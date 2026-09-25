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Egy horgász a vízben, kezében egy kifogott ponttyal.
Nyitókép: Pexels

Sokan talán nem is gondolnák, mekkora halak laknak a Dunában – videó

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Gyönyörű uszonyosok akadtak horogra a neszmélyi Nagyhalfogó versenyen, három közülük húsz kilónál is többet nyomott.

Országosan népszerűvé vált a 120 órás Nagyhalfogó verseny a neszmélyi belső Duna-ágban. A Komárom-Esztergom Vármegyei Horgászegyesületek Szövetsége hatodik alkalommal hirdette meg a programot, melyen 32 csapat indult és 120 órán keresztül próbálták horogra csalni az öt kiló feletti amurokat és pontyokat – számolt be róla a kemma.hu.

Az eseményt rendező KEMHESZ szakmia igazgatója, Schmidt-Kovács Bence szerint az ország szinte minden részéből érkező csapatok egyszerre hat bottal horgászhattak behúzós módszerrel, csónakból vagy etetőhajóból juttatták be a csalit az ígéretes helyekre. Megengedett volt a halradar használata, így a csapatok Neszmély és Süttő között a nekik sorsolt, 3-4 hektáros területen feltérképezhették a jó haltartó helyeket.

A verseny során összesen 166 darab, 9 kiló feletti hal akadt horogra, átlagosan 9 kilogrammos tömeggel. 12 hal volt 15-20 kilogramm közötti, és három olyat is kiemeltek, ami átlépte a 20 kilós határt.

Zoltai Dániel, a KEMHESZ elnöke úgy vélte, a Nagyhalfogó eredménye egyfajta leltára is a Duna nagyhalállományának. A fogási adatok, a halak mérete, kondíciója, a jelölések és a visszafogások mind-mind értékes információt jelentenek a területet kezelő szövetség számára és halgazdálkodó szervezetként kötelességük óvni és hosszú távon fenntartani ezt az értéket.

A győztes csapat 05,5 kilós fogással a Red Fox Fishing Team (Halmos Edmond, Kovács Attila, Madarász Patrik) lett, az ezüstérmet a Pro-Fish csapata szerezte meg 119,5 kilóval (Csomai Elemér, Horváth Viktor Ferenc, Marton Norbert), míg a dobogó harmadik fokára a Horgász Baráti Kör Team (Halász Roland, Sándor Tamás, Tőkés Zoltán) állhatott fel 103 kilogrammos fogással.

A verseny legnagyobb hala az Alibi Fishing Team 22,8 kilogrammos amurja lett.

A legnagyobb pontyot a Marika Presszó Tát csapata fogta, 22,3 kilogrammos tömeggel, az Esztergomi Snecizők pedig egy gyönyörű, 20,6 kilós hallal iratkozott fel a legnagyobb fogások közé.

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Kezdőlap    Sport    Sokan talán nem is gondolnák, mekkora halak laknak a Dunában – videó

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