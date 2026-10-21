ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.33
usd:
325.24
bux:
143326.2
2026. október 21. szerda Orsolya
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
COMO, ITALY - OCTOBER 21: Tasos Douvikas of Como 1907 scores his teamâs second goal during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 match between Como 1907 and Manchester United at Giuseppe Sinigaglia Stadium on October 21, 2026 in Como, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
Nyitókép: Marco Luzzani/Getty Images)

Sallaiék fordítottak, a Manchester Unitedet kiütötte a BL-újonc

Infostart / MTI

A Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasaray 4–2-re győzött a Lille vendégeként, míg a Manchester United 4–1-es vereséget szenvedett Comóban szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának harmadik fordulójában.

A pont nélkül álló együttesek csatájában a törökök, akiknél szokás szerint jobb oldali védőként lépett pályára a magyar válogatott futballista, hamar vezetést szereztek, de a francia rivális fordított Soriba Diaoune duplájával. A szünet előtt Sallai beadása után Alekszej Batrakov fejelt a kapuba az egyenlítésért. A második játékrészben az isztambuli együttes tudta maga javára fordítani az állást újabb két góllal, így két vereség után a Galatasaray szerezte meg az első pontjait. Sallai végigjátszotta a meccset.

A BL-ben újonc Como a második hazai meccsét is fölényesen nyerte meg a legrangosabb európai kupasorozatban: az RB Leipzig 4–1-es legyőzése után a Manchester Unitedet hasonlóan magabiztos teljesítménnyel szintén 4-1-re múlta felül. Az olaszoknál az argentin Nico Paz duplázott, rajta kívül még a görög Anasztasziosz Duvikasz és a spanyol Jacobo Ramon talált az angolok kapujába. A vendégek a hosszabbításban szépítettek a holland Joshua Zirkzee találatával.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 3. forduló:

Lille (francia)–Galatasaray (török) 2–4 (2–2)
gól: Diaoune (7., 39.), illetve Akgün (2.), Batrakov (44.), Ozer (52., öngól), Osimhen (61.)

Como (olasz)-Manchester United (angol) 4-1 (1-0)
gól: Paz (2., 57.), Duvikasz (49.), Ramon (76.), illetve Zirkzee (91.)

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Sallaiék fordítottak, a Manchester Unitedet kiütötte a BL-újonc

labdarúgás

manchester united

bajnokok ligája

galatasaray

como

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Mi változik a tao-rendszer megszüntetésével? A sportközgazdász elmondja

Mi változik a tao-rendszer megszüntetésével? A sportközgazdász elmondja
Jövőre a nyereséges cégek már nem ajánlhatják fel a társasági adójuk 80 százalékát sportszövetségeknek, sportkluboknak. Ugyanakkor a 150 milliárd forintos éves tao-keret megmarad, csak az állam fogja szétosztani a pénzt – jelentette be a kormányzat. Szabados Gábor sportközgazdász elemezte a változásokat az InfoRádióban.
Matolcsy György őrizetbe vétele után körözik Matolcsy Ádámot, a fiát is

Matolcsy György őrizetbe vétele után körözik Matolcsy Ádámot, a fiát is

Miután őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank volt elnökét, a fia, Matolcsy Ádám is feltűnt a rendőrség körözési listáján. Az ügyészség korábban közölte: szerdán két embert vett őrizetbe a főügyészség, és két ember ellen nemzetközi elfogatóparancs kiadását indítványozta. Előzőleg gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt és bűntársait. A letartóztatásról várhatóan pénteken dönt a bíróság.
 

Ügyészség: Matolcsy György mellett bűntársát is őrizetbe vették és kihallgatták

Matolcsy György péntekig biztosan rács mögött marad, kezdeményezték a letartóztatását

Az MNB-ügyet vizsgáló bizottság elnöke sem tudott a Matolcsy György elleni intézkedésekről

Panaszt tett Matolcsy György ügyvédje, aki beszélt a házkutatásról is

Havasi Bertalan: elvárjuk, hogy politikai nyomás nélkül folyjon az eljárás MNB-ügyben

Megjelent az idei költségvetést módosító törvény

Megjelent az idei költségvetést módosító törvény

 

„Éhenhalni elég” – kemény reakciók a béremelésre a rendvédelemtől és az egészségügyi dolgozóktól

2027-es költségvetés – vannak még nyitott kérdések a nyugdíjasparlament szerint

Könnyebben elérhető háziorvos, rövidebb várakozás, korszerűbb diagnosztika – az egészségügyi költségvetés főbb célkitűzései

Rétvári Bence: Bokros Lajos terve valósul meg a 40 év feletti édesanyák szja-mentességének eltörlésével

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)

A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat. Ezzel a pénzintézet bármikor és bárhol elérhetővé teszi az egyik leginkább népszerű öngondoskodási formát és annak előnyeit.
VIDEÓ
Lesz-e valaha új otthona a Nemzeti Galériának? Baán László, Inforádió, Aréna
Miért áll napok óta lángokban Franciaország? Szűcs Anita, Inforádió, Aréna
2000 milliárd euró a tét: vétó lesz vagy megegyezés? Zalai Csaba, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.22. csütörtök, 18:00
Romsics Ignác
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megfázott a forint

Megfázott a forint

Kora délutánra 365,7-ig gyengült szerdán a forint az euróval szemben, a dollár pedig 326 forintra, így a magyar deviza a kedd reggeli 362,4-es szint óta szinte megállás nélkül veszített értékéből. Igaz, délután óta a gyengülés megállt, de fordulat nem következett be, enyhe mínuszban oldalazik a forint. A hazai fizetőeszközre nehezedő nyomást egyszerre fűti a romló nemzetközi hangulat – a francia tízéves hozam 24 éves csúcsra, 5 százalékra ugrott, emelkednek az amerikai hozamok, és újra drágul az olaj és a gáz – és a költségvetés bejelentése utáni piaci átpozicionálás. Közben Kármán András pénzügyminiszter Reutersnek adott interjút: a tárcavezető akár 2032-es euróbevezetésről beszélt, az ERM-2-be lépéssel kapcsolatban azonban óvatosan fogalmazott.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Zelenszkij beadta a derekát? Meglepő ajánlatot tett az ukrán elnök

Zelenszkij beadta a derekát? Meglepő ajánlatot tett az ukrán elnök

Az ukrán elnök szerint a harcok befagyasztása lehet a béke első lépése, de biztonsági garanciákat is követel.

BBC
Business Sport Travel Science
Russia says it is ready to resume talks with Ukraine and US to end war

Russia says it is ready to resume talks with Ukraine and US to end war

The announcement came after Russian President Vladimir Putin met US President Donald Trump's special envoy Steve Witkoff in St Petersburg.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 21. 22:22
„A személyem, a munkám nemkívánatossá vált” – lemondott Bardi Gyöngyi
2026. október 21. 21:00
BL élőben: a Bayern–Arsenal a sláger, a Real Madrid Willi Orbánékat fogadja
×
×