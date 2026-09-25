Felgyűltek ügyek, több demonstráció vezette fel a fővárosi közgyűlés ülését

Az Index tudósítása szerint több ügyben is demonstrálók gyülekeztek a fővárosi közgyűlés pénteki ülését megelőzően. Volt egy demonstráló, aki több táblával is érkezett, az egyiken az olimpia ellen tiltakozott, a másikon a Budapesten vélt korrupció, valamint a Bubi 3.0 közbringaprogram 35 millió forintja ellen.

Az ülés kezdete előtt a Ligetvédők léptek akcióba, a Tisza-frakciónak címezve olvastak fel egy levelet, amelyben többek között azt állították, hogy 2,5 hónapja nem válaszolnak a leveleikre, valamint nem történt érdemi egyeztetés a vonatkozó törvényjavaslat előtt.

Az ülés kezdetén aztán Megellai Orsolya, a Podmaniczky Mozgalom új képviselője tett esküt, ugyanígy tett Lakos Eszter (Tisza Párt) is.

Ezt követően kezdődhetett a fővárosi közgyűlés ülésének érdemi része.