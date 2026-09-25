ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.38
usd:
321.23
bux:
0
2026. szeptember 25. péntek Eufrozina, Kende
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Miami, 2026. július 12.A norvég Erling Haaland (k), miután a norvégok hosszabbítás után 2-1-re kikaptak a 2026-os labdarúgó-világbajnokság negyeddöntõjének Norvégia-Anglia mérkõzésén a miami Hard Rock Stadionban 2026. július 11-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Ismét Erling Haaland jelentette a különbséget

Infostart

Erling Haaland két gólt szerzett, és ezzel 3–2-es győzelemhez segített Norvégiát Dánia ellen a két csapat csütörtök esti, UEFA Nemzetek Ligája-mérkőzésén.

Norvégia hamar megszerezte a vezetést. A magasan alkalmazott letámadás révén a tizenhatos közelében visszaszerzett labda éppen Ødegaard elé került, aki Oscar Bobbot hozta helyzetbe, így a 14. percben megszületett a vezető gól.

Négy perccel később Haaland is megvillant: Nusa átvett egy hosszú labdát, lerázta magáról Rasmus Kristensent, majd a Manchester City csatárához passzolt, aki a 18. percben a hálóba továbbított.

Dánia a 25. percben szépített, miután Mikkel Damsgaard szabadrúgásból a felső sarokba csavarta a labdát.

A szünet után megváltozott a játék képe. Dorgu szögletét követően a dánok lendületesen támadtak; Højlund első kísérlete nem járt sikerrel, ám a kipattanóra lecsapva a hálóba lőtt, ezzel kiegyenlítve az állást.

Solbakken norvég szövetségi kapitány Skjelbred pályára küldésével élénkítette fel a játékot; a cserejátékos kiváló teljesítményt nyújtott, ám nem ő szerezte vissza a vezetést a norvégoknak. Haaland: egy rövid szöglet után a tizenhatoson belül tűnt fel, és kíméletlenül a felső sarokba bombázta a labdát.

A megnyugtató előny birtokában Norvégia kis híján megszerezte negyedik gólját is Nusa révén, aki megindult, kicselezte védőjét és a felső sarok irányába lőtt, ám kísérlete végül elkerülte a kaput.

A ráadás perceiben a norvég cserejátékos, David Wolfe piros lapot kapott, miután taktikai szabálytalansággal állított meg egy dán ellentámadást. A végeredmény: Norvégia–Dánia 3–2.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Ismét Erling Haaland jelentette a különbséget

nemzetek ligája

erling haaland

norvég válogatott

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Pogátsa Zoltán: emelkedik a világ országainak eladósodottsága, de nem ez az igazi baj

Pogátsa Zoltán: emelkedik a világ országainak eladósodottsága, de nem ez az igazi baj
A Nemzetközi Valutaalap jelentése szerint a globális bruttó államadósság 2025-ben már a világ GDP-jének csaknem 94 százalékára emelkedett, és a jelenlegi folyamatok fennmaradása esetén 2029-re eléri a globális GDP 100 százalékát. A szervezet szerint a kormányok továbbra is túl lassan mérséklik a költségvetési hiányokat, miközben a magas kamatok és a közel-keleti konfliktusok tovább növelik a kockázatokat. A globális gazdasági folyamatokról és a magyar államadósság helyzetéről Pogátsa Zoltán közgazdász beszélt az InfoRádióban.
Baka András: ezt a köztársaságot kell Magyarországnak most újjáépítenie

Baka András: ezt a köztársaságot kell Magyarországnak most újjáépítenie

Az ENSZ bizalmi válságban van, és túl gyakran marad tétlen, amikor a nagyhatalmak és szövetségeseik megszegik a szabályokat - jelentette ki Baka András köztársasági elnök csütörtökön New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés csúcsszintű ülésszakán elmondott beszédében.
 

Botrányba fulladt Benjámin Netanjahu Iránnal kapcsolatos beszéde az ENSZ-ben

Trump csúcstalálkozóra hívta Putyint: megszólalt a Kreml

VIDEÓ
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
CDU-zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Putyin új felhatalmazása: mi jön most a háborúban? Seremet Sándor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.25. péntek, 18:00
Flamm László
külpolitikai és skandináv térségi szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Orosz támadástól retteg Nyugat-Európa, északi offenzíva kezdődött - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Orosz támadástól retteg Nyugat-Európa, északi offenzíva kezdődött - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

A CIA több nyugat-európai országot is figyelmeztetett arra, hogy Oroszország kereskedelmi hajókról drónokat indíthat a területük ellen, főleg a mediterrán országok vannak veszélyben. Észak-Ukrajnában az orosz hadsereg nagyobb offenzívát indított: Harkiv megyében több falu is orosz kézre került pár nap alatt. Közben az ENSZ-közgyűlés margóján a vezetők kétoldalú egyeztetések keretein belül részleges tűzszünetről tárgyaltak, de előrelépés nem történt a kérdésben. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 25.)

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 25.)

A Pénzcentrum 2026. szeptember 25.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

BBC
Business Sport Travel Science
US and China must act as responsible global powers together, Xi says at White House dinner

US and China must act as responsible global powers together, Xi says at White House dinner

Trump hosted Xi at a state dinner alongside major tech CEOs, including Tesla's Elon Musk and OpenAI's Sam Altman.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 25. 04:40
Sokan talán nem is gondolnák, mekkora halak laknak a Dunában – videó
2026. szeptember 24. 19:57
Marco Rossi: a hiányzók lehetőséget is jelentenek
×
×