ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.33
usd:
325.24
bux:
143326.2
2026. október 21. szerda Orsolya
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
MUNICH, GERMANY - OCTOBER 21: A detailed view of the adidas UEFA Champions League 26/27 Pro Ball inside the stadium on the pitch before the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 match between FC Bayern München and Arsenal FC at Football Arena Munich on October 21, 2026 in Munich, Germany. (Photo by Stuart Franklin - UEFA/UEFA via Getty Images)
Nyitókép: Stuart Franklin - UEFA/UEFA via Getty Images

BL élőben: a Bayern–Arsenal a sláger, a Real Madrid Willi Orbánékat fogadja

Infostart

Két meglepő eredmény (Como–Manchester United 4–1, Lille OSC–Galatasaray 2–4) után hét mérkőzést játszanak este 9 órától a Bajnokok Ligájában, köztük a Bayer–Arsenal és a Real Madrid–RB Leipzig találkozót.

COMO–MANCHESTER UNITED 4–1: Bár az utolsó percekben szépítettek a Vörös Ördögök, így is súlyos vereséget szenvedtek, tovább tart a válságuk.

LILLE OSC–GALATASARAY 2–4: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést, amelyen nagy meglepetésre nyert a négy gólt is szerző török csapat.

BAYERN MÜNCHEN–ARSENAL: Különböző okok miatt négy kulcsjátékos nélkül kezdenek a bajorok, Kimmich, Olise, Musiala és Luis Diaz sem játszik.

REAL MADRID–RB LEIPZIG: Willi Orbán szerepel a lipcsei kezdőtizenegyben. A Madridnál Diomande, Cucurella, Tchouameni és Alexander-Arnold csak a kispadra került.

SPORTING CP–LINZER ASK 1–0: Luis Suárez tizenegyesből lőtt gólt.

SPORTING CP–LINZER ASK 1–1: Az első negyedórában csak Lisszabonban esett gól, ott kettő is, az osztrákok kiegyenlítettek.

ASTON VILLA–VIKING STAVANGER 1–0: A múlt héten duplázó Ross Barkley talált a kapuba.

BAYERN MÜNCHEN–ARSENAL 0–1: Martin Ödegaard előkészítése után Eberechi Eze szerzett gólt. Vezetnek az Ágyúsok.

BAYERN MÜNCHEN–ARSENAL 1–1: Alphonso Davies kiegyenlített, Harry Kane labdájából.

ASTON VILLA–VIKING STAVANGER 2–0: Emiliano Buandia büntetőből növelte csapata előnyét.

REAL MADRID–RB LEIPZIG 1–0: Szinte a semmiből vezetést szerzett a Madrid, Bernardo Silva pöckölt közelről a kapuba.

CLUB BRUGGE–LENS 1–0: Vezetnek a belgák.

CLUB BRUGGE–LENS 2–0: Újabb bruges-i gól.

REAL MADRID–RB LEIPZIG 2–0: Kylian Mbappé labdáját Arda Güler segítette át a gólvonal.

BETIS–FEYENOORD 1–0: Isco büntetője hozta meg a vezetést a zöld-fehéreknek.

ASTON VILLA–VIKING STAVANGER 3–0: A Villa útban a második fölényes győzelme felé a szezonban.

BAYERN MÜNCHEN–ARSENAL 2–1: Harry Kane tizenegyesből megszerzete csapatának a vezetést.

SPORTING CP–LINZER ASK 1–3: Bomba meglepetés, öt perc alatt két LASK-gól.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    BL élőben: a Bayern–Arsenal a sláger, a Real Madrid Willi Orbánékat fogadja

bajnokok ligája

bayern münchen

arsenal

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Mi változik a tao-rendszer megszüntetésével? A sportközgazdász elmondja

Mi változik a tao-rendszer megszüntetésével? A sportközgazdász elmondja
Jövőre a nyereséges cégek már nem ajánlhatják fel a társasági adójuk 80 százalékát sportszövetségeknek, sportkluboknak. Ugyanakkor a 150 milliárd forintos éves tao-keret megmarad, csak az állam fogja szétosztani a pénzt – jelentette be a kormányzat. Szabados Gábor sportközgazdász elemezte a változásokat az InfoRádióban.
Matolcsy György őrizetbe vétele után körözik Matolcsy Ádámot, a fiát is

Matolcsy György őrizetbe vétele után körözik Matolcsy Ádámot, a fiát is

Miután őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank volt elnökét, a fia, Matolcsy Ádám is feltűnt a rendőrség körözési listáján. Az ügyészség korábban közölte: szerdán két embert vett őrizetbe a főügyészség, és két ember ellen nemzetközi elfogatóparancs kiadását indítványozta. Előzőleg gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt és bűntársait. A letartóztatásról várhatóan pénteken dönt a bíróság.
 

Ügyészség: Matolcsy György mellett bűntársát is őrizetbe vették és kihallgatták

Matolcsy György péntekig biztosan rács mögött marad, kezdeményezték a letartóztatását

Az MNB-ügyet vizsgáló bizottság elnöke sem tudott a Matolcsy György elleni intézkedésekről

Panaszt tett Matolcsy György ügyvédje, aki beszélt a házkutatásról is

Havasi Bertalan: elvárjuk, hogy politikai nyomás nélkül folyjon az eljárás MNB-ügyben

Megjelent az idei költségvetést módosító törvény

Megjelent az idei költségvetést módosító törvény

 

„Éhenhalni elég” – kemény reakciók a béremelésre a rendvédelemtől és az egészségügyi dolgozóktól

2027-es költségvetés – vannak még nyitott kérdések a nyugdíjasparlament szerint

Könnyebben elérhető háziorvos, rövidebb várakozás, korszerűbb diagnosztika – az egészségügyi költségvetés főbb célkitűzései

Rétvári Bence: Bokros Lajos terve valósul meg a 40 év feletti édesanyák szja-mentességének eltörlésével

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)

A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat. Ezzel a pénzintézet bármikor és bárhol elérhetővé teszi az egyik leginkább népszerű öngondoskodási formát és annak előnyeit.
VIDEÓ
Lesz-e valaha új otthona a Nemzeti Galériának? Baán László, Inforádió, Aréna
Miért áll napok óta lángokban Franciaország? Szűcs Anita, Inforádió, Aréna
2000 milliárd euró a tét: vétó lesz vagy megegyezés? Zalai Csaba, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.22. csütörtök, 18:00
Romsics Ignác
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megfázott a forint

Megfázott a forint

Kora délutánra 365,7-ig gyengült szerdán a forint az euróval szemben, a dollár pedig 326 forintra, így a magyar deviza a kedd reggeli 362,4-es szint óta szinte megállás nélkül veszített értékéből. Igaz, délután óta a gyengülés megállt, de fordulat nem következett be, enyhe mínuszban oldalazik a forint. A hazai fizetőeszközre nehezedő nyomást egyszerre fűti a romló nemzetközi hangulat – a francia tízéves hozam 24 éves csúcsra, 5 százalékra ugrott, emelkednek az amerikai hozamok, és újra drágul az olaj és a gáz – és a költségvetés bejelentése utáni piaci átpozicionálás. Közben Kármán András pénzügyminiszter Reutersnek adott interjút: a tárcavezető akár 2032-es euróbevezetésről beszélt, az ERM-2-be lépéssel kapcsolatban azonban óvatosan fogalmazott.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Zelenszkij beadta a derekát? Meglepő ajánlatot tett az ukrán elnök

Zelenszkij beadta a derekát? Meglepő ajánlatot tett az ukrán elnök

Az ukrán elnök szerint a harcok befagyasztása lehet a béke első lépése, de biztonsági garanciákat is követel.

BBC
Business Sport Travel Science
Russia says it is ready to resume talks with Ukraine and US to end war

Russia says it is ready to resume talks with Ukraine and US to end war

The announcement came after Russian President Vladimir Putin met US President Donald Trump's special envoy Steve Witkoff in St Petersburg.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 21. 22:22
„A személyem, a munkám nemkívánatossá vált” – lemondott Bardi Gyöngyi
2026. október 21. 21:22
Sallaiék fordítottak, a Manchester Unitedet kiütötte a BL-újonc
×
×