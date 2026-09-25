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A Hawk T2 aircraft landing at RAF Valley in Anglesey, North Wales. (Photo by Peter Byrne/PA Images via Getty Images)
Nyitókép: Peter Byrne - PA Images, PA Images via Getty Images

Lezuhant egy brit katonai repülőgép – drámai videó az esetről

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A földnek csapódva felrobbant a brit légierő egy kiképző gépe. A kiképzésen részt vevő pilóta és oktatója is sikeresen katapultált.

Kiképzés közben lezuhant a brit királyi légierő (RAF) egyik Hawk T2-típusú sugárhajtásos gyakorló repülőgépe szerdán – számolt be a BBC alapján a hvg.hu.

A gép kiképzés alatt álló pilótája és az őt kísérő oktató is sikeresen katapultált, mielőtt a gép a földbe csapódott a Waleshez tartozó Anglesey-szigeten, a RAF Valley nevű légibázis közelében.

A katapultáló pilótákról, illetve a vezetetlenül zuhanni kezdő gép becsapódásáról és az azután felcsapó láng-és füstoszlopról felvételek is készültek.

A légibázis parancsnoka kiemelte, hogy a pilóta katapultálás előtt olyan terület felé irányította a gépet, ahol sem ház, sem más civil létesítmény nem volt. Igaz, a felvételek alapján úgy tűnik: így is egy házhoz nagyon közel csapódott be a repülő.

A pilóta és oktatója egyaránt kisebb sérülésekkel megúszta a történteket, ami miatt egyelőre még kórházban ápolják őket.

Az incidens okainak kivizsgálása még folyamatban van, mint a bázis parancsnoka fogalmazott: „még korai lenne bármit is feltételezni arról, hogy mi történt ebben az esetben”. A RAF ugyanakkor közölte: elővigyázatosságból felfüggesztették a Hawk T1 és T2-típusú gépek bevetését.

Nyitókép: egy Hawk T2 gép leszállás közben a RAF Valley légibázison 2017-ben.

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