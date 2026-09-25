Magyar–ukrán, plusz a többi Nemzetek Ligája mérkőzés – sport a tévében

M4 Sport
10.30: Forma-1, Azeri Nagydíj, 3. szabadedzés
12.00: Forma-2, Azeri Nagydíj, 1. főfutam
14.00: Forma-1, Azeri Nagydíj, időmérő edzés
17.15: Országúti kerékpár, vb, U23-as mezőnyverseny, férfiak, Montréal
20.45: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Magyarország-Ukrajna
Sport 1
9.45: Kézilabda, férfi klubvilágbajnokság, a 9. helyért, Sydney Uni-Los Angeles THC
12.00: Kézilabda, férfi klubvilágbajnokság, csoportkör, Muntada-Zamalek SC
14.15: Kézilabda, férfi klubvilágbajnokság, csoportkör, Pinheiros-Barcelona
16.30: Kézilabda, férfi klubvilágbajnokság, csoportkör, Burgan-Füchse Berlin
18.30: Kézilabda, férfi klubvilágbajnokság, csoportkör, al-Ahli - Veszprém
Sport 2
15.30: Küzdősport, One Friday Fight, Bangkok
21.00: Röplabda, férfi Európa-bajnokság, elődöntő, Finnország-Franciaország
Eurosport 1
14.00: Országúti kerékpár, horvát körverseny, 4. szakasz
16.00: Országúti kerékpár, vb, U23-as mezőnyverseny, férfiak, Montreal
20.00: Tenisz, Laver Kupa, London
Eurosport 2
13.30: Tenisz, Laver Kupa, London
20.00: Golf, Elnök Kupa, 2. nap, Chicago
Spíler 1
20.35: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Törökország-Franciaország
Spíler 2
17.50: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Georgia-Észtország
20.35: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Olaszország-Belgium
Arena 4
20.30: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Svédország-Románia
Match 4
20.30: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Lengyelország - Bosznia-Hercegovina