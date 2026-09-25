Sóba rejtették a mobilokat

Az éjszakai járőrözés közben figyeltek fel az intézet területére bedobott csomagra a büntetés-végrehajtás munkatársai.

A kamerafelvételek alapján a csomagot korábban dobhatták be; a felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő, sötét felsőt és világosabb nadrágot viselő ember látható

– tették hozzá.

Azt írták, a mobiltelefonok továbbra is a leggyakrabban előforduló tiltott tárgyak közé tartoznak. Korábban mobiltelefonokat élelmiszerekbe, például burgonyába vagy szalámiba rejtve is megpróbáltak bejuttatni.

A kedd éjszaka történteket nagy erőkkel vizsgálják, a szükséges intézkedéseket a büntetés-végrehajtási intézet megtette – áll a közleményben.