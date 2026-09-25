Ismét Erling Haaland jelentette a különbséget

Norvégia hamar megszerezte a vezetést. A magasan alkalmazott letámadás révén a tizenhatos közelében visszaszerzett labda éppen Ødegaard elé került, aki Oscar Bobbot hozta helyzetbe, így a 14. percben megszületett a vezető gól.

Négy perccel később Haaland is megvillant: Nusa átvett egy hosszú labdát, lerázta magáról Rasmus Kristensent, majd a Manchester City csatárához passzolt, aki a 18. percben a hálóba továbbított.

Dánia a 25. percben szépített, miután Mikkel Damsgaard szabadrúgásból a felső sarokba csavarta a labdát.

A szünet után megváltozott a játék képe. Dorgu szögletét követően a dánok lendületesen támadtak; Højlund első kísérlete nem járt sikerrel, ám a kipattanóra lecsapva a hálóba lőtt, ezzel kiegyenlítve az állást.

Solbakken norvég szövetségi kapitány Skjelbred pályára küldésével élénkítette fel a játékot; a cserejátékos kiváló teljesítményt nyújtott, ám nem ő szerezte vissza a vezetést a norvégoknak. Haaland: egy rövid szöglet után a tizenhatoson belül tűnt fel, és kíméletlenül a felső sarokba bombázta a labdát.

A megnyugtató előny birtokában Norvégia kis híján megszerezte negyedik gólját is Nusa révén, aki megindult, kicselezte védőjét és a felső sarok irányába lőtt, ám kísérlete végül elkerülte a kaput.

A ráadás perceiben a norvég cserejátékos, David Wolfe piros lapot kapott, miután taktikai szabálytalansággal állított meg egy dán ellentámadást. A végeredmény: Norvégia–Dánia 3–2.