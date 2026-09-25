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A választási eredmények az orosz Központi Választási Bizottság (CIK) moszkvai székházának kijelzõin 2026. szeptember 21-én. A bizottság közlése szerint az orosz parlament alsóházába megtartott választásokon a szavazatok 95 százalékának összeszámlálása után a kormányzó Egységes Oroszország párt 57,83 szavazati aránnyal vezet.
Nyitókép: MTI/AP/Pavel Bednyjakov

Oroszország: a kormánypárt 349 mandátumot szerzett a 450 fős alsóházban

Infostart / MTI

Az orosz parlament alsóházának megválasztásakor a kormányzó Egységes Oroszország párt 349-et szerzett meg a 450 mandátumból – jelentette be Ella Pamfilova, az orosz Központi Választási Bizottság (CIK) elnöke pénteken Moszkvában.

A hivatalos végeredmény szerint az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártjának 37, Oroszország Liberális Demokrata Pártjának 23, az Új Embereknek 19, az Igazságos Oroszországnak 17, a Rogyina pártnak pedig 1 képviselője lesz.

Rajtuk kívül négy független jelöltet is megválasztottak az Állami Dumába. A CIK elnöke kiemelte, hogy az Ukrajna elleni „különleges hadművelet” 46 részvevője szerzett mandátumot, ami meghaladja az összlétszám 10 százalékát.

A szövetségi parlamenti választásokkal egy időben, a szeptember 18-20. között tartott voksoláson 39 régióban megújult a törvényhozó testületek összetétele, tíz régióban a régióvezetőket és számos helyen a városi tanácsokat is megválasztották. A kormánypárt az összes regionális parlamentben megszerzete az első helyet, és győzött az összes hivatalban lévő, vagy az elnök által ügyvivőnek kinevezett régiófőnök is.

Pamfilova szerint a parlamenti választáson és az azzal egyidejűleg megtartott különböző szintű regionális politikai erőpróbákon 60 448 094 ember voksolt, ami 59,8 százalékos részvételi arányt jelent. 33 régióban több mint hétmillióan éltek az elektronikus távszavazás lehetőségével. Külföldön 152 ország 333 választókörzetében 280 355 ember szavazott.

Mint arra a CIK elnöke felhívta a figyelmet, a részvételi arány a legmagasabb volt a legutóbbi három választás közül, dacára az ukrán dróntámadásoknak és „terrorfenyegetésnek”. Közölte, hogy a különböző szintű választási bizottságok hat tagja vesztette életét ukrán csapások következtében, 11 régióban 75 választási körzetként működő épület semmisült meg.

Pamfilova a lebonyolítást nehezítő tényezők között nevezte meg, hogy a választási bizottságoknak hamis leveleket küldtek, a testületek tagjai és gyermekeik fenyegetéseket kaptak, a telefonjukat megkísérelték feltörni.

A választási kampány kezdete óta 28 millió, a Központi Választási Bizottság honlapja ellen irányuló, potenciálisan veszélyes támadást regisztráltak, közülük 14,7 milliót szeptember 18. és 22. között. 36 DDoS-támadást hajtottak végre a Választási Felügyeleti Hivatal erőforrásai ellen

Az idei volt az első parlamenti választás az ukrajnai háború kezdete óta, először vonták bele a 2022-ben elcsatolt négy régiót. A háborút ellenző és tűzszünetet sürgető Jabloko párt országos listáját – kampányfinanszírozási és a szerzői jogok megsértésére hivatkozva – törölte az orosz legfelsőbb bíróság.

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Kezdőlap    Külföld    Oroszország: a kormánypárt 349 mandátumot szerzett a 450 fős alsóházban

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