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Prison interior. Jail cells and shadows, dark background. 3d illustration
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Sóba rejtették a mobilokat

Infostart / MTI

Öt mobiltelefont és négy SIM-kártyát próbáltak bejuttatni egy sóval töltött zacskóba rejtve a Budapesti Fegyház és Börtönbe kedd éjszaka közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) .

Az éjszakai járőrözés közben figyeltek fel az intézet területére bedobott csomagra a büntetés-végrehajtás munkatársai.

A kamerafelvételek alapján a csomagot korábban dobhatták be; a felvételeken egy feltehetően elektromos rollerrel közlekedő, sötét felsőt és világosabb nadrágot viselő ember látható

– tették hozzá.

Azt írták, a mobiltelefonok továbbra is a leggyakrabban előforduló tiltott tárgyak közé tartoznak. Korábban mobiltelefonokat élelmiszerekbe, például burgonyába vagy szalámiba rejtve is megpróbáltak bejuttatni.

A kedd éjszaka történteket nagy erőkkel vizsgálják, a szükséges intézkedéseket a büntetés-végrehajtási intézet megtette – áll a közleményben.

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börtön

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