–LINZER ASK 1–0: Luis Suárez tizenegyesből lőtt gólt.

SPORTING CP–LINZER ASK 1–1: Az első negyedórában csak Lisszabonban esett gól, ott kettő is, az osztrákok kiegyenlítettek.

ASTON VILLA–VIKING STAVANGER 1–0: A múlt héten duplázó Ross Barkley talált a kapuba.

BAYERN MÜNCHEN–ARSENAL 0–1: Martin Ödegaard előkészítése után Eberechi Eze szerzett gólt. Vezetnek az Ágyúsok.

BAYERN MÜNCHEN–ARSENAL 1–1: Alphonso Davies kiegyenlített, Harry Kane labdájából.

ASTON VILLA–VIKING STAVANGER 2–0: Emiliano Buandia büntetőből növelte csapata előnyét.

REAL MADRID–RB LEIPZIG 1–0: Szinte a semmiből vezetést szerzett a Madrid, Bernardo Silva pöckölt közelről a kapuba.

CLUB BRUGGE–LENS 1–0: Vezetnek a belgák.

CLUB BRUGGE–LENS 2–0: Újabb bruges-i gól.

REAL MADRID–RB LEIPZIG 2–0: Kylian Mbappé labdáját Arda Güler segítette át a gólvonal.

BETIS–FEYENOORD 1–0: Isco büntetője hozta meg a vezetést a zöld-fehéreknek.

ASTON VILLA–VIKING STAVANGER 3–0: A Villa útban a második fölényes győzelme felé a szezonban.

BAYERN MÜNCHEN–ARSENAL 2–1: Harry Kane tizenegyesből megszerzete csapatának a vezetést.

SPORTING CP–LINZER ASK 1–3: Bomba meglepetés, öt perc alatt két LASK-gól.