ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.51
usd:
320.09
bux:
151882.67
2026. szeptember 25. péntek Eufrozina, Kende
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Karácsony Gergely fõpolgármester érkezik a Fõvárosi Közgyûlés ülésére a Városháza dísztermében 2026. szeptember 25-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Felgyűltek ügyek, több demonstráció vezette fel a fővárosi közgyűlés ülését

Infostart

A budapesti olimpia, a Városliget végső elrendezése, valamint a Bubira költött pénz is többeknek szúrta a szemét, tiltakozásuknak hangot is adtak.

Az Index tudósítása szerint több ügyben is demonstrálók gyülekeztek a fővárosi közgyűlés pénteki ülését megelőzően. Volt egy demonstráló, aki több táblával is érkezett, az egyiken az olimpia ellen tiltakozott, a másikon a Budapesten vélt korrupció, valamint a Bubi 3.0 közbringaprogram 35 millió forintja ellen.

Az ülés kezdete előtt a Ligetvédők léptek akcióba, a Tisza-frakciónak címezve olvastak fel egy levelet, amelyben többek között azt állították, hogy 2,5 hónapja nem válaszolnak a leveleikre, valamint nem történt érdemi egyeztetés a vonatkozó törvényjavaslat előtt.

Az ülés kezdetén aztán Megellai Orsolya, a Podmaniczky Mozgalom új képviselője tett esküt, ugyanígy tett Lakos Eszter (Tisza Párt) is.

Ezt követően kezdődhetett a fővárosi közgyűlés ülésének érdemi része.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Felgyűltek ügyek, több demonstráció vezette fel a fővárosi közgyűlés ülését

demonstráció

fővárosi közgyűlés

tiltakozás

karácsony gergely

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szoboszlai Dominik: ha tehetném, minden nap válogatott focista lennék

Szoboszlai Dominik: ha tehetném, minden nap válogatott focista lennék

„Nagyot mondtam, de nem fogom alábecsülni magamat, és bízom a társaimban” – jelentette ki azzal kapcsolatban, hogy szerinte a 12 pont megszerzése sem lehetetlen a magyar, ukrán, északír, grúz csoport első négy összecsapásán most, rövid idő leforgása alatt. Mindent kiad magából, a felelősséget pedig vállalja csapatkapitányként, bátorítva azokat, akik most a hiányzó sérültek miatt lehetőséget kapnak Marco Rossitól.
 

Magyar–ukrán, plusz a többi Nemzetek Ligája mérkőzés

VIDEÓ
A kórházak is rendszert váltanak? Tóth Gábor, Inforádió, Aréna
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
CDU-zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.25. péntek, 18:00
Flamm László
külpolitikai és skandináv térségi szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Orosz támadástól retteg Nyugat-Európa, északi offenzíva kezdődött - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Orosz támadástól retteg Nyugat-Európa, északi offenzíva kezdődött - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

A CIA több nyugat-európai országot is figyelmeztetett arra, hogy Oroszország kereskedelmi hajókról drónokat indíthat a területük ellen, főleg a mediterrán országok vannak veszélyben. Észak-Ukrajnában az orosz hadsereg nagyobb offenzívát indított: Harkiv megyében több falu is orosz kézre került pár nap alatt. Közben az ENSZ-közgyűlés margóján a vezetők kétoldalú egyeztetések keretein belül részleges tűzszünetről tárgyaltak, de előrelépés nem történt a kérdésben. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Húsz éve tart a rémálom az M7-es mellett: hiába könyörögnek a lakók, tehetetlenek a hatóságok

Húsz éve tart a rémálom az M7-es mellett: hiába könyörögnek a lakók, tehetetlenek a hatóságok

Húsz éve húzódik a palini zajvédő fal ügye. A Nagykanizsa Palin városrészében élők az M7-es autópálya 2007-es átadása óta jelzik, hogy a forgalom jelentős zajterhelést okoz a környéken.

BBC
Business Sport Travel Science
Xi got Trump's red carpet welcome - but not everything he wanted

Xi got Trump's red carpet welcome - but not everything he wanted

China wanted progress on trade, technology and Taiwan - but hasn't got as much as it would have hoped for.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 25. 10:49
Termékvisszahívást rendelt el a fogyasztóvédelem bambuszrügyet tartalmazó konzerveknél
2026. szeptember 25. 10:20
Óvatosabban kell haladniuk hétvégén az autósoknak az Árpád hídon
×
×